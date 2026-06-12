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Imágenes satelitales muestran que más de 50 bases militares iraníes, incluyendo el cuartel general del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), han sufrido daños por ataques estadounidenses e israelíes desde el inicio de la guerra.

Las imágenes revisadas por BBC Verify revelan que bases en todo el país han sido gravemente dañadas por los ataques estadounidenses, y los expertos han identificado daños en aviones de la fuerza aérea, buques de guerra e instalaciones de misiles balísticos.

Funcionarios estadounidenses afirman haber atacado más de 13.000 objetivos en Irán desde que comenzó el conflicto el 28 de febrero.

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En la noche del martes y miércoles, las fuerzas estadounidenses e iraníes intercambiaron nuevas oleadas de ataques tras el derribo de un helicóptero estadounidense en el Golfo Pérsico. Durante el fin de semana, Irán e Israel también intercambiaron ataques, con Israel embistiendo el sur de Beirut y sitios militares en la República Islámica.

Si bien un alto el fuego temporal ha estado vigente durante más de un mes, el presidente Donald Trump afirmó a finales del mes pasado que Estados Unidos "había derrotado [a Irán] militarmente".

"Su armada está totalmente destruida, al cien por cien", le dijo a su nuera y presentadora de Fox News, Lara Trump. "La fuerza aérea está totalmente destruida, al cien por cien".

Pero a pesar de los ataques a las bases iraníes en todo el país, algunas de las imágenes revisadas por BBC Verify parecen mostrar que Teherán ha estado aprovechando el frágil alto el fuego para reparar las entradas de los túneles en algunos emplazamientos de misiles clave.

Durante todo el conflicto, ha sido difícil determinar la magnitud de los daños en las bases militares iraníes, ya que Estados Unidos ha intentado limitar la cobertura satelital de la región.

En marzo, el Pentágono solicitó a Planet, un importante proveedor, que restringiera la publicación de nuevas imágenes de Irán y la mayor parte de Medio Oriente. La empresa justificó la medida argumentando que quería garantizar que sus imágenes no fueran utilizadas "por actores adversarios para atacar a personal aliado y de la OTAN, así como a civiles".

Sin embargo, BBC Verify utilizó imágenes antiguas de Planet y de otros proveedores internacionales para registrar daños en 51 emplazamientos militares en todo Irán, incluyendo bases aéreas, instalaciones navales y complejos de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Es probable que este análisis sea solo una evaluación parcial debido al carácter secreto de muchas instalaciones iraníes. La empresa de inteligencia privada Janes estimó que existen un total de 197 bases militares y de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán.

Imágenes satelitales muestran que pistas de aterrizaje y aeronaves fueron alcanzadas en más de una docena de lugares, lo que, según los expertos, ha contribuido a que Estados Unidos obtenga el control total del espacio aéreo iraní.

En el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, los ataques del 7 de marzo destruyeron al menos 17 aeronaves en la sección militar de la instalación, mientras que en la base aérea de Shiraz, los ataques estadounidenses e israelíes entre el 2 y el 17 de abril impactaron a al menos 13 aviones.

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Los ataques también han tenido como objetivo la flota de buques de guerra de Irán. Numerosos buques y edificios resultaron dañados durante los ataques a la base naval de Bandar Abbas, sede de la armada, en los primeros días de la guerra.

Imágenes satelitales mostraron una densa columna de humo saliendo de un buque dañado y de la sección administrativa del puerto el 4 de marzo, mientras que varios buques también sufrieron graves daños en la base naval de Konarak.

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Mientras tanto, imágenes satelitales parecen mostrar daños extensos en el cuartel general naval y el cuartel general de la armada del CGRI en los suburbios orientales de Teherán. El comandante de la fuerza naval, el general Alireza Tangsiri, también murió en una operación israelí a finales de marzo.

Expertos dijeron a BBC Verify que, a pesar de los duros golpes sufridos por la armada y la fuerza aérea iraníes en estos repetidos ataques, Teherán aún tiene la capacidad de dañar a Estados Unidos y a sus aliados regionales.

