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La historia de la política británica actual se puede contar con cifras. Cinco primeros ministros en siete años, ninguno de los cuales llegó a final de su mandato.

En el mismo período, siete ministros de Asuntos Exteriores, seis ministros de Hacienda y cuatro secretarios de gabinete.

Es una historia de inestabilidad e inconsistencia y existe la posibilidad de que el Partido Laborista escriba un nuevo capítulo si destituye a Keir Starmer, el actual primer ministro con una sólida mayoría parlamentaria.

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¿Qué ocurre? ¿Por qué Reino Unido cambia de líderes casi tan rápidamente como lo hacía Italia en su día? ¿Por qué los votantes y los parlamentarios otorgan y retiran su apoyo con tanta aparente indiferencia?

En resumen, ¿se está volviendo Reino Unido ingobernable?

Para Starmer, la respuesta es clara. En una reciente rueda de prensa, el primer ministro declaró: "No, no creo que Gran Bretaña sea ingobernable".

La líder conservadora Kemi Badenoch coincidió con él y declaró ante la Cámara de los Comunes: "Reino Unido no es ingobernable".

Getty Images El Reino Unido ha tenido cinco primeros ministros en siete años.

Pero tanto Starmer como Badenoch lideran a diputados que últimamente han mostrado una marcada tendencia al regicidio político.

Ambos deben gobernar a través de un complejo marco administrativo, regulatorio y judicial que dificulta la implementación de políticas y ponen a prueba la paciencia de los votantes cada vez más impacientes por obtener resultados y reacios a aceptar que la política implica concesiones.

¿Estamos ante un momento particularmente turbulento de la historia británica que ha dejado a los líderes a merced de los acontecimientos? ¿O refleja la agitación en Westminster problemas profundos y sistémicos de la política?

Los eventos

La primera respuesta podría ser, sencillamente, que la clase política atraviesa tiempos difíciles.

Este periodo histórico podría haber puesto a prueba a cualquier generación: la crisis financiera de 2008, el caos político del Brexit, el duro golpe económico de la covid-19, la guerra en Ucrania y la consiguiente crisis energética, y, por supuesto, la desestabilización sistémica provocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Estos desafíos no son exclusivos de Reino Unido. Otros líderes mundiales también se enfrentan a ellos y luchan por salir adelante.

En toda Europa, los gobiernos en el poder se han tambaleado ante las dificultades económicas y la impaciencia del electorado.

EPA – EFE/REX/Shutterstock Afrontar los problemas de Reino Unido implicará tomar decisiones difíciles.

¿Han estado a la altura de todos estos desafíos los líderes políticos en Reino Unido? Hannah White, directora ejecutiva del grupo de expertos Institute for Government (IFG), tiene sus dudas.

"Reino Unido no es ingobernable, pero sus partidos políticos han producido una serie de primeros ministros que carecen de habilidades de liderazgo clave en un momento en que las crisis se suceden rápidamente y varias tendencias dificultan considerablemente la gobernabilidad".

El profesor Anand Menon, director de Reino Unido en el grupo de expertos Changing Europe, coincide. "Nuestro sistema otorga un poder significativo a un gobierno con mayoría", declara.

"Que esta mayoría no se haya utilizado [para impulsar el cambio] hasta la fecha es un fracaso del liderazgo, más que un indicio de una tendencia sistemática hacia la ingobernabilidad".

Anthony Seldon, historiador y biógrafo de muchos primeros ministros, sostiene que algunos de los últimos mandatarios —como Boris Johnson, Liz Truss y Keir Starmer— carecían de las habilidades políticas necesarias para el cargo y de la humildad para pedir ayuda.

"No tenían las habilidades necesarias y no estaban dispuestos a incorporar a nadie", afirma.

"Los primeros ministros anteriores tuvieron mentores. Incluso Margaret Thatcher tuvo a Willie Whitelaw (quien fue vice primer ministro y ministro del Interior durante su mandato)".

La clase política olvidó cómo gobernar

Pero si los primeros ministros llegan al número 10 de Downing Street -la residencia oficial y el principal lugar de trabajo del primer ministro de Reino Unido- con menos experiencia que en el pasado, algunos diputados afirman que la administración pública no les brinda el apoyo adecuado.

