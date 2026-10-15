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"Californiana de nacimiento y conservadora de toda la vida".

Así se define Katie Zacharia, la novel portavoz de la Casa Blanca, quien fue nombrada por el presidente Donald Trump el pasado 9 de octubre.

"Es un gran honor para mí haber nombrado recientemente a Katie Zacharia como secretaria de prensa", escribió el mandatario en Truth Social.

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"Tiene un historial de apoyo intachable y ha sido una seguidora leal y brillante desde el principio. ¡Además, es una fanática devota y miembro de MAGA!", agregó.

La mujer de 41 años reemplazó así a inicios de esta semana a la periodista Karoline Leavitt, quien anunció su salida de la administración en agosto pasado.

"Quiero dar las gracias al presidente Trump por la confianza que ha depositado en mí. Hace mucho tiempo que deseaba trabajar para él", dijo en su primera y cuestionada rueda de prensa este martes.

En su debut se la vio nerviosa y leyendo sin subir la vista por varios segundos. Además, cortó la rueda de prensa de manera abrupta luego de responder algunas preguntas de unos pocos medios.

Pero más allá de su desempeño, la nueva integrante del gobierno estadounidense enfrenta ya su primera polémica por las dudas que han surgido sobre sus credenciales profesionales como abogada.

¿Quién es?

Zacharia nació en marzo de 1985 en California, Estados Unidos.

Esta estratega política se licenció en Derecho por la Universidad de Pepperdine, en California, en 2011, según ha confirmado la propia universidad.

De acuerdo con medios locales, su vinculación con el Partido Republicano se remonta a 2006, cuando realizó una pasantía en el Comité Nacional Republicano, durante la presidencia de George W. Bush.

Según el diario británico The Guardian, también fue presidenta de la organización estudiantil College Republicans cuando estudiaba en Pepperdine.

Según el propio Trump, Zacharia tuvo un rol activo en su última campaña presidencial, "ayudando en estados clave para las elecciones indecisas".

En los últimos años, la nueva portavoz de la Casa Blanca construyó también una carrera como comentarista de medios como Fox News, CNN, Newsmax y One America News con apariciones favorables a la administración republicana.

El de portavoz no es su primer rol en el gobierno. Antes se desempeñó como subsecretaria adjunta de Asuntos Públicos en el Departamento de Seguridad, en la última etapa de la otrora secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem.

En abril, declaró a CNN que es una "gran admiradora del ICE y de la Patrulla Fronteriza" y elogió el trabajo del responsable de la frontera, Tom Homan, en materia de inmigración.

De acuerdo con el medio estadounidense Axios, Zacharia se desempeñaba desde junio como asesora senior de comunicaciones en Trump Media & Technology Group, la empresa que gestiona Truth Social.

Getty Images Katie Zacharia es una fiel seguidora del movimiento MAGA (Make America Great Again) y tuvo un rol activo en la última campaña presidencial de Donald Trump.

La controversia

Trump describió a Zacharia como abogada al anunciar su nombramiento la semana pasada. Ella misma se ha referido a sí misma como abogada.

Sin embargo, cuando un periodista le preguntó el martes en qué estado había aprobado el examen para ejercer como abogada en EE. UU., respondió junto al presidente: "Cuando me mudé a China".

Persisten las dudas sobre si se ha colegiado en alguno de los estados en el que haya vivido. El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, afirmó que Zacharia está "especialmente cualificada y es muy inteligente para ayudar a informar al pueblo estadounidense".

En respuesta a las preguntas sobre sus credenciales, Zacharia declaró esta semana: "Ejercí el derecho de transacciones internacionales, con todas las credenciales adecuadas".

El miércoles, una organización de control, Campaign for Accountability, presentó una denuncia ante el Colegio de Abogados del Estado de California.

Solicitó que se investigue si Zacharia "se presentó repetidamente ante el público como si tuviera derecho a ejercer la abogacía sin la licencia necesaria para ello, una conducta que la legislación de California considera un delito".

Si bien la propia universidad ha confirmado que Zacharia se graduó de la escuela de Derecho de Pepperdine, una licenciatura no equivale una licencia para ejercer la abogacía en EE. UU.

La nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca declaró el miércoles al New York Times que, cuando empezó a aparecer en los canales de noticias por cable, le preguntó a la Universidad de Pepperdine cómo debía presentarse.

Según ella, el rector de la universidad le había aconsejado que podía presentarse como abogada (lawyer), pero no como attorney, un término que en Estados Unidos se utiliza para referirse a un profesional habilitado para ejercer la abogacía.

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La nueva secretaria de prensa también explicó al periódico que, cuando respondió "China" a una pregunta sobre su examen de acceso al colegio de abogados, se trató de un malentendido. En medio del estruendo del helicóptero Marine One, había interpretado erróneamente que el periodista le había preguntado: "¿Dónde estuviste después de la facultad de Derecho?".

Según el Wall Street Journal, Zacharia se presentó al examen de acceso al colegio de abogados de California tras graduarse en la facultad de Derecho, pero no lo aprobó.

El examen de acceso al colegio de abogados de California está considerado por muchos como uno de los más difíciles de superar en Estados Unidos.

Una persona con conocimiento directo del asunto declaró a ese mismo medio que Zacharia se sometió a la prueba más o menos al mismo tiempo que estaba organizando su boda y preparándose para mudarse a China con su futuro marido.

Se mudó a Pekín debido al trabajo de su marido en una empresa estadounidense de capital riesgo. Zacharia ha afirmado que allí trabajó en "derecho de transacciones internacionales".

Su paso por China

Su perfil de LinkedIn indica que trabajó como asociada en el bufete Zhong Lun de Pekín entre 2011 y 2013.

En China, solo los ciudadanos chinos pueden obtener la licencia para ejercer la abogacía. Los empleados extranjeros pueden trabajar en bufetes de abogados desempeñando otras funciones.

En febrero del año pasado, Zacharia declaró en el programa de radio conservador The Clay Travis and Buck Sexton Show que había trabajado como asesora jurídica externa para la Corporación Financiera Internacional (CFI) y el Banco Mundial durante su estancia en China.

La BBC se ha puesto en contacto con el Banco Mundial y la CFI para recabar sus comentarios, así como con el bufete Zhong Lun.

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Se sabe que el Grupo del Banco Mundial recurre en ocasiones a bufetes externos y que son estos los que deciden qué abogados de su plantilla son asignados a cada parte del trabajo.

Zacharia también ha ejercido como asesora jurídica general de Fix California, una organización conservadora sin ánimo de lucro fundada por Ric Grenell, aliado de Trump, según su perfil de LinkedIn.

El 29 de septiembre pasado, la portavoz de la Casa Blanca compartió una foto de su graduación de Pepperdine en sus redes sociales.

"Ha pasado mucho tiempo desde que me gradué, pero una de las mejores decisiones que he tomado nunca fue estudiar en @pepperdinelaw", se lee en el post que fue editado hace 2 semanas. Su perfil de LinkedIn indica que trabajó como asociada en el bufete Zhong Lun de Pekín entre 2011 y 2013.

Con información de Sareen Habeshian.

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