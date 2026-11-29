Reuters Los candidatos principales votaron en sus correspondientes colegios electorales.

Con más del 30% de los votos escrutados, el conservador Partido Popular y la extrema derecha de Vox se encaminan hacia una posible mayoría absoluta en las elecciones generales de España de este domingo.

El recuento, que es provisional, da por el momento el 31,1% de los votos al PP liderado por Alberto Núñez Feijóo y el 15,1% a Vox, encabezado por Santiago Abascal. Con 132 y 49 escaños, ambas formaciones sumarían así la mayoría absoluta.

El Congreso español tiene 350 escaños y se necesita una mayoría de 176 asientos para poder gobernar.

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El PSEO del actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sería la segunda fuerza, con el 30,1% de los votos y 115 escaños.

Los españoles acudieron a votar en cifras récord este domingo para decidir el rumbo político que debe seguir el país europeo.

Sánchez, uno de los pocos líderes de izquierda en Europa, es una figura muy valorada por los sectores progresistas a nivel internacional.

Sin embargo, el malestar social por el elevado costo de la vida y la corrupción, entre otros temas, pone en peligro su mandato de ocho años.

Los colegios electorales de la España peninsular cerraron a las 20:00 hora local (19:00 GMT), las urnas de Canarias lo hicieron una hora más tarde y las de tres centros de Lugo (Galicia) estarán excepcionalmente abiertas hasta la medianoche.

El resultado en España se sigue con gran atención, ya que Europa se adentra en un ciclo electoral durante el próximo año —con unas elecciones presidenciales en Francia y legislativas en Polonia e Italia— que podría reconfigurar el panorama político del continente.

En una Europa dominada por gobiernos de derecha, Sánchez se ha ganado la reputación de ser el primer ministro de izquierdas más franco e intransigente del continente.

Su retórica en defensa del feminismo, la inmigración y las energías renovables, así como su condena de la ofensiva militar de Israel en Gaza y sus enfrentamientos verbales con Trump, han contribuido a forjar esta imagen.

Tras haber supervisado un crecimiento económico constante en los últimos años, goza de gran prestigio entre la izquierda internacional.

Sin embargo, en España, Sánchez se ha convertido en una figura odiada por la derecha, que lo ve como un autócrata con escaso respeto por la separación de poderes, obsesionado con aferrarse al poder y rodeado de una camarilla corrupta.

Las críticas contra Sánchez

Gran parte de la hostilidad hacia Sánchez proviene de sus alianzas con los partidos de extrema izquierda y separatistas.

Antes de las elecciones generales de 2023, recibió duras críticas de la derecha por su dependencia de la coalición independentista EH Bildu, la cual tenía vínculos con el desaparecido grupo armado vasco ETA.

Tras aquellos comicios, logró formar un nuevo gobierno con el apoyo de otro partido independentista, Junts per Catalunya (Junts), a cambio de una ley de amnistía para los dirigentes catalanes que afrontaban procesos judiciales por su participación en el fallido intento de independencia de 2017.

En aquel momento, Núñez Feijóo acusó a Sánchez de ser "un presidente que compró su investidura a cambio de la impunidad judicial de sus socios".

EPA Pedro Sánchez ha recibido elogios de la izquierda por enfrentarse a Donald Trump y promover causas progresistas.

Guillermo Fernández Vázquez, politólogo de la Universidad Carlos III de Madrid, afirmó que esas alianzas parlamentarias "alimentaron la retórica de la derecha y la extrema derecha, según la cual Pedro Sánchez es una persona amoral y sin escrúpulos, alguien en cuya palabra no se puede confiar y que solo quiere mantenerse en el poder".

La ley de amnistía fue una fuente constante de tensiones para Sánchez. Además, la fragilidad de su mayoría parlamentaria le impidió sacar adelante unos nuevos presupuestos generales.

Asimismo, el gobernante se ha visto acosado por numerosas investigaciones judiciales. Ha reconocido haber cometido errores de juicio al confiar en dos antiguos colaboradores del Partido Socialista Obrero Español: José Luis Ábalos, condenado a 24 años de prisión por delitos relacionados con la corrupción, y Santos Cerdán, que será juzgado por cargos similares.

En el caso más polémico, la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, será juzgada por tráfico de influencias.

Gómez niega haber cometido irregularidades y Sánchez ha dicho que los procesos contra su hermano David y su esposa son "maniobras políticas sucias, no corrupción", atribuyendo la culpa a los esfuerzos de sus opositores políticos para utilizar el Poder Judicial para desestabilizar su gobierno.

Los políticos de derecha no hacen tal distinción entre los distintos casos, y el líder de Vox, Santiago Abascal, describe al gobierno como "una mafia criminal".

Reuters Santiago Abascal y su partido de extrema derecha Vox podrían entrar en el gobierno por primera vez tras las elecciones del domingo.

María Pérez, una joven oficinista sin afiliación política, dijo que iba a votar por el PP, en parte por su preocupación por la crisis de la vivienda en el país y el sistema ferroviario, que ha sufrido dos grandes tragedias este año, pero sobre todo por las investigaciones judiciales.

"Creo que Sánchez ha perdido credibilidad con todos los casos de corrupción", afirmó.

"Parece que todos en el gobierno están involucrados… así que no estoy segura de querer que sigan gobernando. Creo que es hora de un cambio", agregó.

Discurso endurecido

Por su parte, los críticos de Núñez Feijóo sostienen que ya ha dado señales de adoptar parte de la agenda de Vox al endurecer su discurso sobre la inmigración y prometer derogar la ley que regula la eutanasia, así como suprimir el Ministerio de Igualdad, encargado de las políticas relacionadas con la igualdad de género, la diversidad sexual y la lucha contra la discriminación.

AFP via Getty Images El derechista Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo lideró las encuestas durante la campaña.

La profunda división entre izquierda y derecha en España también se ha hecho visible más allá del ámbito político.

Durante la campaña electoral, jóvenes antifascistas encapuchados se enfrentaron en varias ocasiones a la policía, como ocurrió durante una protesta contra la presencia de Abascal, líder de Vox, en la ciudad gallega de A Coruña, en el noroeste del país.

Un fenómeno posiblemente más visible ha sido el de los jóvenes de extrema derecha. En un incidente, varias decenas de ellos alzaron los brazos en el saludo fascista y cantaron el himno profranquista "Cara al sol" mientras se enfrentaban a manifestantes que protestaban por la vivienda en Madrid.

Una encuesta del CIS realizada en 2025 reveló que aproximadamente uno de cada cinco menores de 25 años tenía una opinión positiva de la dictadura.

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