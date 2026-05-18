Instagram/University of Genoa/Albatros Top Boat Entre los cinco fallecidos estaban Giorgia Sommacal (izq.), su madre Monica Montefalcone (C) y el instructor de buceo Gianluca Benedetti.

Los cuerpos de los cuatro buceadores italianos que aún estaban desaparecidos tras el accidente fatal en las islas Maldivas la semana pasada han sido localizados este lunes, según han confirmado funcionarios italianos y maldivos a la BBC.

El cadáver del quinto miembro del grupo fallecido ya había sido localizado tras el incidente, en el que también falleció un buzo de rescate mientras buscaba los cuerpos.

Los ciudadanos italianos fueron encontrados dentro de una cueva de 60 metros de profundidad en el atolón de Vaavu por un equipo conjunto de buzos finlandeses y maldivos altamente cualificados, según las autoridades locales.

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"En los próximos días se realizarán más inmersiones para recuperar los cuerpos", dijo Mohamed Hossain Shareef, portavoz del gobierno de Maldivas, en un mensaje a la BBC.

Según indicó, dos de los cadáveres se recuperarían el martes y los otros dos al día siguiente.

El ministerio de Asuntos Exteriores de Italia informó de que los cuatro cadáveres se encontraban en la tercera sección de la cueva —la más alejada de la entrada— y que serían necesarias más inmersiones para recuperarlos.

Se cree que el cadáver de la primera víctima italiana fue localizado el jueves cerca de la entrada de la misma cueva.

El de la semana pasada es el peor accidente de buceo registrado en esta pequeña nación del océano Índico, un popular destino turístico por su cadena de islas de coral.

Reuters Miembros de la Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas preparándose este sábado para llevar a cabo una operación de búsqueda y rescate de los submarinistas fallecidos.

Cuatro de los buceadores italianos formaban parte de un equipo de la Universidad de Génova: la profesora de ecología Monica Montefalcone, su hija Giorgia Sommacal y los investigadores Muriel Oddenino y Federico Gualtieri.

La quinta víctima italiana fue el director de operaciones del barco e instructor de buceo Gianluca Benedetti.

El buzo de rescate maldivo que murió mientras buscaba sus cuerpos fue identificado como el sargento mayor Mohamed Mahdhee.

El portavoz del gobierno maldivo afirmó que el grupo contaba con permiso para su misión de investigación destinada al estudio de los corales, incluidas las inmersiones profundas, pero añadió que en su propuesta no se hacía mención alguna a la cueva.

En una entrevista concedida al periódico italiano Corriere della Serra, Shareef confirmó que el equipo de la profesora Montefalcone disponía de un permiso para su labor científica, válido hasta el domingo, que les permitía descender hasta los 50 metros.

La entrada de la cueva se encuentra a 47 metros bajo la superficie.

El permiso abarcaba varios atolones, incluido Vaavu, y el barco de buceo designado era el Duke of York.

Sin embargo, solo tres de los fallecidos figuraban como investigadores. Ni la hija de la profesora, Giorgia Sommacal, ni el instructor del grupo, Gianluca Benedetti, aparecían mencionados.

La BBC se ha puesto en contacto con la Universidad de Génova para recabar comentarios sobre la naturaleza y los parámetros de la misión de investigación. Un portavoz afirmó que responderían "cuando haya información".

Condiciones meteorológicas adversas

Según informaron medios locales, los cinco italianos entraron al agua el jueves por la mañana.

La tripulación de la embarcación de buceo en la que viajaban los reportó como desaparecidos cuando no regresaron a la superficie más tarde.

La policía señaló que el clima era adverso en la zona, ubicada a unos 100 km al sur de la capital, Malé, por lo que se emitió una advertencia amarilla para embarcaciones de pasajeros y pescadores.

Las causas del accidente aún están por confirmarse, pero el instructor de buceo Maurizio Uras sugirió que la "toxicidad por oxígeno" podría haber sido un factor contribuyente.

"Es un fenómeno que puede ocurrir cuando se bucea a gran profundidad", declaró a la agencia de noticias italiana Agi. "Si la mezcla de oxígeno es inadecuada, este puede volverse tóxico a ciertas profundidades".

"Las condiciones meteorológicas son también un factor importante, y debemos tener en cuenta que el océano Índico no es el Mediterráneo, el cual es relativamente tranquilo", agregó, señalando que en el Índico "hay fuertes corrientes que, imagino, pueden arrastrar de un lado a otro. Un peligro real".

El presidente de Maldivas, Mohamed Muizzu, viajó el sábado al atolón de Vaavu para observar las operaciones de búsqueda.

"Ocho buzos de rescate se sumergieron hoy. Al salir a la superficie, se percataron de que Mahdhee no había emergido", declaró ese día a la BBC Mohamed Hossain Shareef, portavoz del gobierno maldivo.

Los demás buzos volvieron a sumergirse de inmediato y descubrieron que Mahdhee se había desmayado.

El sargento fue trasladado al hospital en estado crítico y posteriormente sucumbió a sus heridas, según informó un portavoz del gobierno a la BBC el sábado.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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