"La capacidad de Irán para defenderse no reside tanto en sus fuerzas convencionales, como su fuerza aérea, sino en su capacidad para realizar contraataques mediante misiles o drones", afirmó Zev Faintuch, de la empresa de seguridad Global Guardian.

Teherán ha utilizado drones pequeños y económicos para atacar infraestructuras en todo Medio Oriente, incluyendo varias bases militares estadounidenses, y desde hace tiempo exporta su modelo Shahed a Estados aliados como Rusia.

Raphael Cohen, director del Programa de Seguridad Nacional de la Escuela de Políticas Públicas de RAND, señaló que la "flota de mosquitos" iraní, compuesta por pequeñas y rápidas embarcaciones, le permitirá seguir representando una amenaza para las fuerzas estadounidenses y el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz.

Imágenes satelitales también muestran que Teherán parece estar aprovechando el frágil alto el fuego para reparar al menos cuatro de sus bases de misiles balísticos.

Las fotografías parecen mostrar que las carreteras de la base de misiles de Tabriz han sido despejadas de escombros. Los túneles dañados por los ataques estadounidenses e israelíes parecen haber sido excavados, y en las imágenes se aprecian vehículos de construcción y maquinaria pesada.

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Pero Kamran Bokhari, investigador principal del Consejo de Política de Medio Oriente, afirmó que las dificultades económicas de Irán, anteriores a la guerra, podrían obstaculizar los esfuerzos para reconstruir completamente su capacidad militar.

"Irán se verá limitado por la cantidad de recursos que puede destinar a la reconstrucción, ya que también tendrá que abordar las condiciones económicas básicas".

Además de las bases militares, numerosos edificios civiles han sido atacados en todo el país.

Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, más de 1.700 civiles han muerto desde el inicio del conflicto. Sin embargo, el almirante Brad Cooper, el oficial militar estadounidense a cargo de la guerra, cuestionó la afirmación de que haya habido miles de muertes de civiles.

Los ataques estadounidenses también tuvieron como objetivo a las fuerzas de seguridad internas leales al gobierno clerical, incluidos los complejos del CGRI y las bases pertenecientes a la milicia Basij, una fuerza de voluntarios controlada por el CGRI y frecuentemente desplegada en las calles para reprimir a la disidencia.

Imágenes satelitales muestran que su centro de mando en Teherán resultó dañado por un ataque alrededor del 4 de marzo, y un edificio adyacente quedó completamente arrasado.

Al inicio de la guerra, el presidente Trump insinuó que uno de sus objetivos era permitir que los manifestantes antigubernamentales derrocaran al régimen clerical, aunque desde entonces ha restado importancia a este punto.

"Estos ataques, por lo tanto, casi con toda seguridad tenían como objetivo principal aumentar la probabilidad de crear las condiciones para el derrocamiento del régimen, lo cual era un objetivo israelí y, en menor medida, estadounidense", afirmó Lewis Smart, analista principal de Janes.

"Tal medida sería necesaria para facilitar cualquier derrocamiento gubernamental desde abajo y se produce tras las protestas y disturbios de diciembre de 2025 a enero de 2026, que fueron brutalmente reprimidos por las fuerzas de seguridad internas de Irán".

Durante el alto el fuego, Irán y Estados Unidos han intercambiado ataques en la región. La semana pasada, BBC Verify reveló que Teherán dañó al menos 20 instalaciones militares estadounidenses desde el comienzo de la guerra.

Los ataques alcanzaron bases estadounidenses independientes e instalaciones compartidas con países anfitriones en ocho naciones, causando daños millonarios a sistemas de defensa aérea de última generación, aviones de reabastecimiento de combustible y radares. Esta semana también derribaron un helicóptero que patrullaba el estrecho de Ormuz.

En respuesta, Estados Unidos anunció el miércoles que había completado una serie de ataques de autodefensa contra instalaciones militares, de vigilancia y de radar en el sur de Irán. Teherán respondió con una serie de ataques contra objetivos militares estadounidenses en la región, concretamente en Baréin, Kuwait y Jordania.

Información adicional de Barbara Metzler

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