Cortesía de Aleah Arundale Aleah Arundale organizó una red de apoyo para migrantes en la ciudad de Chicago

Aleah Arundale llevaba a su hija a clase de baile cuando se topó con una escena incomprensible. Hombres, mujeres y niños bajaban de un autobús en la parada más cercana a su casa. Iban descalzos y en camiseta a 4 grados centígrados en Chicago.

Era noviembre de 2022. Tras dejar a su hija y volver por el mismo camino, Arundale comprobó que el autobús se había ido, pero los pasajeros se habían quedado en la parada temblando de frío. Ella no entendía qué esperaban para escapar del invierno que se avecinaba.

Aunque se sintió tentada a ver las noticias en busca de respuestas, no confiaba en los medios, por lo que prefirió acercarse directamente a ellos para preguntarles qué ocurría. Como ninguno hablaba inglés, se ayudó con el traductor de Google para hacerse entender.

"Empecé a imprimir tarjetas que decían: 'Hola, somos vecinos, nos preocupamos por ti. "Queremos saber qué está pasando", recuerda Arundale, de 47 años. "Lo escribí en español, puse mi número de teléfono y empecé a repartir el mensaje".

A través de las personas que la contactaron descubrió que los pasajeros de aquel autobús, y tantos otros que dormían en las comisarías como si fueran refugios, eran migrantes venezolanos que habían llegado a Chicago en autobuses fletados desde Texas.

Cortesía de Aleah Arundale Aleah Arundale se acercaba a los migrantes en la calle en Chicago para ofrecerles ayuda.

El niño de la toalla

Meses antes, durante el verano de 2022, los gobernadores republicanos del sur de Estados Unidos habían comenzado a enviar a migrantes que cruzaron la frontera a las "ciudades santuarios", localidades gobernadas por los demócratas que reivindicaban la acogida de migrantes.

Reconocida como escenario de luchas históricas por los derechos sociales y laborales en Estados Unidos, Chicago encabezaba la lista de ciudades que protegían a los migrantes junto con Nueva York, San Francisco y Los Ángeles.

Mientras los republicanos denunciaban la política de fronteras abiertas del entonces presidente Joe Biden, su gobierno concedía estatus migratorios que facilitaban la permanencia en Estados Unidos de migrantes venezolanos y otras nacionalidades como cubanos, haitianos y nicaragüenses.

De esta forma, cerca de 600.000 venezolanos recibieron el Estatus de Protección Temporal (TPS) y más de 117.000 obtuvieron el parole humanitario, figuras que les permitían lograr permisos de trabajo y reconocían que la crisis de Venezuela les impedía volver de forma segura.

La llegada de venezolanos a Estados Unidos era parte de un fenómeno más amplio: la salida de 7,9 millones de personas de Venezuela en la última década, el mayor éxodo en la historia moderna del hemisferio occidental, según Naciones Unidas.

Pero Arundale era ajena a todo aquello. Pertenecía a la quinta generación de una familia de Chicago dedicada a la joyería. Se especializaba en piedras preciosas y lideraba la empresa mayorista de diamantes más grande de Estados Unidos.

Sin embargo, cuando vio a una madre envolver a su hijo en una toalla que no alcanzaba para protegerlo del frío de Chicago, en el norte de Estados Unidos, decidió involucrarse con los migrantes venezolanos.

"¿Cómo puede alguien ver a un niño en la puerta de su casa, con frío o hambre, y no hacer nada? Sólo porque no sea mi hijo no significa que no sea un niño".

Cortesía de Aleah Arundale Aleah Arundale organizó colectas de ropa y zapatos entre sus vecinos para ayudar a los migrantes que llegaban a Chicago.

"Tienda gratuita"

Arundale asegura que comenzó a visitar los refugios y comisarías de policía donde los migrantes se alojaban temporalmente.

"Ellos pedían cosas simples como anteojos o zapatos para los niños", dice en una llamada telefónica.

"Al principio iba a tiendas de descuento y compraba un montón de guantes y otras cosas, hasta que gradualmente fui construyendo una red de apoyo".

Convocó a sus vecinos para que donaran abrigos y juguetes que los niños de familias vecinas ya no usaban, hasta que convirtió su casa en un centro de acogida con una "tienda gratuita".

"En el garage podían recoger abrigos, mantas, pañales y cochecitos de bebé, que es lo que la mayoría de la gente necesita".

El intercambio con los migrantes le permitió construir relaciones de confianza, especialmente con las madres que se sentían identificadas con la atención que Arundale prestaba a los niños.

"Mi cocina se volvió un lugar donde podía darles asesoramiento legal, sentarme con ellos y escuchar los problemas que tenían".

Cortesía de Aleah Arundale Aleah Arundale distribuía la ayuda desde el garaje de su casa en Chicago.

"La madre de Chicago"

Una vez que se reponían del viaje y superaban necesidades básicas como dormir en un lugar cálido o comer tres veces al día, los migrantes solían pedirle consejos para conseguir trabajo e inscribir a los niños en la escuela.

