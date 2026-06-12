Getty Images Thomas Partey ha sido seleccionado para participar en su segundo Mundial con Ghana

El centrocampista de Ghana Thomas Partey se perderá el primer partido de su selección en el Mundial, en Toronto contra Panamá, tras habérsele denegado la entrada a Canadá.

Partey, de 32 años, se ha declarado no culpable de siete cargos de violación y uno de agresión sexual en relación con las acusaciones de cuatro mujeres distintas entre 2020 y 2022.

Está previsto que sea juzgado el año que viene.

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La FIFA confirmó en un comunicado que el exjugador del Arsenal inglés, que ahora milita en el Villarreal de España, no podrá viajar desde la concentración de Ghana en Boston después de que "el gobierno canadiense rechazara su solicitud de visa".

El organismo rector del fútbol mundial añadió: "La FIFA no interviene en los procesos de inmigración de los países anfitriones, incluida la adjudicación de visas. El gobierno anfitrión decide en última instancia quién recibe un visado y puede entrar en el país".

Las normas del gobierno canadiense sobre la entrada al país señalan: "Si ha cometido o ha sido condenado por un delito, es posible que no se te permita entrar en Canadá".

Partey se ha declarado no culpable de todos los cargos, pero está a la espera de juicio y no ha sido condenado.

Antes del torneo, el seleccionador de Ghana, el portugués Carlos Queiroz, afirmó que no tenía reparos en convocar a Partey, que jugó en el Atlético de Madrid antes de trasladarse a Londres en 2020 para unirse al Arsenal.

"Si el jugador está aquí conmigo, mi respuesta es clara", dijo Queiroz.

"No tengo comentarios sobre mis propias decisiones. Él está aquí, así que ¿de qué estamos hablando?", planteó.

"No nos corresponde a ustedes ni a mí emitir un juicio", respondió a los periodistas que le preguntaron sobre la inclusión de Partey en la lista mundialista.

"Dejemos que los acontecimientos sigan su curso normal; dejemos que el río fluya y, algún día, cuando el río llegue al océano, encontraremos la verdad", añadió Queiroz.

Partey se convierte en el segundo participante en la cita mundialista al que le niegan la entrada las autoridades de los países organizadores.

Esta semana, las autoridades de Estados Unidos rechazaron en el aeropuerto de Miami al árbitro somalí Omar Artan y justificaron la decisión por su "vínculo con presuntos miembros de organizaciones terroristas", según una fuente del gobierno de Donald Trump.

Getty Images El árbitro somalí Omar Abdulkadir fue recibido como un héroe en su país después de ser deportado por EE.UU.

Artan, quien contaba con pasaporte diplomático y un visado para EE.UU. de entrada única, declaró esta semana a The New York Times que fue interrogado por agentes fronterizos sobre sus posibles nexos con el grupo militante somalí Al Shabab, y que les aseguró no saber nada sobre dicha organización.

"Tenía la documentación en regla y todo lo necesario. Contaba con el visado adecuado", afirmó Artan.

"Soy simplemente un árbitro que intenta hacer realidad su sueño —el mayor sueño de mi vida—: participar en la Copa del Mundo".

Artan fue elegido árbitro masculino del año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol y figura en la lista internacional de la FIFA desde 2018.

Además de estos casos, el delantero iraquí Aymen Hussein fue interrogado durante varias horas en un aeropuerto de Chicago antes de que se le permitiera entrar en el país.

Irán se ha visto obligado a trasladar su sede de EE.UU. a México y a sus aficionados se les han anulado las entradas, mientras que a miembros de su delegación se les denegó el visado.

BBC

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