La baronesa Cavendish, exdirectora del departamento de políticas de David Cameron, declaró en el programa PM de BBC Radio 4: "Parece que cada gobierno llega y se sorprende de lo difícil que resulta hacer las cosas. Muchos ministros laboristas me han dicho que, de hecho, podrían estar de acuerdo con lo que Dominic Cummings [exasesor de Boris Johnson] comentó sobre la necesidad de reformar algunos sectores de la administración pública".

En una sincera confesión ante la Comisión de Enlace de la Cámara de los Comunes el pasado diciembre, Starmer se quejó de que incluso él tenía dificultades para lograr sus objetivos.

"Mi experiencia como primer ministro es de frustración: cada vez que voy a tomar una decisión, me encuentro con un sinfín de regulaciones, consultas y organismos autónomos que hacen que el proceso, desde que tomo la decisión hasta que se implementa, sea más largo de lo que debería", dijo.

Los funcionarios, que no pueden hablar en público, protestan en privado, algunos culpando a los ministros por no brindarles instrucciones y directrices claras. Se preguntan si la clase política olvidó cómo gobernar.

Reuters Las rebeliones contra los primeros ministros se han vuelto más comunes.

Un veterano del Parlamento me comentó: "El reciproco desprecio por la administración pública ha dejado a los políticos atemorizados y recelosos de quienes pueden implementar sus políticas".

Añadió que los políticos "se comportan cada vez más como niños. Entusiasmados y abrumados por ganar un cargo, pero demasiado asustados para hacer algo al respecto una vez que lo ocupan".

Algunos funcionarios y asesores señalan a Downing Street (como se denomina al conjunto del gobierno, por la calle donde están situadas sus principales oficinas) como institución, afirmando que está lamentablemente mal equipada y con falta de personal para dirigir un gobierno moderno.

Sin embargo, los sucesivos gobiernos han centralizado aún más el poder en el edificio. Algunos dicen que esto provoca que se acumulen decisiones sin resolver y que los ministros pierdan poder.

Lord Hill, secretario político de John Major en la década de 1990, afirmó que "la centralización del poder en el número 10 y en la Oficina del Gabinete —y la obsesión por la gestión de la información— ha hecho que el trabajo de un ministro sea mucho menos relevante y poderoso. Es un milagro que todavía haya gente dispuesta a dedicarse a la política y convertirse en ministro".

Pero ¿son suficientes los acontecimientos contemporáneos, el liderazgo deficiente y una administración pública obsoleta como causas del desorden político actual?

Adicción al drama

Algunos culpan a las redes sociales de acelerar el proceso político hasta un punto casi incontrolable.

Theo Bertram, exasesor de los ex primeros ministros Tony Blair y Gordon Brown, y actual director de la Social Market Foundation, declaró en el programa radial PM de la BBC: "Existe un problema estructural: todo lo que necesitamos hacer para arreglar el país llevará diez años. Pero si eres primer ministro, no tienes diez años. En la era de las redes sociales, lo que prevalece es una visión cortoplacista".

Las redes sociales, incluidas las aplicaciones de mensajería personal, facilitan la rebelión en Westminster y dificultan el debate político.

Steve Baker, exdiputado conservador y principal artífice del Brexit, escribió: "Los jefes de bancada y los ministros llegan demasiado tarde a una conversación que las redes sociales concluyeron hace una hora".

"Hoy, se están desplegando los mismos mecanismos dentro del Partido Laborista: minicentros de poder construidos en torno a listas de WhatsApp, organizándose contra su propio líder en cuestión de días, en lugar de meses", añadió.

Bloomberg via Getty Images Algunos argumentan que el drama dificulta la gobernanza.

Otros afirman que la responsabilidad recae en los medios de comunicación.

Nick Bryant, comentarista político y antiguo colega de la BBC, cree que la "excitabilidad de los periodistas" es "parte del problema", argumentando que la "adicción al drama entre los políticos y los periodistas políticos que los cubren alimenta el ciclo constante de caos e incertidumbre que está desestabilizando la democracia".

Sin duda, la política en torno al Brexit fue tan divisiva que algunos creen que envenenó el panorama político, creando una cultura de constante agitación y rebelión.

Los diputados conservadores se acostumbraron a reemplazar a sus líderes. ¿Acaso la actual generación de diputados laboristas ha observado y asimilado esa cultura, considerándola normal cuando históricamente no lo es?

