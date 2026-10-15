Netflix La película "La Bola Negra" podría dar sorpresas en la entrega de los premios Oscar.

Desde los primeros diez minutos de "La Bola Negra", una épica histórica de temática gay, resulta imposible no tener la sensación de estar siendo testigo de una obra excepcional.

La película comienza con una escena que muestra cómo un tranquilo pueblo español se ve sumido en la violencia durante la Guerra Civil de los años 30; su belleza visual y su ritmo narrativo cautivan al espectador de inmediato.

Aunque se inspira directamente en la obra del venerado poeta y dramaturgo de principios del siglo XX Federico García Lorca, el filme se expande en otras direcciones imaginativas, tejiendo un tapiz de memoria, arte y represión sexual que abarca un siglo de historia española.

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La película de Javier Calvo y Javier Ambrossi relata las vidas de tres hombres homosexuales: Sebastián, quien en 1937 ha sido reclutado por el ejército de Franco durante la Guerra Civil Española y lucha contra su atracción hacia un prisionero bajo su custodia; Carlos, un joven burgués de veintitantos años que en 1932 es rechazado por un exclusivo club social debido a los rumores sobre su sexualidad; y Alberto, un historiador e investigador que en 2017 recibe una herencia inesperada de un abuelo con el que no mantenía relación.

"La Bola Negra" entrelaza estas historias de formas conmovedoras e imprevistas.

Cuando la película se presentó en el Festival de Cannes el pasado mes de mayo, el revuelo que generó desató una guerra de ofertas entre importantes distribuidoras, una señal temprana de que estábamos ante algo especial.

Ahora que Netflix la estrena en Norteamérica, se perfila como una firme candidata a los Oscar.

Las casas de apuestas la sitúan como la segunda favorita en la categoría de mejor película, lo que augura un enfrentamiento al estilo de David contra Goliat frente a la actual favorita, "La Odisea".

He aquí por qué podría llegar a superar incluso el poder combinado de Homero y Christopher Nolan.

1. Los comentarios en la industria

Desde su estreno en Cannes, "La Bola Negra" ha cosechado un éxito rotundo entre la crítica, el público general y prácticamente todo tipo de espectadores.

The Hollywood Reporter la describió como "un viaje de recuerdos y fantasía, de gran alcance, conmovedor y a menudo divertido. Ya era hora de contar con una epopeya bélica de temática gay que poseyera tal envergadura, profundidad emocional e inventiva".

La película le valió el premio a la mejor dirección a la dupla de Javier Calvo y Javier Ambrossi (empatados con el director polaco Pawel Pawlikowski) y, además, se alzó con el Premio del Público en el Festival de Cine de Toronto el pasado septiembre; un galardón que suele anticipar qué películas serán nominadas o ganarán el Oscar a la mejor película.

Por si fuera poco, está resultando un éxito comercial arrollador en su España natal, donde las cifras de taquilla incluso aumentaron entre el primer y el segundo fin de semana.

Todo ello constituye el tipo de reconocimiento internacional que logra captar la atención de la Academia.

2. Su interpretación épica de la identidad gay

Netflix "La Bola Negra" pone en primer plano el deseo sexual, así como la persecución, en su representación de la identidad gay.

Dominar una compleja estructura narrativa de tres líneas temporales entrelazadas es una hazaña considerable.

Combinar múltiples géneros —romance, épica histórica, drama familiar— es otra.

Sin embargo, el núcleo de "La Bola Negra" reside constantemente en sus temas de deseo homosexual, persecución y autocastigo.

En el segmento ambientado en 1932, se narra una historia inquietante sobre un joven gay que fue golpeado hasta la muerte y abandonado para que se pudriera en la plaza del pueblo durante cien días.

Si bien el temor a la violencia homófoba subyace en "La Bola Negra" de principio a fin, la línea temporal de 2017 también invita a reflexionar sobre ello: Alberto navega por Grindr mientras trabaja en un proyecto centrado en "los márgenes del deseo disidente".

En una vertiente más luminosa, "La Bola Negra" también se deleita seductoramente al contemplar cuerpos masculinos en momentos de ocio y descanso: soldados desnudos nadando en un arroyo, marineros fumando apoyados en muros urbanos, mechones de cabello oscuro cayendo con elegancia sobre los ojos.

La obra demuestra valentía al poner el deseo sexual en primer plano, otorgándole tanta importancia como a la persecución.

