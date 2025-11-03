IDF La mayor general Yifat Tomer-Yerushalmi reunció a su cargo el viernes, reconociendo su papel en la filtración del video.

La exabogada principal del ejército de Israel ha sido arrestada, en medio de un creciente enfrentamiento político por la filtración de un video que supuestamente muestra el abuso severo de un prisionero palestino a manos de soldados israelíes.

La mayor general Yifat Tomer-Yerushalmi renunció como la Abogada Militar General de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) la semana pasada, manifestando que asumía la responsabilidad total por la divulgación del video.

El domingo, la historia dio un giro más cuando la abogada fue reportada como desaparecida, lo que llevó a que la policía pusiera en marcha un operativo de búsqueda de varias horas en una playa al norte de Tel Aviv.

Posteriormente, fue encontrada viva y en buen estado, informó la policía, pero fue detenida.

Las consecuencias del video filtrado se están intensificando día a día.

La grabación, emitida en agosto de 2024 en un canal noticioso israelí, muestra a soldados reservistas en la base militar Sde Teiman en el sur de Israel que apartan a un detenido, luego lo rodean con escudos antimotines para bloquear la visibilidad mientras – según se alega- es golpeado y penetrado en el recto con un objeto punzante.

El detenido después recibió tratamiento por lesiones severas.

Los cinco reservistas fueron acusados de abuso agravado y de provocar lesiones corporales serias al detenido. Ellos han negado los cargos y no se han divulgado sus identidades.

El domingo, cuatro de los reservistas se cubrieron la cara con pasamontañas cuando comparecieron en una rueda de prensa frente a la Corte Suprema en Jerusalén con sus abogados, que exigieron el sobreseimiento del juicio.

Adi Keidar, un abogado de la derechista organización de asistencia legal Honenu, denunció que sus clientes son objeto de "un proceso legal defectuoso, sesgado y completamente corrupto".

Anadolu via Getty Images El video filtrado fue filmado en la base militar de Sde Teiman en el sur de Israel.

Filtración contra la propaganda

Este lunes se supo que el detenido en cuestión fue liberado a Gaza en octubre como parte de un canje con Hamás de prisioneros convictos y detenidos sin causa por Israel a cambio de los rehenes que seguían vivos capturados por el grupo extremista palestino el 7 de octubre de 2023.

La semana pasada, se abrió una investigación criminal sobre la filtración del video.

La general Tomer-Yerushalmi fue dada de baja mientras se realizaba dicha investigación.

El viernes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció que no se le permitiría regresar a su cargo.

Poco después de eso, la general Tomer-Yerushalmi renunció.

En su carta de dimisión, dijo que asumía la responsabilidad total de todo material que hubiese sido divulgado a los medios desde la unidad.

"Autoricé la divulgación del material a los medios en un intento de contrarrestar la propaganda falsa contra las autoridades policiales del ejército", expresó.

Eso es en referencia a los intentos de algunos políticos de derecha en Israel que sostienen que las acusaciones de abuso severo sobre el palestino detenido habían sido inventadas.

La exabogada militar añadió: "Es nuestro deber investigar cada vez que haya una sospecha razonable de actos de violencia contra un detenido".

Después de su renuncia, el ministro Katz emitió una virulenta condena de su conducta.

"Quienquiera que disemine libelos de sangre contra las tropas de las FDI no es apta para vestir el uniforme del ejército", declaró.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se hizo eco de las palabras de su ministro de Defensa el domingo y dijo que el incidente en Sde Teiman fue "tal vez el ataque de relaciones públicas más severo que el estado de Israel ha experimentado desde su establecimiento".

Horas después, empezaron a aparecer informes en los medios israelíes de que la general Tomer-Yerushalmi estaba desaparecida, generando temores de que un escándalo político hubiera tomado un giro trágico.

Se lanzó un intenso operativo de búsqueda. Varias horas después, fue encontrada "a salvo y en buen estado de salud" en la región costera de Herzliya, informó la policía israelí.

Durante la noche, un portavoz de la policía anunció que dos personas fueron arrestadas bajo sospecha de "filtraciones y otras ofensas criminales serias" como parte de una investigación.

Los medios israelíes reportaron que los arrestados fueron la general Tomer-Yerushalmi y el exfiscal militar en jefe, el coronel Matan Solomosh.

Reuters La fuerzas israelíes lanzaron un operativo de búsqueda de varias horas cuando la general Tomer-Yerushalmi desapareció el domingo.

Divisiones entre izquierda y derecha

El incidente en la base Sde Teiman ha sido un punto más de fricción en la división entre la izquierda y la derecha en Israel.

Desde la perspectiva de la derecha, se percibe la filtración del video como una difamación del ejército israelí, nada menos que un acto de traición.

Después de que la policía militar de Israel fuera a Sde Teiman a interrogar a 11 reservistas sobre el incidente en julio de 2024, manifestantes de extrema derecha -incluyendo por lo menos tres legisladores de la coalición de gobierno de Netanyahu- ingresaron a la fuerza en el centro para mostrar su apoyo.

Desde la izquierda, la decisión de la general Tomer-Yerushalmi de permitir la divulgación del video se interpreta como la vez que cumplió con las responsabilidades de su cargo.

La izquierda considera el video como evidencia concreta que sustenta las múltiples denuncias de abuso contra los palestinos detenidos desde la incursión de Hamás el 7 de octubre de 2023 para atacar a Israel.

El pasado octubre, un informe de una comisión de investigación de la ONU alegó que miles de menores y adultos detenidos en Gaza fueron "sujetos a abuso amplio y sistemático, violencia física y psicológica, violencia sexual y de género que constituyen un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad por tortura y el crimen de guerra de violación y otras formas de violencia sexual".

El gobierno de Israel rechaza las acusaciones de maltrato y tortura generalizada de los detenidos, e insistió en que está "completamente comprometido con los estándares legales internacionales".

También afirmó que ha realizado investigaciones exhaustivas de cada queja.

BBC

