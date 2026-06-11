Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice haber cancelado los ataques contra Irán previstos para la noche de este jueves.

En su publicación más reciente en Truth Social, Trump asegura que "los puntos finales han sido aprobados por todas las partes implicadas, tanto en concepto como en gran detalle".

El mensaje completo de Trump dice:

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Dado que las conversaciones con la República Islámica de Irán han llegado al más alto nivel de la cúpula iraní y han sido aprobadas, yo, como presidente de los Estados Unidos de América, he cancelado los ataques y bombardeos contra Irán previstos para esta noche.

Las conversaciones y los puntos finales han sido aprobados —tanto en su concepción general como en sus detalles minuciosos— por todas las partes implicadas, incluidos Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Bahréin, Kuwait, Jordania, Egipto y otros.

El bloqueo naval se mantendrá plenamente vigente hasta que se formalice este acuerdo; la fecha y el lugar de la firma se anunciarán en breve.

DONALD J. TRUMP

PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA".

Todavía no se ha tenido noticias de Irán ni de ninguno de los otros países que Trump menciona en su publicación.

Este último giro se da horas después de que el mandatario estadounidense lanzara nuevas amenazas contra Irán, en medio de la escalada de las tensiones entre Washington y Teherán.

Rápido cambio de rumbo

Este jueves por la mañana, Trump anunció que Estados Unidos golpearía "muy duro" a Irán esta noche, que "asumiría el control total" del petróleo iraní y que tomaría la isla de Jark, uno de los principales puntos de flete de crudo del país, "en un futuro no demasiado lejano".

Trump equiparó ese supuesto control de los recursos petroleros de Irán a la intervención estadounidense que derribó en enero al presidente venezolano Nicolás Maduro.

"En algún momento en un futuro no demasiado lejano tomaremos la isla de Jark y otros puntos de la infraestructura petrolera, y asumiremos control total de sus mercados de gas y petróleo, en gran medida como hemos hecho con Venezuela, lo que está funcionando brillantemente tanto para Venezuela como para Estados Unidos", afirmó Trump en su mensaje.

Las primeras palabras del presidente provocaron una reacción inmediata en los mercados de crudo. El barril de Brent subió aproximadamente US$2 y los futuros de crudo B rente escalaron hasta los US$94,16 por barril.

Sebastian Usher, experto de la BBC en Medio Oriente, dijo que la estrategia de Estados Unidos ahora parece ser incrementar la intensidad de sus ataques contra Irán cada día, pero sin desatar una guerra total.

Horas antes del mensaje de Trump, tres marinos indios murieron en un ataque estadounidense contra el buque Settebello cerca de aguas de Omán.

El miércoles fue el segundo día consecutivo de ataques entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente, un giro que hace temer por el alto el fuego entre ambos países, tras el que no han llegado a un acuerdo.

Getty Images Israel, mientras tanto, sigue atacando Líbano.

Dudas sobre Jark

Sin embargo, este mismo jueves, el presidente pareció arrojar dudas sobre la hipotética operación sobre la isla de Jark.

En una entrevista telefónica con la cadena Fox News, dijo: "No estoy seguro de que el país tenga ganas de hacerlo, por bueno que sea".

Las palabras de Trump han intensificado las especulaciones sobre una posible operación militar terrestre de Estados Unidos en territorio iraní, después de semanas en las que Washington y Teherán no se han puesto de acuerdo para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero.

Según Tom Bateman, corresponsal de la BBC en el Departamento de Estado, los comentarios de Trump "reavivarán la febril especulación que hubo durante la guerra acerca de una operación inminente por tierra".

"También provocará furiosas protestas en Teherán".

Pero, según Bateman, "como siempre con Trump, es imposible saber si se trata de un plan real o un farol para empujar a sus adversarios a la capitulación.

Nuevos ataques

ISNA/Reuters Estados Unidos confirmó que había atacado barcos que habían violado su bloqueo al crudo iraní en el estrecho de Ormuz.

Las nuevas amenazas de Trump se producen después de que el Comando Central de Estados Unidos confirmara que había atacado tres barcos a los que Washington acusa de violar su bloqueo a las exportaciones de crudo iraní en el estrecho de Ormuz.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que las acciones estadounidenses habían dejado "sin significado" el alto el fuego entre ambos países.

Irán también ha atacado objetivos de Estados Unidos en la región. Las autoridades locales de Bahréin informaron que una niña de 11 años resultó herida en el ataque de un dron este jueves por la mañana.

Varios países – entre ellos Pakistán, Rusia y China – han reiterado sus llamamientos a Irán y Estados Unidos a abandonar la violencia.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más