Getty Images Alrededor de 6,5 millones de votantes estaban llamados a las urnas.

Honduras contiene el aliento a la espera de que se resuelva el "empate técnico" entre los candidatos presidenciales Nasry "Tito" Asfura y Salvador Nasralla.

En la tarde de este lunes, a casi 24 horas del cierre de los centros de votación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la finalización de la transmisión de los resultados electorales (TREP), cuando el escrutinio estaba al 57%.

El conteo mostraba entonces a Asfura, del derechista Partido Nacional y apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump, y a Nasralla, del centrista Partido Liberal, prácticamente igualados; con el 39,91% de los votos frente al 39,89%, separados por apenas 515 votos.

"Ante este empate técnico, debemos guardar calma, tener paciencia y esperar que como CNE terminemos de contabilizar actas (…). Y que, posteriormente, se realice el proceso de escrutinio especial, para así finalizar el escrutinio general", dijo en X la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall.

"Paciencia y prudencia, la paz con la cual se vivió el proceso debe mantenerse hasta que finalice, con la declaratoria de resultados", agregó.

Lo que sí ha quedado más claro son los resultados para el Congreso. Según el CNE, el Partido Nacional de Asfura ha asegurado 50 escaños hasta el momento y se acerca a ser la fuerza parlamentaria dominante.

Entretanto, el Partido Liberal, pasa de 22 a 44 congresistas y se perfila como la bancada de oposición en el Congreso.

La página que informaba de los resultados llevaba horas bloqueada, debido a problemas técnicos, explicaría después la empresa encargada de proveer los datos en un comunicado.

En contraste con ese llamado a la calma, Trump publicó en su red Truth Social que "pareciera que Honduras esté tratando de alterar los resultados" de los comicios y advirtió: "¡Si lo hacen, se armará un escándalo!".

En su mensaje, explicó que el CNE suspendió "abruptamente el conteo" y subrayó que "es imperativo" que el organismo termine el conteo. "Se deben contar los votos de cientos de miles de hondureños. ¡La democracia debe prevalecer!".

El CNE tiene por ley hasta 30 días para realizar un pronunciamiento oficial con los resultados.

El recuento muestra a la candidata oficialista y exministra de Defensa Rixi Moncada, delfín de la presidenta Xiomara Castro, en tercer lugar con 19,16% de los sufragios, lejos de los contendientes de oposición.

Ante ello, Moncada denunció una presunta "inflación de actas" que favorecería al Partido Nacional y la presidenta Castro reenvió un mensaje en su cuenta de X de su esposo y asesor, el exmandatario Manuel Zelaya, llamando a "mantenernos en pie de lucha hasta obtener el escrutinio final con el 100% de las actas presidenciales".

Por su parte, Nasralla publicó este lunes proyección de votos que, según él, lo ubicarían como ganador de las elecciones del domingo. Aunque posteriormente aclaró en otro mensaje: "No nos estamos declarando ganadores, solo estamos proyectando los resultados que van a ingresar al CNE en las próximas horas".

Asfura también se pronunció tras el cierre del conteo preliminar del CNE, pidiendo a los hondureños paciencia pero asegurando que los resultados favorecen a su partido.

En los días previos a las elecciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio explícitamente su apoyo a Asfura en varios mensajes que publicó en su red social Truth Social y anunció que indultará al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumple una condena de cárcel de 45 años en EE.UU. por narcotráfico y quien en el pasado fue el líder del Partido Nacional.

Trump también amenazó con recortar la ayuda financiera al país centroamericano si no ganaba Asfura, a quien las encuestas previas a los comicios situaban en tercer lugar.

El nuevo gobierno que salga de estas elecciones tendrá que responder a las expectativas de un país donde más del 60% de los hogares vive en condiciones de pobreza y cuya realidad está marcada por el crimen organizado, la violencia política y la corrupción.

Además de votar por el presidente, los hondureños debían elegir también a los 128 integrantes del Parlamento nacional, 20 representantes al Parlamento Centroamericano, y a las autoridades de los 298 municipios del país.

Acusaciones anticipadas

A pesar de lo estrecho de los resultados y los mensajes de Trump y de Moncada, los medios locales reportaban este lunes un ambiente sin tensión ni grandes manifestaciones en las calles.

En las últimas semanas, tanto desde el partido gobernante como desde la oposición se habían hecho acusaciones anticipadas de fraude electoral, lo que había desatado temores de que el proceso electoral no se desarrollara de forma pacífica.

