Getty Images Ambos, el conservador Nasry Asfura y el centrista Salvador Nasralla, alegan tener la ventaja de las elecciones, según sus datos internos. La autoridad electoral de Honduras aún no termina el conteo de actas.

Una elección general mantiene en vilo a Honduras.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró el lunes un "empate técnico" entre el conservador Nasry Asfura y el centrista Salvador Nasralla, quienes lideran los comicios del domingo, en los que también participaron otros tres candidatos.

Con el 57% de las actas escrutadas, Asfura —respaldado en la recta final por el presidente estadounidense Donald Trump— suma 749.022 votos (39,92%), mientras que Nasralla, un afamado expresentador de televisión, alcanza 748.507 (39,89%).

Apenas los separan 515 sufragios.

En tercer lugar figura la oficialista Rixi Moncada, exministra de Defensa y delfín de la presidenta Xiomara Castro, con 19,16%, lejos de los dos punteros.

Ante la incertidumbre, el CNE pidió "paciencia y prudencia" hasta que haya la declaración oficial de un ganador.

La jornada electoral, en la que también se renovó el Congreso y autoridades locales, transcurrió en paz, aunque semanas antes tanto Libre, el partido oficialista, como la oposición denunciaron posibles fraudes, lo que alimentó temores sobre la transparencia del proceso.

Ahora, los candidatos que van a la delantera aseguran tener ventaja según sus conteos internos, mientras Moncada denuncia una presunta "inflación de actas" en favor del Partido Nacional, en el que milita Asfura.

Sin embargo, la gran pregunta que se hacen los hondureños —y el mundo— es qué significa un empate técnico en una votación y cuáles son los pasos que debe seguir el CNE para declarar finalmente al ganador y definir qué rumbo político tomará el país centroamericano.

¿Qué pasa ahora? (Según la ley electoral)

En Honduras no existe segunda vuelta electoral, por lo que quien obtenga la mayoría de votos, aunque sea por un margen mínimo, es declarado ganador.

Esto ocurre únicamente cuando se concluye el conteo de todas las actas.

Actualmente, el CNE ha procesado el 57% de las boletas y la diferencia entre ambos candidatos es tan reducida que se encuentra dentro del margen de error estadístico.

Por ello, no es posible establecer una tendencia clara, una situación que se conoce como empate técnico.

La autoridad electoral deberá continuar con el conteo y, una vez finalizado, según la Ley hondureña, informar quién resultó ganador o si hubo un empate numérico.

Este anuncio debe realizarse a más tardar 30 días calendario después de los comicios y publicarse al día siguiente en el diario oficial La Gaceta.

Getty Images Asfura fue alcalde de Tegucigalpa. Para los comicios de este año recibió el apoyo del presidente de Donald Trump, presidente de EE.UU.

En caso de un empate exacto, donde ambos candidatos obtengan el mismo número de votos, se volverían a contar las boletas en un escrutinio especial.

Si tras este nuevo conteo persiste la igualdad, la legislación establece que se debe convocar a una nueva elección dentro de los 20 días calendario siguientes a la declaración del empate.

En este escenario, los comicios se realizarían únicamente entre los candidatos empatados.

Este panorama no es imposible, pero en términos estadísticos resulta poco probable.

Alegan ventaja

Este lunes, mientras el CNE pedía "calma" durante el conteo de votos, tanto Nasralla como Asfura aseguraban que serían los ganadores de la elección.

Nasralla, nacido en 1953, publicó en sus redes sociales una proyección de votos que, según él, lo ubicaría como vencedor de los comicios del domingo.

Más tarde aclaró en otro mensaje: "No nos estamos declarando ganadores, solo estamos proyectando los resultados que van a ingresar al CNE en las próximas horas".

Este es el cuarto intento de Nasralla por llegar a la presidencia.

En 2022, su anterior intento, renunció a sus aspiraciones y se integró a la fórmula de la propuesta de izquierdas de Xiomara Castro como vicepresidente.

El conservador Asfura, por su parte, también se pronunció tras el cierre del conteo preliminar del CNE, pidiendo a sus correligionarios paciencia, aunque aseguró que los resultados favorecen a su partido.

Esta es la segunda ocasión en la que el exalcalde de Tegucigalpa, nacido en 1958 y quien hizo campaña con el pegajoso lema "Papi a la orden" (que también utilizó en otras elecciones), se postula al máximo cargo público en Honduras.

Getty Images Nasralla ha sido presentador en la televisión hondureña por 40 años. Fue parte de la fórmula presidencial de la actual mandataria Xiomara Castro.

En los días previos a las elecciones, Donald Trump le dio explícitamente su apoyo en varios mensajes publicados en su red social Truth Social y anunció que indultará al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumple una condena de 45 años en EE.UU. por narcotráfico y en el pasado fue líder del Partido Nacional.

Trump también amenazó con recortar la ayuda financiera al país centroamericano si no ganaba Asfura, a quien las encuestas previas a los comicios situaban en tercer lugar.

Además de elegir presidente, los hondureños debían votar por los 128 integrantes del Parlamento nacional, 20 representantes al Parlamento Centroamericano y las autoridades de los 298 municipios del país.

Según el CNE, el Partido Nacional de Asfura ha asegurado 50 escaños hasta el momento y se acerca a ser la fuerza parlamentaria dominante.

Entretanto, el Partido Liberal, pasa de 22 a 44 congresistas y se perfila como la bancada de oposición en el Congreso.

El nuevo gobierno que surja de estas elecciones tendrá que responder a las expectativas de un país donde más del 60% de los hogares vive en condiciones de pobreza y cuya realidad está marcada por el crimen organizado, la violencia política y la corrupción.

Getty Images Un 60% de los hogares en Honduras está en situación de pobreza y el país lucha contra la inseguridad provocada por el crimen organizado y las pandillas.

BBC

