Cortesía OVP Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias el "Niño Guerrero", nació en Maracay, capital del estado de Aragua, en 1983.

Llegó a ser catalogado como uno de los hombres más peligrosos de Venezuela.

Por eso, el Departamento de Estado de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de hasta US$5 millones por información que condujera a su captura.

A Héctor Rusthenford Guerrero Flores, más conocido como el "Niño Guerrero", se le consideró como el cabecilla del Tren de Aragua, organización del crimen organizado que se originó en la nación sudamericana y que extendió sus operaciones en países de América Latina y en suelo estadounidense.

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El viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó sobre la muerte de Guerrero.

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, el mandatario afirmó que el Comando Sur de Estados Unidos llevó a cabo un ataque "rápido y letal" que logró ejecutarlo "con éxito".

La operación se realizó en coordinación con el gobierno venezolano, según Trump, que no especificó dónde o cuándo tuvo lugar.

"Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen un santuario en Venezuela ni en ninguna otra parte", indicó el mandatario.

¿Qué dijo el gobierno venezolano?

El gobierno de Venezuela emitió un comunicado, el viernes, en el que señaló que en "una operación combinada" entre sus organismos de seguridad y de Estados Unidos, "en el sureste del estado Bolívar, fueron desarticuladas estructuras de delincuencia organizada que operaban en la zona".

El estado Bolívar se encuentra en el sureste del país.

"Durante el desarrollo de la operación se produjeron enfrentamientos con integrantes de estas estructuras criminales, en los que resultó neutralizado Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias 'Niño Guerrero', cabecilla de una organización criminal".

"La operación contó con apoyo tecnológico especializado y se desarrolló mediante mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia entre las autoridades de ambos países".

"Felicitamos la labor de todos los funcionarios y organismos de seguridad e instituciones que participaron en esta exitosa operación", señaló el comunicado difundido por la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

La información suministrada por EE.UU.

En la publicación del líder estadounidense en Truth Social, hay un video en el que se observa un proyectil impactando contra un edificio, que posteriormente estalla en llamas.

"Bajo mis órdenes, el Comando Sur de los Estados Unidos llevó a cabo un ataque cinético rápido y letal para eliminar a 'Niño Guerrero', el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta", escribió Trump.

Truth Social Trump publicó un vídeo de lo que parece ser el ataque aéreo, donde se ve cómo explotan un edificio verde y un cobertizo cercano.

Indicó que "esta acción se coordinó estrechamente con nuestros amigos en Venezuela, con quienes estamos colaborando muy bien".

"Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar y, bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y capos de la droga en cualquier momento y lugar, para enviarlos a las profundidades del infierno, donde pertenecen", sentenció.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, publicó en X que la captura se había producido en algún momento previo de esta semana, sin ofrecer más detalles.

"Esta acción subraya el compromiso compartido entre Estados Unidos y Venezuela de combatir a los narcoterroristas y negarles cualquier refugio seguro en nuestro hemisferio", indicó.

Por su parte, Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, se refirió a la operación en una publicación en la red social X.

"Le expresamos nuestro agradecimiento a las fuerzas de seguridad venezolanas por su apoyo a la exitosa operación conjunta contra un recinto del Tren de Aragua que resultó en la muerte del líder de la organización narcoterrorista, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias 'Niño Guerrero’".

"Guerrero era un fugitivo buscado acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de ordenar, dirigir y facilitar actos de terrorismo y violencia en Estados Unidos".

Lo que se sabe del "Niño Guerrero"

Héctor Rusthenford Guerrero Flores nació y creció en Maracay, capital del estado de Aragua, en el centronorte de Venezuela.

De acuerdo con informes públicos del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, comenzó a incursionar en la criminalidad a principios de los 2000.

En 2005, fue acusado de disparar contra un policía que posteriormente falleció.

Las autoridades lo detuvieron en 2010, cuando ingresó por primera vez a la cárcel de Tocorón, al suroeste de Caracas, por cargos de tráfico de drogas, homicidio y robo.

