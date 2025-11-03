BBC

El único sobreviviente del accidente aéreo de Air India, en el que murieron 241 personas a bordo, ha declarado que se siente como "el hombre más afortunado" del mundo, pero que también sufre física y mentalmente.

Viswashkumar Ramesh salió ileso de los restos del vuelo con destino a Londres en Ahmedabad, en unas escenas extraordinarias que sorprendieron al mundo.

Dijo que fue un "milagro" que escapara, pero contó que lo había perdido todo, ya que su hermano menor, Ajay, estaba sentado a pocos asientos de distancia en el vuelo y murió en el accidente ocurrido el pasado 12 de junio.

Desde que regresó a su casa en Leicester, Inglaterra, Ramesh ha luchado contra el trastorno de estrés postraumático (PTSD, por sus siglas en inglés), según sus asesores, y no ha podido hablar con su esposa y su hijo de cuatro años.

Las llamas envolvieron el vuelo del Boeing 787 cuando se estrelló poco después de despegar en el oeste de India.

Un impactante video compartido en ese momento mostraba a Ramesh alejándose del lugar del accidente con heridas aparentemente superficiales, mientras el humo se elevaba en el fondo.

En declaraciones a BBC News, un conmovido Ramesh, cuya lengua materna es el gujarati, dijo: "Soy el único sobreviviente. Aún así, no me lo creo. Es un milagro.

También perdí a mi hermano. Mi hermano era mi pilar. En los últimos años, siempre me apoyó".

Describe el devastador impacto que la terrible experiencia ha tenido en su vida familiar.

"Ahora estoy solo. Me siento solo en mi habitación, sin hablar con mi esposa ni con mi hijo. Simplemente me gusta estar solo en mi casa", dice Ramesh.

Habló desde su cama de hospital en la India en ese momento, describiendo cómo había logrado desabrocharse el cinturón y salir gateando de los restos del avión, y cómo se reunió con el primer ministro indio, Narendra Modi, mientras recibía tratamiento por sus lesiones.

De los pasajeros y tripulantes fallecidos, 169 eran ciudadanos indios y 52 británicos, mientras que otros 19 murieron en tierra.

Un informe preliminar sobre el accidente, publicado en julio por la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de la India, indicaba que el suministro de combustible a los motores se interrumpió pocos segundos después del despegue.

Mientras tanto, la investigación sigue en curso y la aerolínea ha declarado que el cuidado de Ramesh y de todas las familias afectadas por la tragedia "sigue siendo nuestra prioridad absoluta".

Esta es la primera vez que el hombre de 39 años habla con los medios de comunicación desde que regresó al Reino Unido. Varios medios fueron invitados a una entrevista y un equipo de documentalistas también estuvo filmando en la sala.

La BBC conversó ampliamente con sus asesores sobre cómo garantizar su bienestar emocional antes de la entrevista.

Cuando se le preguntó por sus recuerdos del día del accidente, respondió: "No puedo decir nada al respecto ahora".

"Estoy sufriendo"

Flanqueado por el líder de la comunidad local Sanjiv Patel y el portavoz Radd Seiger, Ramesh dijo que es demasiado doloroso recordar los acontecimientos del desastre y se derrumbó durante parte de la entrevista en la casa de Patel, en Leicester.

Ramesh describió la angustia que él y su familia están viviendo ahora.

"Para mí, después de este accidente… es muy difícil.

"Físicamente, mentalmente, también mi familia, mentalmente… mi mamá, desde hace cuatro meses, se sienta todos los días afuera de la puerta, sin hablar, sin hacer nada.

"No hablo con nadie más. No me gusta hablar con nadie más.

"No puedo hablar de mucho. Pienso toda la noche, sufro mentalmente.

Todos los días son dolorosos para toda la familia".

Ramesh también habló de las lesiones físicas que sufrió en el accidente, que le hicieron salir disparado de su asiento, el 11A, a través de una abertura en el fuselaje.

Dice que sufre dolor en la pierna, el hombro, la rodilla y la espalda, y que no ha podido trabajar ni conducir desde la tragedia.

"Cuando camino, no lo hago correctamente, voy muy lento, muy lento, mi esposa me ayuda", añadió.

Ramesh fue diagnosticado con trastorno de estrés postraumático mientras recibía cuidados en un hospital de la India, pero no ha recibido ningún tratamiento médico desde que regresó a su país, según informaron sus asesores.

Lo describieron como una persona perdida y destrozada, con un largo camino de recuperación por delante, y exigen una reunión con los ejecutivos de Air India, alegando que la aerolínea lo ha tratado mal desde el accidente.

"Están en crisis, mental, física y económicamente", dijo Patel. "Esto ha devastado a su familia".

"Quienquiera que sea el responsable al más alto nivel debería estar sobre el terreno reuniéndose con las víctimas de este trágico suceso, comprendiendo sus necesidades y escuchándolas", agregó.

"Los que deberían estar aquí son los ejecutivos de Air India"

Air India ha ofrecido a Ramesh una indemnización provisional de 21.500 libras esterlinas (US$28.260), que ha sido aceptada, pero sus asesores afirman que no es suficiente para cubrir sus necesidades inmediatas.

Según sus asesores, el negocio familiar de pesca en Diu (India), que Ramesh dirigía junto con su hermano antes del accidente, ha quebrado desde entonces.

El portavoz de la familia, Seiger, dijo que habían invitado a Air India a una reunión en tres ocasiones, y que las tres fueron "ignoradas o rechazadas".

Las entrevistas con los medios de comunicación fueron la forma que tuvo el equipo de volver a lanzar ese llamamiento por cuarta vez, afirmó.

Seiger añadió: "Es terrible que tengamos que estar aquí hoy y hacerle pasar por esto (a Viswashkumar)".

"Las personas que deberían estar aquí hoy son los ejecutivos de Air India, los responsables de intentar arreglar las cosas.

Por favor, vengan y siéntense con nosotros para que podamos resolver esto juntos e intentar aliviar parte de este sufrimiento".

En un comunicado, la aerolínea, propiedad del Grupo Tata, afirmó que los altos directivos de la empresa matriz siguen visitando a las familias para expresarles su más sentido pésame.

"Se ha hecho una oferta a los representantes de Ramesh para organizar dicha reunión, seguiremos intentándolo y esperamos recibir una respuesta positiva", sostuvieron.

La aerolínea declaró a la BBC que esta oferta se hizo antes de las entrevistas de los medios de comunicación con Ramesh.

