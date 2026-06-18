- COLOMBIA 2 – 1 UZBEKISTÁN
- Con goles de Daniel Muñoz (40′) y Luis Díaz (65′) Colombia gana contra Uzbekistán en su debut en la Copa del Mundo 2026.
- Una victoria colombiana colocaría a la selección como líder del grupo, luego de que Portugal y R.D. Congo empataran horas antes.
- Este es el séptimo día del Mundial más grande jamás realizado, con 48 selecciones y 104 partidos. Mira todo el calendario.
¡Final eléctrico! Colombia se salva por poco y sigue ganando 2 a 1 contra Uzbekistán en el Mundial 2026
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