Como declaró Javier Ambrossi a Awards Watch: "Gran parte de nuestra comunidad se cimenta en el silencio y el dolor… La película te anima a decir: si puedes hacerlo, no te conformes; intenta enamorarte. Sé feliz, busca una chispa".

Han pasado veinte años desde que otra gran obra de temática gay, Brokeback Mountain ("Secreto en la montaña"), perdiera injustamente el Oscar a la mejor película frente a Crash ("Vidas cruzadas"), un filme poco apreciado hoy en día.

Una victoria para "La Bola Negra" podría contribuir, en cierta medida, a reparar aquel error.

3. Las brillantes actuaciones

Netflix El músico español Guitarricadelafuente debuta como actor interpretando a Sebastián.

En el papel de Sebastián, el músico y actor debutante Álvaro Lafuente Calvo —más conocido como Guitarricadelafuente— resulta extraordinario.

Posee unos rasgos angulosos y una mirada de ojos grandes capaz de transitar, alternativamente, de la franqueza a una paranoia encogida.

Es la elección perfecta para un personaje cuyo pasado traumático y constante temor a ser descubierto se conjugan con una sensibilidad anhelante.

Por si esto fuera poco, el protagonista también compuso parte de la música original de la banda sonora.

Calvo y Ambrossi han expresado su preferencia por elegir a actores gay para interpretar papeles gay.

Carlos González también brilla en el papel de Alberto, el personaje tímido e inseguro de 2017 que emprende un conmovedor viaje por su propia historia familiar a lo largo de la película. Sus escenas junto a Lola Dueñas —veterana actriz del cine de Pedro Almodóvar—, quien interpreta a su difícil madre, resultan dolorosamente realistas.

La película también cuenta con actuaciones de reparto de estrellas internacionales de primer nivel, como Glenn Close —en el papel de una académica estadounidense que ayuda a Alberto en su labor de investigación— y, de forma especialmente memorable, Penélope Cruz, quien interpreta a una cantante glamurosa y desinhibida, que rebosa energía ante un grupo de soldados en un club nocturno.

Es una actuación que se roba el protagonismo y la ha situado como candidata al Oscar a la mejor actriz de reparto; no obstante, el eje central del filme sigue residiendo en las interpretaciones de los actores menos experimentados o conocidos, seleccionados minuciosamente por los responsables de la película.

Además, si el interés que despierta el filme sigue creciendo, cabe esperar que más de un miembro del reparto reciba una nominación, lo que mejoraría sus posibilidades de cara al galardón más importante de la ceremonia de los Oscar.

4. Una increíble experiencia visual

Netflix Por su alcance épico y romántico, la película evoca clásicos de Hollywood como "El paciente inglés" y "Titanic".

Si "La Bola Negra" demuestra algo, es que Calvo y Ambrossi saben cómo encuadrar una imagen y hacer que cobre vida propia.

Suntuosa, ambiciosa y formalmente audaz, la película es un deleite visual, rodada en localizaciones que incluyen remotos pueblos abandonados y escenarios hiperrealistas.

Filmada en 35 mm por la directora de fotografía Gris Jordana, cada una de las tres historias tiene una identidad visual propia, que se inspira no solo en los escenarios, sino también en el universo psicológico de sus protagonistas.

La cámara se detiene en un plano cenital estático sobre un camión repleto de cadáveres de soldados —una imagen cargada de sangre y crudeza— hasta que descubrimos que alguien allí sigue con vida.

Se desliza con elegancia por un bar oscuro y lleno de humo donde Carlos baila, ebrio, con desconocidos. Y permanece inmóvil sobre un campo nevado, en una imagen deslumbrante y melancólica, como un suspiro cinematográfico.

Los directores han comentado que la película se inspiró conscientemente en los grandes dramas operísticos de Hollywood y en superproducciones ganadoras del Oscar como "El paciente inglés" y "Titanic"; esto hace aún más notable que todo ello se lograra con un presupuesto inferior a los US$20 millones.

Como señaló Calvo en una entrevista con El País: "Mucha gente elogia la sensibilidad clásica de la película… Nos dicen que es el tipo de cine que ya no se hace".

Y esa es, precisamente, la razón por la que podría atraer a los miembros de la Academia.

Esta es una adaptación al español de una historia publicada originalmente por BBC Culture. Si quieres leerla en inglés, haz clic aquí.

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