Selcuk Acar/Anadolu via Getty Images En abril de 2025, 27 presuntos miembros del Tren de Aragua fueron arrestados y acusados de varios delitos en EE.UU., según informaron las autoridades en Nueva York.

Dos años después, sin embargo, logró escapar, volviendo a cometer diversos delitos que lo llevaron a ser uno de los delincuentes más buscados en Venezuela.

Fue recapturado en 2013 y trasladado nuevamente a la cárcel de Tocorón.

En 2018 fue condenado a 17 años de cárcel por los delitos de homicidio, tráfico de drogas, usurpación de identidad y ocultamiento de armas de guerra, entre otras imputaciones.

Expansión del "Tren de Aragua"

De acuerdo con Luis Izquiel, profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela, el Tren de Aragua es una organización que nació hace más de 10 años en un sindicato que controlaba un tramo en construcción del ferrocarril que atravesaría el estado Aragua, en el centronorte del país.

"Sus miembros extorsionaban a los contratistas, vendían puestos de trabajo en las obras y se les empezó a conocer como 'los del Tren de Aragua’", le indicó, en 2025, el experto en crimen organizado a BBC Mundo.

Kent NISHIMURA / AFP via Getty Images El presidente de EE.UU., Donald Trump, dio a conocer la operación militar el viernes, en la plataforma Truth Social.

Algunos de estos individuos terminaron en la prisión local de Tocorón.

En ese centro también fue recluido Guerrero y "desde allí comenzaron a tomar fuerza", señaló el profesor.

"Cuando él ingresó nuevamente a la cárcel, en 2013, el Tren de Aragua todavía era pequeño, estaba circunscrito a Tocorón. Pero a partir de su liderazgo, empezó a crecer y a fortalecerse", dijo Izquiel en 2023, en otra entrevista con BBC Mundo.

De acuerdo con el experto, incursionó en otros estados, "dominando una mina ilegal en el estado de Bolívar, y también un corredor de narcotráfico hacia Trinidad y Tobago, ubicado en el norte".

Después se daría el proceso de internacionalización del Tren de Aragua, primero hacia Colombia y luego a otros países latinoamericanos -entre ellos, Perú, Chile, Ecuador, Brasil y Panamá-, siguiendo la ruta migratoria de los venezolanos.

"Él fue quien lideró esa expansión hacia el resto de América Latina", señaló Izquiel en esa entrevista.

Buscado por las autoridades

En septiembre de 2023, las autoridades venezolanas aseguraron que habían tomado el control de la prisión de Tocorón y que habían "desmantelado, totalmente, el autodenominado Tren de Aragua".

El ministerio del Interior de Venezuela anunció, entonces, una recompensa por Guerrero: "Los órganos de seguridad ciudadana buscan a Héctor Guerrero; alias 'El Niño Guerrero', por su participación en múltiples delitos contra las personas y terrorismo", señaló ese gabinete en la red social X (antes Twitter).

Varios países de Sudamérica buscaban al "Niño Guerrero".

A inicios de 2025, el gobierno de Estados Unidos designó a una serie de carteles mexicanos como "organizaciones terroristas extranjeras" y en la lista incluyó al Tren de Aragua por considerarla "una amenaza similar".

Tras un informe del Departamento de Seguridad Nacional que identificaba a presuntos miembros de este grupo criminal en 16 estados del país, Joe Biden, predecesor de Trump en la Casa Blanca, había incluido al Tren de Aragua en la lista de "organizaciones criminales transnacionales".

En diciembre de 2025, el "Niño Guerrero" fue acusado por un tribunal federal de Nueva York de conspiración para cometer extorsión y otros delitos, entre ellos apoyo a actividades terroristas, según informaron las autoridades en ese momento.

El fiscal federal Jay Clayton afirmó entonces que la organización era responsable de numerosos actos de violencia, extorsión y narcotráfico en América del Norte, América del Sur y Europa.

*Con información de las periodistas Fernanda Paúl y Leire Ventas

BBC

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