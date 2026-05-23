Getty Images El presidente Trump aseguró que el acuerdo con Irán incluye la reapertura del estrecho de Ormuz.

El presidente Donald Trump informó este sábado que un acuerdo de Estados Unidos con Irán estaba "prácticamente negociado", el cual incluiría la apertura del estrecho de Ormuz.

En una publicación en Truth Social, Trump aseguró que los detalles se darían a conocer en breve..

Sin embargo, ambas partes se han mostrado cautelosas en el alcance de las negociaciones.

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El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, declaró anteriormente a la televisión estatal que las posiciones de Estados Unidos e Irán habían convergido en la última semana, pero advirtió que eso no significaba que se llegarían a acuerdos sobre cuestiones clave y acusó a los estadounidenses de "declaraciones contradictorias".

En su mensaje, Trump afirmó que había mantenido una "conversación telefónica muy positiva" con los líderes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y otros países sobre un "Memorándum de Entendimiento relativo a la Paz".

"Se ha negociado en gran medida un acuerdo, sujeto a su formalización, entre Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán y los demás países mencionados", declaró Trump.

"En estos momentos se están debatiendo los aspectos finales y los detalles del acuerdo, que se anunciarán en breve", añadió.

También afirmó que este sábado mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que "fue muy bien".

El presidente no ha dado más detalles sobre el borrador, pero ha insistido en que cualquier acuerdo impediría "absolutamente" que Irán obtuviera un arma nuclear.

"Solo firmaré un acuerdo en el que consigamos todo lo que queremos", afirmó. "Vamos a llegar a un acuerdo, o nos encontraremos en una situación en la que ningún país se verá tan duramente afectado como está a punto de ocurrir".

El portavoz iraní Esmaeil Baqaei también se refirió a un "memorándum de entendimiento" y afirmó que la intención de Irán era alcanzar un acuerdo "en forma de marco, compuesto por 14 puntos".

Señaló que se encontraban en proceso de ultimar el memorándum, por lo que podrían celebrarse nuevas conversaciones en un plazo de entre 30 y 60 días "y, en última instancia, se podría alcanzar un acuerdo definitivo".

Irán asegura que tiene el control sobre puntos estratégicos del estrecho de Ormuz, el paso marítimo por el cual pasa un 20% del petróleo y gas que se comercia en el mundo desde el Golfo Pérsico.

BBC

Tres meses de conflicto

El alto el fuego temporal entre Irán y EE.UU. comenzó a principios de abril, luego de cinco semanas de ofensiva con la participación activa de Israel.

Las conversaciones desde entonces se habían estancado por varios periodos. Mientras, Estados Unidos ha mantenido un bloqueo sobre los puertos iraníes desde el 13 de abril.

Este sábado, el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) afirmó que, desde el inicio del bloqueo, había desviado 100 buques, inmovilizado cuatro y permitido el paso a 26 buques de ayuda humanitaria.

El almirante Brad Cooper, comandante del Centcom, declaró que sus fuerzas habían sido "muy eficaces" a la hora de "impedir por completo el comercio hacia y desde los puertos iraníes, lo que ha asfixiado económicamente a Irán".

Mientras tanto, Irán ha reivindicado el control militar de una zona alrededor del estrecho de Ormuz y ha declarado que todo tránsito por el estrecho "requiere la coordinación y la autorización de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico".

Estados Unidos y sus aliados del Golfo Pérsico han rechazado en repetidas ocasiones los intentos iraníes de imponer su control sobre el estrecho, y Estados Unidos ha ordenado a los buques que no cumplan las normas de Irán.

BBC

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