Wei Liang/China News Service/VCG via Getty Images Cientos de rescatistas fueron enviados a buscar sobrevivientes.

Al menos 82 personas murieron en una explosión en una mina de carbón en el norte de China, según informaron los medios estatales.

Las autoridades de rescate previamente habían cifrado el número de víctimas mortales en 90, pero emitieron un nuevo comunicado precisando su informe.

La deflagración, registrada en la mina de carbón Liushenyu, operada por el Grupo Tongzhou en la provincia de Shanxi, habría sido provocada por una acumulación de gas.

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Según los reportes, había 247 trabajadores de servicio cuando se produjo la explosión a las 19:29 hora local (11:29 GMT) del viernes; al parecer, se ha rescatado a más de 100 personas y se han enviado cientos de efectivos de rescate al lugar.

En las imágenes difundidas por los medios estatales se observa a paramédicos transportando camillas y numerosas ambulancias.

El presidente Xi Jinping afirmó que no se deben escatimar esfuerzos en la atención a los heridos y la búsqueda de supervivientes.

Posteriormente, el Consejo de Estado del país anunció que se llevaría a cabo una investigación "rigurosa" y que los responsables serían "castigados con severidad".

La mayoría de los hospitalizados resultaron afectados tras inhalar gas venenoso, según los medios estatales, aunque no está claro de qué tipo de gas se trataba.

Wang Yong, uno de los mineros lesionados, declaró a los medios estatales que, cuando ocurrió el incidente, no oyó ningún ruido, pero vio una repentina columna de humo.

"Olí a azufre, el mismo olor que desprende una explosión. Grité a la gente que corriera. Mientras corríamos, vi cómo la gente se desplomaba por los gases. Entonces yo también perdí el conocimiento", dijo.

"Estuve allí tendido durante una hora aproximadamente antes de recuperar la consciencia por mi cuenta. Desperté a la persona que estaba a mi lado y salimos juntos".

EPA El presidente chino Xi Jinping ha exigido que se investiguen los hechos y se castigue a los responsables.

"Subrayo la necesidad de hacer todo lo posible para atender a los heridos, organizar las operaciones de búsqueda y rescate de forma científica y gestionar adecuadamente las consecuencias", instó el presidente Xi, según informó la agencia Xinhua.

Asimismo, solicitó investigar las causas del accidente y exigir responsabilidades a los implicados.

"Todas las regiones y departamentos deben aprender de este accidente, mantener una vigilancia constante en materia de seguridad laboral y prevenir y frenar con firmeza la ocurrencia de accidentes graves y catastróficos", reclamó.

Según medios estatales, los responsables de la mina han sido detenidos.

Aunque no se ha revelado la causa exacta de la explosión, se informó que los niveles de monóxido de carbono, un gas inodoro y altamente tóxico, superaron los límites permitidos..

En 2024, esta explotación fue incluida entre las 1.128 minas señaladas por la Administración Nacional de Seguridad Minera de China por presentar "graves riesgos para la seguridad", reportó el diario The New York Times.

El Ministerio de Gestión de Emergencias de China ha enviado 345 efectivos de seis equipos de rescate para colaborar en las labores de búsqueda y salvamento.

Shanxi, cuya superficie es comparable a la de Grecia y que cuenta con una población de aproximadamente 34 millones de habitantes, es una de las provincias menos desarrolladas de China y es conocida como la capital de la minería de carbón del país.

Cada año se extraen en esta región alrededor de 1.300 millones de toneladas de este mineral.

A comienzos de los años 2000, los accidentes mortales eran habituales en la industria minera del carbón en China. Aunque en los últimos años se han reforzado las normas de seguridad, los incidentes siguen registrándose.

En 2023, un derrumbe en una mina de carbón a cielo abierto en la región de Mongolia Interior causó la muerte de 53 personas.

En 2009, una explosión en una mina de la provincia de Heilongjiang, en el noreste del país, dejó más de 100 fallecidos.

China es el mayor consumidor de carbón del mundo y el principal emisor de gases de efecto invernadero, pese a estar ampliando a un ritmo récord su capacidad de generación de energía renovable.

*con información de Tinshui Yeung y Stephen McDonell, corresponsal de la BBC en China.

Costfoto/NurPhoto via Getty Images China sigue siendo el principal consumidor de carbón del mundo, a pesar de haber aumentado enormemente la generación de electricidad con fuentes renovables en los últimos años.

BBC

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