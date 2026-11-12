EPA Trump advirtió a México que debe detener las caravanas dre migrantes que buscan cruzar la forntera hacia EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves con duplicar los aranceles a los productos provenientes de México si el país no detiene las caravanas de migrantes que supuestamente se dirigen a la frontera.

"MÉXICO DEBE DETENERLAS, AHORA; y si no lo hace, los aranceles a México se DUPLICARÁN DE INMEDIATO", señaló el mandatario en un mensaje publicado en redes sociales, sin entregar más detalles sobre la advertencia.

Poco después, durante una conferencia de prensa, la presidenta ‌de México, Claudia Sheinbaum, ‌manifestó que desde el inicio de la presidencia de Trump, "no ha llegado ninguna caravana migrante a la frontera" que comparten ambos países.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Trump afirmó en el mensaje que después de las elecciones de medio mandato -en las que el Partido Demócrata consiguió mayoría en el Congreso- "la invasión de nuestro país está ocurriendo de nuevo", sin aportar pruebas que respalden esa afirmación.

"Se están formando enormes caravanas que inician su marcha ilegal a través de México", señaló el mandatario.

La presidenta Sheinbaum aclaró que se trata de dos caravanas. Una de ellas en Arriaga, Chiapas, que originalmente contaba con unas 500 o 600 personas y en la que hoy participan menos de 100. La otra, agregó, es una caravana que se formó recientemente en Honduras.

Cuando se le preguntó sobre un posible refuerzo militar en la frontera sur de México, Sheinbaum sostuvo que el Instituto Nacional de Migración tiene mucha experiencia en lidiar con estos asuntos, dado que en los últimos dos años han llegado cerca de diez caravanas o más por ese lado, apuntó.

La presidenta dijo que en este tipo de situaciones, las autoridades migratorias mexicanas les informan a cada uno de los migrantes sobre cómo funciona el procedimiento.

"La gran mayoría regresa a sus países de origen una vez que conocen que, pues, no pueden, no van a poder cruzar la frontera mexicana con Estados Unidos", señaló.

Por otro lado, la mandataria advirtió que en ocasiones los migrantes reciben información incorrecta.

"Hay que decirlo, a veces hay personas que engañan a migrantes y que les dicen que, por ejemplo, con el resultado de la elección de Estados Unidos cambió la política migratoria, cosa que es falsa", añadió.

Reuters "No ha llegado ninguna caravana migrante a la frontera" desde el inicio del mandato de Trump, dijo la presidenta Sheinbaum.

Retomar la agenda migratoria

La amenaza de Trump llega en medio de las negociaciones comerciales en el marco de la revisión del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá).

El mensaje del mandatario representa un nuevo factor de incertidumbre para esas conversaciones.

Con el T-MEC vigente, pero sujeto a revisiones anuales después de que Washington rechazara extenderlo en el tiempo, la relación comercial ha quedado constantemente sometida a presión.

Y, por otro lado, con la victoria electoral de los demócratas en las elecciones de medio mandato, algunos analistas han planteado que el gobierno de Trump redoblará esfuerzos en temas como la migración para recuperar parte del electorado.

El secretario de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS), MarkWayne Mullin, también insistió en el tema migratorio.

A través de un mensaje en redes sociales escribió: "Utilizaremos todos los recursos para garantizar que nuestras fronteras estén seguras. NO se permitirá que esta caravana de migrantes ilegales entre en nuestro país. Punto".

En los últimos días, varios grupos de migrantes centroamericanos han intentando abrirse paso en territorio mexicano para llegar a Estados Unidos, aparentemente alentados por la idea de que el triunfo electoral de los demócratas les permitiría avanzar con éxito hacia su objetivo.

Las autoridades mexicanas del estado de Chiapas desplegaron patrullas y agentes para evitar el cruce de cientos de migrantes, según informó la prensa mexicana.

Por ahora no está claro cuántas caravanas han intentado cruzar hacia México en los últimos días.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más