Diversos estudios sugieren que los diputados de base se están volviendo menos obedientes. La rebelión era poco común en los parlamentos de la posguerra, pero se hizo más frecuente en los gobiernos de Major, Blair y de coalición, a medida que los diputados de base ganaban confianza y la dirección del partido se debilitaba.

Getty Images Las rebeliones parlamentarias aumentaron durante los años de la coalición entre los conservadores y los liberales demócratas, entre 2010 y 2015

Pero, de nuevo, ¿es esta toda la historia? Algunos afirman que la naturaleza de nuestra política está cambiando. Señalan el auge de partidos más pequeños que desafían el duopolio del Partido Laborista y el Partido Conservador.

Esto ha dejado al gobierno actual con una considerable mayoría parlamentaria, pero con un escaso porcentaje de votos y, por lo tanto, con un mandato más débil. Es posible que esta tendencia no cambie con el creciente apoyo al partido Reform UK y a los Verdes.

Lord Wood, antiguo asesor de Gordon Brown, afirma: "Los dos principales partidos han tenido problemas en el gobierno debido a problemas internos. Las dificultades del Partido Conservador en el gobierno fueron en gran medida consecuencia del Brexit, que fracturó al partido e hizo imposible su gestión".

"El Partido Laborista se ha visto extrañamente perjudicado por su victoria aplastante en 2024, sin contar con una agenda de gobierno clara para unir al partido y marcar el rumbo una vez en el poder", dijo.

Getty Images John Major cree que los líderes contemporáneos tienen dificultades para tomar decisiones difíciles.

Algunos argumentan que el problema es más profundo y que la fractura de las líneas partidistas tradicionales refleja el fracaso de las clases políticas a la hora de abordar la magnitud de los problemas a los que se enfrenta el Reino Unido: debilidad económica estructural, inmigración persistentemente alta, debilitamiento de las relaciones con los aliados tradicionales en Europa y Estados Unidos, y dependencia energética de un Medio Oriente convulso.

Gestión de expectativas

Esto apunta a un problema más amplio: el del liderazgo político. ¿Acaso los primeros ministros han olvidado cómo argumentar, cómo presentar a sus partidos y votantes opciones políticas honestas o disyuntivas entre diferentes posturas?

Donde antes prometían sacrificios a corto plazo para obtener beneficios a largo plazo, ahora ofrecen una satisfacción inmediata que casi siempre queda sin cumplir.

Esto puede alimentar la desilusión y la pérdida de confianza. En las últimas elecciones, ninguno de los dos partidos más grandes fue sincero sobre las perspectivas de subidas de impuestos y recortes de gastos.

Lord Hill afirma que muchos en Westminster han olvidado que la política consiste en definir lo que se quiere, defenderlo y persuadir al mayor número posible de personas para que lo apoyen en las elecciones generales.

"En cambio, creen que su trabajo es averiguar qué quieren los diferentes grupos, sortear todas las posturas y reunir los votos suficientes para lograr su objetivo", argumenta. "Hemos pasado de un gobierno y un parlamento que funcionan como un mecanismo de transmisión a uno que recibe mensajes como una gigantesca máquina de lobby".

Theo Bertram, del grupo de expertos Social Market Foundation, añade: "Una de las cosas que no hemos visto mucho en los primeros ministros recientes es esa capacidad de enfrentarse a sus propios diputados, de enfrentarse al público y decirles cosas difíciles".

Andrea Deans/Glyn KIRK / AFP via Getty Images Liz Truss se convirtió en objeto de burla durante su breve mandato.

Algunos afirman que los políticos aún no han sido honestos con el electorado sobre la necesidad de recortar los presupuestos de bienestar social, aumentar el gasto en defensa, reformar el Servicio Nacional de Salud (NHS) y hacer que la economía sea más productiva. Todo esto implicaría dificultades a corto plazo y, según algunos, un reequilibrio del apoyo estatal, priorizando a los jóvenes sobre los mayores.

La política se basa en la persuasión, incluso en la seducción, y los primeros ministros parecen haber olvidado que se trata de un proceso casi constante de cortejar a votantes, parlamentarios y funcionarios para que impulsen su agenda.

¿Acaso los votantes nos hemos vuelto demasiado impacientes? En una era de compras online instantáneas que llegan a nuestras puertas en cuestión de horas, ¿exigimos resultados políticos más rápidos, a un ritmo que ningún gobierno podría alcanzar?

