El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó nuevas amenazas contra Irán, en medio de la nueva escalada de las tensiones entre Washington y Teherán.

En una publicación en su red social, Truth, Trump dijo que Estados Unidos golpeará "muy duro" a Irán esta noche, "asumirá total control" del petróleo iraní y tomará la isla de Jark, uno de los principales puntos de flete de crudo del país, "en un futuro no demasiado lejano".

Trump equiparó ese supuesto control de los recursos petroleros de Irán a la intervención estadounidense que derribó en enero al presidente venezolano Nicolás Maduro.

"En algún momento en un futuro no demasiado lejano tomaremos la isla de Jark y otros puntos de la infraestructura petrolera, y asumiremos control total de sus mercados de gas y petróleo, en gran medida como hemos hecho con Venezuela, lo que está funcionando brillantemente tanto para Venezuela como para Estados Unidos", afirmó Trump en su mensaje.

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Las palabras del presidente provocaron una reacción inmediata en los mercados de crudo. El barril de Brent subió aproximadamente US$2 y los futuros de crudo B rente escalaron hasta los US$94,16 por barril.

Sebastian Usher, experto de la BBC en Medio Oriente, dijo que la estrategia de Estados Unidos ahora parece ser incrementar la intensidad de sus ataques contra Irán cada día, pero sin desatar una guerra total.

Horas antes del mensaje de Trump, tres marinos indios murieron en un ataque estadounidense contra el buque Settebello cerca de aguas de Omán.

El miércoles fue el segundo día consecutivo de ataques entre Estados Unidos e Irán en Oriente Medio, un giro que hace temer por el alto el fuego entre ambos países y tras el que no han llegado a un acuerdo.

BBC

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