"Simplemente, estas personas necesitaban una madre y una amiga. Siento que soy una madre del mundo, la madre que Chicago necesitaba. Soy la madre que los migrantes necesitaban".

Una migrante venezolana contó a BBC Mundo cómo Arundale la ayudó a instalarse en Chicago.

"Ella me hizo un flyer (volante) para buscar trabajo y otro para mi esposo. Nos ayudó a promocionar nuestros servicios en páginas de Facebook: mi esposo en construcción, plomería, electricidad y jardinería y yo en limpieza doméstica y el cuidado de bebés".

En vista de que esta mujer y su familia habían sido extorsionados y secuestrados en Venezuela, Arundale le dijo a la pareja que podían pedir asilo en Estados Unidos.

"Aleah nos ayudó a introducir la petición y no pagamos un centavo. Ella nos ayudó en todo".

Arundale difunde sus actividades con los migrantes a través de sus redes sociales.

En noviembre de 2025 publicó un video en Instagram donde se le ve con sus lentes de montura de corazones rojos, mientras juega con una niña pequeña en la sala de espera de una oficina pública.

"Ayudar a los inmigrantes no te hace menos estadounidense. ¡Te hace MÁS estadounidense!", dice el texto del post.

Getty Images Un migrante que fue capturado por las autoridades migratorias en Chicago.

La simpatía por Trump

Arundale votó a favor de Donald Trump en las elecciones de noviembre de 2024. Durante la campaña por la presidencia de Estados Unidos, simpatizó con la promesa del líder republicano de cerrar la frontera sur al paso irregular de migrantes.

"No tengo ningún problema con eso, creo que quizás nos excedimos", dijo en referencia a millones de migrantes que entraron al territorio estadounidense a través de la frontera con México durante el período de Biden.

"Pero debe haber un punto intermedio. Hay una gran diferencia entre cerrar la frontera y sacar a la niñera de la guardería o llevarte al trabajador del restaurante mientras está friendo papas".

El 10 de diciembre, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos reportó en un comunicado que 2025 había sido "un año de logros sin precedentes" debido a "la salida de más de 2,5 millones de migrantes indocumentados del país".

Esa cifra incluiría "más de 605.000 deportaciones", en las que se habría dado prioridad a "la expulsión de los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales más peligrosos".

Además, la nota precisa que 1,9 millones de indocumentados se habrían "autodeportado voluntariamente".

Sin embargo, jueces federales, abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que las autoridades migratorias habrían cometido abusos.

El diario local Chicago Tribune reportó que más del 97% de los 614 migrantes detenidos en Chicago para ser deportados no tenía antecedentes penales, según registros de tribunales federales.

Estos operativos incluyeron el asalto a un edificio residencial con un helicóptero militar Black Hawk y la detención de 37 migrantes venezolanos señalados por las autoridades de ser miembros de la banda venezolana de crimen organizado Tren de Aragua.

Sin embargo, los migrantes negaron cualquier vínculo con la organización y descartaron tener registros criminales en Estados Unidos.

"Nunca imaginé que algo así pudiera pasar", dice Arundale. "Él ya había sido presidente durante cuatro años y nunca había hecho algo como esto".

A principios de enero se renovó la polémica sobre los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), luego de que un agente disparara contra Renee Nicole Good, una mujer estadounidense de 37 años que murió tras interponerse en una redada migratoria en Mineápolis, a más de 650 kilómetros al noroeste de Chicago.

Getty Images Manifestantes protestan contra las redadas de deportación en Chicago.

Tutora temporal

Arundale está de acuerdo con el objetivo de expulsar de Estados Unidos a los migrantes que hayan cometido crímenes, pero condena que quienes siguieron las normas también sean blanco de las deportaciones.

"Estas personas lo hicieron todo bien. Se presentaron ante las autoridades fronterizas, tal como la administración anterior había indicado, llegaron a la frontera y les dijimos: "Adelante’".

"Les dimos permisos de trabajo y números de seguro social. Tenían incluso un estatus de protección temporal, así que llamarlos ilegales es una mentira. Sólo son ilegales porque un tipo, de la noche a la mañana, cambió las reglas y dijo: 'Ahora son ilegales’".

Arundale contó que una de sus mejores amigas es una migrante venezolana que volvió a Venezuela para evitar el riesgo de ser deportada, semanas antes de que fuerzas militares de Estados Unidos bombardearan Caracas y capturaran al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

"Ella dice que en Venezuela reprimen con mucha dureza y que revisan los teléfonos de la gente", cuenta Arundale. "Incluso si la palabra 'Trump' aparece en su teléfono, su esposo podría ser asesinado porque ya lo consideran un desertor".

En este contexto, afirma que el mayor temor de los padres venezolanos que conoce en Chicago es la posibilidad de ser separados de sus hijos. Por ello, varias familias le pidieron que se ocupara de los niños si llegaran a ser deportados.

"Soy tutora temporal de nueve niños en este momento. Todos están aterrorizados de que alguien les quite a sus hijos".

