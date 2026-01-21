Getty Images Trump se reunió con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, en la cumbre de Davos.

La participación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos, Suiza, estuvo marcada este miércoles por la serie de anuncios -algunos contradictorios- que realizó sobre sobre Groenlandia.

Trump primero dijo durante un discurso que estaba "buscando negociaciones inmediatas para adquirir Groenlandia" y que no pensaba "usar la fuerza" para lograr su objetivo.

El mandatario aseguró que tenía "un enorme respeto" por la gente de Groenlandia, un lugar que calificó de "vasto, casi deshabitado y subdesarrollado, que está indefenso".

Dijo que en la isla "no hay nada como tierras raras" pero agregó que lo importante allí "era su estratégica seguridad nacional e internacional".

"Solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca masa de tierra, este gigantesco trozo de hielo, desarrollarla y mejorarla", señaló.

Por eso, afirmó, estaba buscando "negociaciones inmediatas" para adquirir la isla, aunque insistió en que no tenía que usar la fuerza.

"No tengo que usar la fuerza, no quiero usar la fuerza, no usaré la fuerza", indicó.

Horas después de su discurso en Davos, el mandatario aseguró en un mensaje en su red social Truth Social que, en una "reunión muy productiva" con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, establecieron "el marco para un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia".

"Esta solución, de concretarse, será muy beneficiosa para Estados Unidos y para todos los países de la OTAN", aseguró.

En su mensaje Trump también dijo que no impondrá el arancel del 10% que durante el fin de semana había anunciado para 8 países europeos que enviaron la semana pasada un pequeño grupo de tropas a Groenlandia.

"Se proporcionará más información a medida que avancen las conversaciones. El vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y otros, según sea necesario, serán responsables de las negociaciones. Me reportarán directamente. ¡Gracias por su atención a este asunto!", escribió.

El aparente cambio de postura de Trump se dio después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmara que la Unión Europea estaba considerando una serie de medidas comerciles de represalia contra EE.UU.

Además, este miércoles el Parlamento Europeo suspendió la aprobación de un importante acuerdo comercial firmado con Washington en julio pasado, en protesta por la exigencia de Trump de hacerse del control de Groenlandia.

Getty Images

Según destaca el corresponsal de BBC News en Washington, Daniel Bush, el anuncio del presidente Trump sobre un "marco para un futuro acuerdo" sobre Groenlandia podría ofrecer un cierto alivio a los aliados europeos de EE.UU.

Sin embargo, el anuncio plantea más preguntas que respuestas, dejando a los aliados con la duda sobre cuál podría ser exactamente el papel de EE.UU. en la isla de aquí en adelante.

En su publicación, Trump no mencionó la propiedad estadounidense de la isla. Hasta ahora, el mandatario ha insistido en que quiere que su país controle completamente Groenlandia, algo a lo que Dinamarca se opone.

Nuestro corresponsal señala que queda por ver qué tipo de acuerdo han alcanzado Trump y Rutte, si requeriría la aprobación del Congreso estadounidense y cómo podría el presidente proclamar su victoria si no cumple con sus exigencias de una toma de posesión formal de la isla por parte de EE.UU.

Este jueves los líderes de la Unión Europea tienen previsto reunirse en Bruselas para una cumbre de emergencia.

Durante las últimas 72 horas, los principales líderes europeos han optado por emplear su lenguaje más duro hasta la fecha en respuesta a las amenazas de Trump.

Getty Images Trump no parece tener en cuenta la voluntad de los habitantes de Groenlandia.

"Venezuela tiene problemas"

En su discurso de este miércoles en Davos, Trump no solo habló de Groenlandia. También se refirió, entre otros temas, a Venezuela.

Afirmó que el país sudamericano podría experimentar una recuperación económica en los próximos meses.

Argumentó que "la nueva cooperación con Estados Unidos y las principales compañías energéticas" impulsaría considerablemente los ingresos petroleros del país.

"Venezuela ha sido un país maravilloso durante muchos años, pero luego sus políticas se desviaron. Hace veinte años era un gran país, y ahora tiene problemas, pero los estamos ayudando", declaró Trump.

"Ganarán más dinero del que han ganado en mucho tiempo; Venezuela va a tener un desempeño fantástico… Venezuela ganará más dinero en los próximos seis meses que en los últimos 20 años. Todas las grandes compañías petroleras se están uniendo a nosotros. Es increíble", añadió.

Reuters Trump también habló de Venezuela en Davos.

"Europa no va por el buen camino"

Trump también lanzó duras críticas contra Europa.

En una sala llena de funcionarios europeos, el presidente estadounidense dijo que algunas partes del continente "ni siquiera son reconocibles".

"Podemos discutir sobre ello, pero no hay discusión posible. Mis amigos regresan de diferentes lugares —no quiero insultar a nadie— y dicen 'no lo reconozco’", afirmó Trump. "Y no como algo positivo. Como algo muy negativo".

El presidente declaró que las políticas de inmigración y la política económica de Europa habían tenido "consecuencias catastróficas", en comparación con lo que él denominó el "milagro económico" en Estados Unidos.

"Me encanta Europa y quiero que le vaya bien, pero no va por el buen camino", afirmó, y citó "el aumento del gasto público, la migración masiva descontrolada y las importaciones extranjeras sin fin".

