Getty Images Imagen satelital del arrecife Antelope en el mar de China Meridional.

Un nuevo foco de tensión emerge en el mar de China Meridional.

El arrecife Antílope —o Antelope —, una pequeña formación con forma de lágrima situada en su extremo noroccidental, ha pasado de estar casi completamente sumergido a convertirse en tierra firme.

Millones de toneladas de arena han sido dragadas del lecho marino en una operación que refleja la creciente disputa territorial en la región.

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Lo que antes era apenas un punto turquesa en el mapa es ahora una media luna de arena blanca brillante que abarca unos 6 kilómetros cuadrados, con algunos edificios dispersos en uno de sus extremos.

Todo ello, en apenas seis meses.

En la laguna formada por esta media luna se observan decenas de embarcaciones, probablemente dragas de succión con cortador, un tipo de maquinaria del que China posee la mayor flota del mundo.

Algunas pueden extraer hasta 6.000 metros cúbicos de material por hora, suficiente para llenar dos piscinas olímpicas.

La velocidad de esta operación de dragado es extraordinaria y podría constituir un récord mundial.

Pero China no es el único país que realiza este tipo de intervenciones.

Tras años observando cómo Pekín creaba nuevas extensiones de tierra para reforzar sus ambiciosas reivindicaciones territoriales, Vietnam también ha comenzado a reconstruir algunos de los arrecifes que controla en el mar de China Meridional.

En menor medida, otros países con reclamos territoriales en la zona, como Filipinas, están siguiendo el mismo camino.

Una guerra de dragas

El arrecife Antílope se encuentra en las islas Paracel, que junto con las Spratly constituyen un territorio en disputa reclamado por China, Taiwán, Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunéi.

La mayoría de estas islas son, como lo era el arrecife Antílope hasta hace poco, arrecifes sumergidos que históricamente no han contado con asentamientos humanos.

China tomó el control de las Paracel en 1974, tras un enfrentamiento con Vietnam del Sur.

Más recientemente, Pekín dragó tres arrecifes en las Spratly —Mischief, Fiery Cross y Subi—, transformándolos en islas lo suficientemente grandes como para albergar aeropuertos y bases militares.

Al mismo tiempo, ha reivindicado casi la totalidad del mar de China Meridional como territorio soberano dentro de la controvertida "línea de nueve trazos" que ha dibujado en el mapa.

En la actualidad, numerosos buques de la guardia costera china y de la milicia marítima patrullan dentro de esa línea, superando los intentos de otros países por desafiar su dominio.

En los últimos años se han producido varios enfrentamientos con la mucho más reducida guardia costera de Filipinas en zonas que ambos países reclaman.

El borde rectilíneo de una de las playas recién creadas en el arrecife Antílope sugiere que China podría estar construyendo allí otra pista de aterrizaje de uso militar, similar a las de Mischief, Fiery Cross y Subi.

Sin embargo, China ya cuenta con una pista bien establecida en la cercana isla Woody, y construir otra en un área próxima a sus grandes bases militares en Hainan podría resultar innecesario.

Más que una necesidad operativa, esta construcción podría interpretarse como un mensaje dirigido a Vietnam.

BBC

Vietnam y China tienen una larga historia de fricciones en el mar de China Meridional, o mar del Este, como lo denomina Hanói.

Sin embargo, en los últimos años, las autoridades comunistas vietnamitas han moderado su retórica anti hina y han trabajado para estrechar los lazos con Pekín.

To Lam, recientemente elegido presidente, realizó este año su primera visita de Estado a China, donde ambos países abordaron sus diferencias sobre las islas Paracel y Spratly en términos inusualmente conciliadores.

Vietnam ha protestado formalmente contra las construcciones chinas en el arrecife Antílope, aunque lo ha hecho en términos diplomáticos y contenidos.

Sin embargo, sobre el terreno, en los arrecifes en disputa, Vietnam también ha intensificado sus actividades de dragado, utilizando buques de succión similares a los empleados por China.

"Si no puedes vencerlos, únete a ellos"

En los últimos tres años, Vietnam ha estado dragando arena alrededor de al menos 20 arrecifes y, según la Iniciativa de Transparencia Marítima de Asia (AMTI, por sus siglas en inglés), con sede en Washington, ha creado 11 nuevos puertos.

En total, controla ahora más de 11 kilómetros cuadrados de tierra ganada al mar, aproximadamente la mitad del área que controla China.

