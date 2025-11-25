Policía Nacional de España

Era uno de los 10 fugitivos más buscados de la Policía Nacional de España.

Martiño Ramos Soto, de 50 años, había sido condenado por la Audiencia de Ourense, Galicia, a 13 años y medio de cárcel por abusar y violar a una alumna menor de edad.

Pero el lunes fue detenido en La Habana, Cuba.

"Las autoridades de Cuba han informado esta tarde a que el prófugo Martiño Ramos ha sido detenido con el apoyo de la Consejería de Interior", informó en la red social X la Policía Nacional.

"Tenía una Orden Internacional de detención por agresión sexual agravada a una menor de edad", agregó.

Su arresto, llevado a cabo por la Policía Nacional Revolucionaria de Cuba, se produjo después de que el 30 de octubre la Audiencia de Ourense dictara una orden internacional de detención para extraditarle.

Un día después de que se emitió la orden, el gobierno de España solicitó formalmente su extradición.

Para entonces, según informaron los medios, el fugitivo llevaba cerca de cuatro meses oculto en Cuba y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de ese paísa era consciente de la presencia del fugitivo en la isla.

La Policía Nacional española informó en su sitio web que Martiño Ramos Soto, quien había sido calificado "de alta peligrosidad", fue condenado por "abusos sexuales a una alumna menor de edad, mediante prácticas sádicas, cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años".

Escape "muy planificado"

Ramos Soto, natural de Ourense, trabajaba como profesor de música cuando abusó sexualmente de una de sus alumnas menores de edad.

En julio de este año, poco después de que el Tribunal Supremo hiciera público el fallo de su condena a prisión, Ramos huyó de España.

Según las agencias de noticias, desde la denuncia de la niña en 2021, Ramos estuvo bajo libertad condicional durante los cuatro años que duró el proceso judicial.

Después de ser condenado y no acatar la orden de entrada en prisión, las autoridades emitieron una orden de detención a nivel nacional.

Pero Ramos Soto ya se encontraba fuera de España.

La agencia EFE informa que antes de establecerse en La Habana, Ramos se desplazó en julio a Portugal y desde Lisboa voló a Brasil. De allí viajó a Perú y finalmente a Cuba.

La policía calificó su salida de España como "muy planificada" y se sospecha que en la isla caribeña el fugitivo tuvo apoyo de terceras personas.

Se informó que la PNR era consciente de la presencia de Ramos Soto en el país "desde hacía meses" y "estaba bajo observación".

Según el diario El País, la presencia de Ramos en Cuba comenzó a trascender públicamente en agosto cuando empezó a colgar fotos en una cuenta de Instagram.

En dicha cuenta, bajo el nombre de Martín Soto (su nombre de pila y su apellido materno), se puede reconocer al fugitivo en la foto del perfil.

"Según las 51 publicaciones que ha hecho en este tiempo en Instagram, en estos cuatro meses ha estado trabajando como fotógrafo en la isla caribeña, moviéndose entre galerías de arte y desfiles de modelos", dice El País.

"Las pistas que lo sitúan en La Habana están siendo investigadas por la policía, según confirman a este periódico fuentes de la Delegación del Gobierno en Galicia", agrega el diario.

El Gobierno español ya solicitó formalmente la extradición de Ramos Soto.

BBC