Continuó su discurso afirmando que en Europa ha presenciado el "destino que la izquierda radical intentó imponer a Estados Unidos".

Dijo que los precios de la electricidad en Alemania son ahora un 64% más altos, mientras que Reino Unido "produce solo un tercio de la energía que producía en 1999".

Getty Images Trump ha reiterado que EE.UU. tiene el control del hemisferio occidental.

Ucrania y la OTAN

El presidente también centró su atención en la guerra en Ucrania, afirmando que la Organización para el Tratado del Atlántico Norte (OTAN) "ayudará a detenerla".

"Tienen que detener esa guerra porque muere demasiada gente, muere innecesariamente", afirmó, y agregó que ayudará a Europa y a la OTAN en ese proceso, y que lo único que pide a cambio es un "pedazo de hielo", al parecer refiriéndose a Groenlandia.

Dijo que ese era un pedido pequeño comparado con "lo que Estados Unidos ha dado a la OTAN".

"Pueden decir que sí, y lo agradeceremos mucho, o pueden decir que no, y lo recordaremos", afirmó el presidente.

"Un Estados Unidos fuerte y seguro significa una OTAN fuerte", agregó.

El presidente también se refirió a su predecesor, Joe Biden, quien según Trump, "le dio US$350.000 millones a Ucrania" para apoyarla en su guerra contra Rusia.

Trump ha hecho afirmaciones similares anteriormente, pero BBC Verify no ha encontrado pruebas que respalden esta cifra.

El Instituto Kiel, un centro de estudios con sede en Alemania que analiza el gasto en defensa, ha estimado el apoyo total que el gobierno estadounidense ha brindado, fuera de Ucrania, en US$119.000 millones desde enero de 2022 hasta octubre de 2025.

El expresidente Joe Biden ocupó el cargo desde enero de 2021 hasta enero de 2025.

El Departamento de Defensa de EE.UU. también ha realizado un cálculo que analiza un espectro más amplio de la actividad militar estadounidense en Europa e incluye la reposición de las reservas de defensa.

Su cifra era de US$182.800 millones cuando Trump asumió el cargo, considerablemente menor que la mencionada por el presidente en su discurso.

Getty Images Durante su discurso de más de una hora Trump también criticó la energía eólica.

Críticas a China

Durante su discurso de más de una hora Trump también criticó la energía eólica, específicamente la de China.

Afirmó que el país asiático fabrica muchos generadores eólicos, "pero no he podido encontrar ningún parque eólico en China".

Pero, tal como señala el corresponsal de la BBC Anthony Reuben, eso no es correcto.

Uno de los parques eólicos más grandes del mundo se encuentra en Gansú, China, y el país genera más energía eólica que cualquier otra nación, según Nuestro Mundo en Datos.

Sus estadísticas muestran que en 2024 China generó 997 teravatios-hora de energía eólica.

Eso es más del doble de la generación del país que ocupa el segundo lugar, EE.UU., que generó 452 teravatios-hora.

Pero volviendo a su discurso, Trump también se refirió a los aranceles.

Afirmó haberlos impuesto a diferentes países con grandes déficits económicos.

"Todos son cómplices, en algunos casos víctimas, pero al final es justo y la mayoría lo sabe", declaró.

En algunos casos, como en Suiza, Trump indicó que inicialmente impuso un arancel del 30% antes de reducirlo, porque "no quiere perjudicar a la gente".

Señaló que "EE.UU. mantiene a flote al mundo entero" y que debería pagar el tipo de interés más bajo de todos los países.

BBC

"Se toma muy en serio Groenlandia"

Sara Smith, editora para Norteamérica de BBC News

Puede que se haya escuchado un suspiro de alivio en todo el mundo cuando el presidente Trump afirmó que no usaría la fuerza para apoderarse de Groenlandia. Pero esto debería moderarse con la constatación de que se toma muy en serio su intención de adueñarse del territorio. En su discurso, expuso, por primera vez, una justificación razonada de por qué considera esencial hacerlo.

No solo describió por qué la ubicación geográfica clave de Groenlandia, situada entre Estados Unidos, Rusia y China, necesita ser defendida. También afirmó que está en "nuestro hemisferio", la llamó "nuestro territorio" y que es "parte de América del Norte". Esas no son las palabras de alguien que no está dispuesto a ceder ni a conformarse con nada menos que la propiedad absoluta.

Su discurso también estuvo impregnado del familiar sentimiento de agravio que tan a menudo impulsa a Donald Trump. Se quejó de que Estados Unidos tuvo que rescatar Groenlandia durante la Segunda Guerra Mundial y que nunca debería habérsela devuelto a Dinamarca, que ahora se muestra "desagradecida". Se quejó de la cantidad de dinero que Estados Unidos ha aportado a la OTAN, por la que cree que nunca se le ha agradecido. Y dijo que no estaba seguro de que otros países de la OTAN salieran en defensa de Estados Unidos si fuera necesario.

Hay muchas razones por las que el presidente Trump considera a Groenlandia deseable, o incluso esencial. La seguridad nacional es, obviamente, una de ellas. La perspectiva de dejar un legado tras haber expandido el tamaño de Estados Unidos es, sin duda, otra. La oportunidad de resolver su resentimiento por no ser respetado ni él ni su país por el papel que desempeñan en la defensa de sus aliados no debe subestimarse como factor motivador.

BBC