Además, ha comenzado a construir infraestructuras de carácter militar, como balizas de navegación.

El enfoque de Vietnam parece ser que, si no puedes vencer a China, debes seguirle el ritmo.

"Los vietnamitas han sido menos proclives a liderar la batalla de relaciones públicas en sus disputas con China", señala Greg Poling, director de la AMTI.

"Prefieren dejar que los filipinos ocupen ese papel. Pero en el mar, Vietnam ha mostrado una mayor disposición a enfrentarse a Pekín. Como resultado de esto, China se ha retirado en gran medida de intentos de, por ejemplo, bloquear la exploración vietnamita de petróleo y gas".

Esta es, según algunos analistas, una de las razones por las que China está acelerando sus trabajos en el arrecife Antílope.

"Vietnam ha aprovechado que China ha centrado su atención en Filipinas… La recuperación de tierra en Antílope podría interpretarse como la respuesta de China, un recordatorio de quién manda en la zona", afirma Ray Powell, director de SeaLight, un proyecto con sede en la Universidad de Stanford que monitorea el mar de China Meridional.

¿Dónde deja esto al resto de los países que reclaman las Spratly?

BBC

Durante las últimas tres décadas, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) ha intentado negociar un código de conducta con China y sus cuatro Estados miembro que también tienen reclamos.

En 2002, ambas partes acordaron una declaración mucho más débil, pero no vinculante, que China ha ignorado en gran medida.

Cada año, en la cumbre anual de la Asean, los líderes prometen avanzar hacia un código de conducta con capacidad de aplicación.

Sin embargo, al final de cada año, el progreso sigue siendo limitado.

Frustrado por la falta de avances, Filipinas llevó las acciones de China ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya en 2013.

El tribunal falló de forma contundente a favor de Manila, concluyendo que las reclamaciones de China dentro de la "línea de nueve trazos" carecían de base histórica y que sus actividades —como la transformación de arrecifes en islas— violaban el derecho internacional y los derechos de Filipinas sobre su zona económica exclusiva en su costa occidental.

China ha ignorado ese fallo, lo que ha llevado a Filipinas a cambiar de estrategia y a intentar presionar a Pekín mediante el envío de sus guardacostas, claramente superados en número, para desafiar a la flota china.

Esto ha derivado en múltiples enfrentamientos, aunque sin alterar el desequilibrio de poder.

Filipinas también ha reforzado su cooperación militar con EE.UU. y ha buscado nuevas alianzas con países como Japón y Australia.

Washington, por su parte, le ha ofrecido un firme respaldo diplomático, US$500 millones en ayuda militar y nuevo equipamiento.

Junto con sus aliados, EE.UU. realiza periódicamente operaciones de libertad de navegación en el mar de China Meridional, con el objetivo de reafirmar que se trata de rutas marítimas internacionales, pese a las reclamaciones chinas.

Sin embargo, estas operaciones son principalmente simbólicas y tienen un impacto limitado en el equilibrio de poder.

Getty Images Los encontronazos entre buques filipinos y chinos se han vuelto comunes en el Mar de China Meridional.

Ahora, Filipinas también está reforzando los enclaves que controla en el mar de China Meridional.

Está ampliando la pista de aterrizaje de la isla Pagasa, también conocida como Thitu, construyendo una base de guardacostas y reforzando el BRP Sierra Madre, un buque de desembarco que encalló en el arrecife Second Thomas en 1999 y que hoy presenta un notable deterioro.

A bordo mantiene un destacamento de soldados, pese al constante acoso de embarcaciones chinas.

"La mayoría de los países reclamantes han reconocido que nunca van a lograr el documento jurídicamente vinculante que el código de conducta pretendía ser", señala Greg Poling.

"China simplemente sigue haciendo lo que quiere en el mar, erosionando su soberanía. Así que lo que probablemente veremos al final es un acuerdo no vinculante. Pero eso podría abrir espacio diplomático para que Vietnam, Filipinas, Malasia y otros países puedan negociar de forma más efectiva entre ellos, sin pasar necesariamente por la Asean".

Esta parece ser ahora la nueva realidad en el mar de China Meridional.

Cada país actúa por su cuenta, tratando de sacar el máximo provecho de lo que ya controla, aceptando que China seguirá siendo el actor más grande y asertivo de la región.

Gráficos: Arvin Supriyadi, Aghnia Adzkia.

BBC

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