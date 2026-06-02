Getty Images Beirut ha sido objetivo de una nueva oleada de ataques del ejército israelí.

Los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá han continuado en el sur del Líbano a pesar de que ambos aceptaran un plan de EE.UU. para aplicar un alto el fuego parcial y acaben los ataque sobre Beirut, la capital libanesa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que había hablado con ambas partes y que "acordaron que cesarían todos los ataques", después de que Irán advirtiera de que las acciones militares israelíes en el Líbano suponían una amenaza para el actual alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

El Líbano afirmó que Hezbolá había aceptado el plan según el cual la organización cesaría sus ataques contra Israel y este no atacaría la capital libanesa, Beirut.

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó el acuerdo, pero advirtió de que los ataques contra Beirut seguirían adelante "si Hezbolá no deja de atacar nuestras ciudades y a nuestros civiles", y añadió que el ejército israelí seguiría operando en el sur del Líbano.

Sin embargo, durante la noche se produjeron nuevos actos de violencia.

Hezbolá afirmó que había lanzado tres ataques contra tanques y soldados israelíes cerca de dos pueblos del norte de Israel, utilizando drones y "una lluvia de proyectiles de artillería".

El ejército israelí afirmó que había interceptado dos proyectiles lanzados desde el Líbano. No se han registrado heridos.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano, de titularidad estatal, informó de ataques israelíes en varias zonas del sur y señaló que "una detonación muy violenta" sacudió la localidad de Debbine.

Tregua con condiciones

En un comunicado emitido este lunes, la embajada libanesa en EE.UU. había afirmado que "en virtud del acuerdo propuesto, los ataques israelíes contra los suburbios del sur de Beirut cesarían a cambio de que Hezbolá se abstuviera de atacar a Israel".

Añadió que el alto el fuego "se ampliaría para abarcar todo el territorio libanés".

Sin embargo, Netanyahu marcó un punto adicional: "Al mismo tiempo, las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel] seguirán operando en el sur del Líbano según lo previsto".

Anteriormente, el primer ministro israelí había ordenado ataques contra "objetivos terroristas" en los suburbios del sur de Beirut en respuesta a los ataques con cohetes y drones perpetrados por Hezbolá, grupo respaldado por Irán.

Esto provocó una serie de advertencias por parte de funcionarios iraníes. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que la tregua entre EE.UU. e Irán era "inequívocamente un alto el fuego en todos los frentes, incluido Líbano", y que "su violación en un frente supone una violación del alto el fuego en todos los frentes".

Getty Images Trump aseguró que ha estado mediando para detener los ataques en Líbano.

Por otra parte, la agencia de noticias iraní Tasnim había informado que Teherán podría suspender las negociaciones indirectas con Washington a raíz de las acciones militares israelíes en el Líbano.

La agencia de noticias -afiliada al poderoso Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)- también afirmó que Teherán y sus aliados podrían "activar otros frentes, incluido el estrecho de Bab al Mandab", en la entrada del mar Rojo.

Sin embargo, en publicaciones posteriores en Truth Social, Trump insistió en que las conversaciones con Irán continuaban a un "ritmo rápido" y afirmó que había hablado tanto con Netanyahu como con representantes de Hezbolá.

"Mantuve una conversación telefónica muy productiva con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel, y no habrá tropas que se dirijan a Beirut, y cualquier tropa que esté en camino ya ha dado media vuelta", escribió el presidente de EE.UU.

"Del mismo modo, a través de representantes de alto rango, mantuve una conversación muy positiva con Hezbolá, y acordaron que cesarán todos los disparos: que Israel no los atacará y ellos no atacarán a Israel".

Netanyahu confirmó más tarde que había hablado con Trump.

En una publicación en X, escribió que le había dicho al presidente de EE.UU. que "si Hezbolá no deja de atacar nuestras ciudades y a nuestros civiles, Israel atacará objetivos terroristas en Beirut".

"Al mismo tiempo, las FDI seguirán operando en el sur del Líbano según lo previsto", añadió.

Un conflicto multilateral

Estados Unidos ha intentado separar los acontecimientos en Líbano de las negociaciones con Irán, país que desde hace tiempo proporciona a Hezbolá un importante respaldo ideológico, militar y financiero, e insiste en que cualquier acuerdo debe incluir la paz en el Líbano.

El domingo, un funcionario estadounidense afirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, había propuesto un plan de "desescalada gradual" en la zona tanto a Netanyahu como al presidente libanés, Joseph Aoun.

El ejército israelí había atacado Beirut en dos ocasiones desde que entró en vigor el alto el fuego entre Israel y el Líbano el 16 de abril, la última de ellas el jueves.

Sin embargo, esto supone una reducción con respecto a lo que ocurría anteriormente, ya que hay informes de que la Casa Blanca ha estado presionando a Israel para que limite su acción militar en Beirut como parte de los esfuerzos por alcanzar un acuerdo más amplio para poner fin a la guerra con Irán.

El 8 de abril entró en vigor una tregua entre EE.UU. e Irán, pero no se ha logrado poner fin a los combates.

EPA El estrecho de Ormuz sigue en un cierre de facto debido a la falta de acuerdo entre Irán y EE.UU.

Tensiones en el estrecho de Ormuz

Las tensiones entre Irán y EE.UU. también se intensificaron en el estrecho de Ormuz durante el fin de semana.

El Comando Central de EE.UU. (Centcom) informó haber lanzado "ataques en legítima defensa" en respuesta a "acciones agresivas iraníes", entre ellas el derribo de un dron estadounidense sobre aguas internacionales.

El CGRI, por su parte, dijo haber atacado una base aérea utilizada por las fuerzas estadounidenses para lanzar operaciones contra Irán.

El Centcom comunicó que fueron interceptados dos misiles balísticos iraníes dirigidos contra fuerzas estadounidenses en Kuwait y que "ningún miembro del personal estadounidense resultó herido".

Anteriormente, Kuwait había informado de que sus fuerzas se habían enfrentado a misiles y drones "hostiles".

El presidente de EE.UU., Donald Trump, instó a sus críticos a "sentarse y relajarse" en una publicación en Truth Social en la madrugada del lunes, en la que afirmó que "todo saldrá bien al final".

Añadió que Irán "realmente quiere llegar a un acuerdo, y será un buen acuerdo para EE.UU.".

La semana pasada, Teherán atacó una base aérea en Kuwait en respuesta a ataques aéreos estadounidenses que, según Washington, se llevaron a cabo para impedir que embarcaciones y unidades de misiles iraníes colocaran minas en las inmediaciones de este canal de navegación.

Getty Images La falta de un acuerdo permanente en la guerra de Irán ha disparado los precios de la gasolina en EE.UU. y otras partes del mundo.

El precio del petróleo volvió a subir el lunes tras el intercambio de ataques. El crudo Brent, referencia mundial para los precios del petróleo, subió casi US$5 por barril, para posicionarse en US$97,44.

Los precios han sido volátiles desde que Israel y EE.UU. lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero, además de que los anuncios de posibles acuerdos de paz y nuevas escaladas han seguido afectando al mercado.

La guerra, que dura ya tres meses, ha generado un cierre de facto del estrecho de Ormuz, lo que ha disparado los costos de los energéticos a nivel mundial. Alrededor de una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo y gas natural licuado suelen pasar por ese pasaje marítimo.

Trump ha sugerido en repetidas ocasiones en los últimos días que Washington y Teherán están cerca de alcanzar un acuerdo permanente y que las negociaciones avanzan, pero hasta ahora no se ha llegado a ningún acuerdo formal.

Información adicional de Michael Race.

BBC

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