Honduras votó este domingo con un estado de excepción vigente que rige desde diciembre de 2022 en la mayor parte del país y que fue impuesto por la presidenta Xiomara Castro para hacer frente a la violencia de las pandillas y del crimen organizado que asola a la nación centroamericana.

La medida provocó la alarma de organizaciones de derechos humanos por las amplias atribuciones que la mandataria dio al Ejército.

Los comicios fueron observados por decenas de organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas la Organización de Estados Americanos (OEA).

Los presidentes de Honduras solo pueden ejercer el cargo en un mandato de cuatro años, por lo que la actual presidenta, Xiomara Castro, quien fue la primera mujer en asumir el cargo en 2021 por el partido Libre, no figuraba en la boleta electoral.

Castro, esposa del expresidente hondureño Manuel Zelaya, respaldó a Moncada para que ocupe su lugar.

El sábado, la candidata oficialista acusó a Trump de interferir en las elecciones, calificando el respaldo a su oponente de derecha de "totalmente intervencionista".

EPA/Shutterstock Salvador Nasralla, del Partido Liberal, tiene una extensa carrera en la televisión hondureña.

Los mensajes de Trump

El viernes, además de anunciar el indulto de Juan Orlando Hernández, Trump aseguró que Estados Unidos le brindaría un "gran apoyo" a Tito Asfura si gana las presidenciales.

"Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tiene tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño", anunció.

Y agregó que, "si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a un país, sin importar cuál sea".

"Tito será un gran presidente, y Estados Unidos trabajará estrechamente con él para asegurar el éxito, con todo su potencial, de Honduras", sentenció.

Estados Unidos envió más de US$193 millones a Honduras el año fiscal pasado, según el sitio web del Departamento de Estado, y a pesar de los recortes de la ayuda, ha enviado más de US$102 millones este año.

En otra publicación, Trump escribió que él y Asfura podrían "trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas" y el narcotráfico.

Reuters Rixi Moncada es la candidata por el oficialismo.

La sombra de Juan Orlando Hernández

Asfura, exalcalde de Tegucigalpa, recogió el guante que le lanzó Trump, defendiendo el indulto que el presidente estadounidense anunció para Hernández.

"El indulto es una potestad del presidente de los Estados Unidos. Por la familia, el indulto deja atrás sus tristezas y les permite recuperar la tranquilidad y la felicidad que se merecen", escribió en un mensaje en X.

Asfura se ha comprometido a generar "desarrollo y oportunidades para todos", "facilitar la inversión extranjera y nacional en el país" y "generar empleo para todos".

Sin embargo, su partido se ha visto plagado de escándalos y acusaciones de corrupción en los últimos años, incluyendo la condena del exlíder de la formación y expresidente Juan Orlando Hernández.

En cualquier caso, Asfura ha intentado distanciarse cuidadosamente de Hernández. El viernes declaró a la agencia de noticias AFP que no tiene "ningún vínculo" con el expresidente y que "el partido no es responsable de sus acciones personales".

Getty Images Hubo una gran afluencia de votantes este domingo en Honduras.

Acabar con la corrupción

En el caso de Salvador Nasralla, de 72 años, se postuló a la presidencia por cuarta vez.

Afirma que su victoria en 2017 fue robada debido a un "fraude electoral perpetrado por Hernández". Esto nunca se demostró y un recuento parcial no halló irregularidades, aunque la decisión provocó protestas masivas en todo el país.

Nasralla, quien llegó a ser el número dos de la presidenta Xiomara Castro antes de romper con ella en 2024 para lanzar su candidatura, enfocó gran parte de su campaña en la promesa de acabar con la corrupción y desmantelar lo que él denomina "el aparato de poder" construido por la actual presidenta y su marido y mano derecha, el expresidente Manuel Zelaya.

Ha insistido en que Honduras vive "secuestrada" por una "élite familiar que controla el Estado", y ha asegurado que una de sus primeras medidas será "barrer con el nepotismo" en instituciones, consulados y empresas públicas.

"En mi gobierno –porque estoy seguro de que seré presidente– no habrá nepotismo. Ni Moncada, ni Castro, ni Zelaya", proclamó en la campaña.

En su cuarto intento por llegar a la presidencia de Honduras, Nasralla se presentó con la promesa de hacer de Honduras un centro neurálgico del desarrollo, integrando puertos, vías de transporte y áreas productivas.

*Con información adicional del periodista Will Grant.