El aumento del apoyo a partidos antisistema como Reform UK y los Verdes es consecuencia de la desilusión de los votantes con los partidos tradicionales, que, a su juicio, no han logrado abordar los problemas que enfrenta el Reino Unido.

John Major, ex primer ministro, coincidió con Matt Chorley en la emisora de la BBC Radio 5 Live en que los votantes quieren respuestas rápidas y sencillas a problemas complejos.

"Me temo que sí, y eso se debe a que nadie nos dice que no podemos tenerlo", afirmó.

"Los gobiernos, al parecer, han perdido la capacidad de decir que no. Y parte del trabajo de la política es decir que no", añadió.

Aquí, quizás, llegamos al meollo de la cuestión: la brecha de expectativas entre los gobernados y quienes aspiran a gobernar. En el pasado, los primeros ministros a menudo podían salir de los apuros mediante el gasto público.

Gobiernos muy endeudados

Los líderes de la derecha podían recortar impuestos; los de la izquierda, aumentar el gasto en bienestar social. Ambas opciones son ahora menos viables. Las promesas conservadoras de recortes fiscales sin financiación —y las insinuaciones laboristas de flexibilizar las normas fiscales para endeudarse más— inquietan por igual a los mercados de bonos.

Sin embargo, tenemos una economía aparentemente atrapada en un crecimiento bajo, una deuda elevada y unos ingresos reales estancados, con votantes que sufren la cruda realidad de una crisis del coste de la vida.

Los conservadores prometieron un auge económico tras el Brexit, los laboristas prometieron crecimiento; ninguno de los dos se materializó. Esto deja a mucha gente con la sensación de que el gobierno no cumple sus promesas, y eso dificulta gobernar.

Getty Images El Parlamento británico, ubicado en el icónico Palacio de Westminster en Londres, es la máxima institución legislativa del Reino Unido.

"La presión sobre los servicios públicos está aumentando", afirma Hannah White, del Insituto para el Gobierno.

"Las expectativas ciudadanas son altas, pero el margen de maniobra del gobierno es limitado. La ciudadanía, que rara vez se enfrenta a disyuntivas, se ha acostumbrado al tipo de intervención gubernamental radical que vimos durante la pandemia y la crisis energética de Ucrania, y le cuesta comprender por qué las presiones actuales sobre el coste de la vida siguen sin controlarse. Pero la falta de fondos limita seriamente las opciones políticas".

Anthony Seldon cree que la situación podría empeorar. "Lo que sería muy peligroso es una crisis económica y política simultánea", declara. "En el pasado, hemos tenido crisis financieras sin inestabilidad política. Si se dan ambas, la situación es realmente grave".

Duras verdades

¿Cuál podría ser la salida a este ciclo de caos? Lord Wood afirma que nuestros líderes deberían estar "dispuestos a decir verdades incómodas al país, especialmente sobre la realidad fiscal, la defensa y la seguridad, y guiar al país a través del dolor que implica responder"

"También desarrollar una agenda basada en una visión clara del mundo, valores identificables y un optimismo fundamentado sobre el futuro, para unir a sus partidos e inspirar nuevamente a los votantes".

El ex primer ministro John Major se hizo eco de este llamado a la franqueza: "Hay millones de personas que estarían encantadas de escuchar a un político levantarse y exponer con absoluta claridad, honestidad e inequívocamente la magnitud de los problemas que enfrentamos y el tipo de medidas que tendremos que tomar para protegernos".

EPA/Shutterstock Larry el gato es el famoso "Cazador en Jefe de Roedores" oficial del gobierno británico, residente en el número 10 de Downing Street

Quizás, pero eso requeriría votantes dispuestos a aceptar concesiones difíciles y dar a los políticos el tiempo necesario para resolverlas.

También requeriría partidos políticos preparados para afrontar verdades incómodas y contar con el apoyo de los votantes.

Sobre todo, dependería de un liderazgo competente y de primeros ministros que se mantuvieran en el cargo el tiempo suficiente para cumplir sus promesas electorales.

Actualmente, quien más tiempo lleva en el poder en Downing Street es probablemente Larry el gato, y eso es un problema para todos, no solo para los ratones

Fotografía de apertura: Bloomberg / AFP / Getty Images

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