David Hockney, quien ostentaba el título del artista favorito de Reino Unido, ha fallecido a los 88 años "pacíficamente" en su casa, apenas a un mes de su cumpleaños, según informaron sus representantes en un comunicado.
El británico es considerado una de las figuras más influyentes y representativas del arte contemporáneo, ya que sus pinturas de colores brillantes captaron la atención de millones de personas tanto en su país como en todo el mundo.
Su publicista, Erica Bolton, describió a Hockney como "una de las figuras más importantes del arte contemporáneo de los siglos XX y XXI".
Estos calificativos están más que merecidos, ya que el artista dominó prácticamente todas las técnicas, desde la pintura y la fotografía hasta el uso de iPads. Además, realizó grabados, litografías e incluso vidrieras, sintiéndose igual de cómodo tanto en la grandiosidad del diseño operístico como en la intimidad de la pluma y la tinta.
Hockney se dio a conocer como artista pop durante la década de 1960 y ganó fama por sus pinturas de piscinas, en las que representaba escenas hedonistas de amor, lujuria y pérdida bajo el cielo soleado de Los Ángeles (EE. UU.), contribuyendo a definir la estética de la ciudad.
En 2018, uno de estos cuadros se vendió en una subasta por casi 90 millones de dólares, todo un récord para un artista vivo. El propio autor se sorprendió del entusiasmo del público por su obra.
El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, fue uno de los primeros en rendir homenaje a Hockney.
"Su obra, vívida e inconfundible, influyó en generaciones de artistas", afirmó un portavoz del mandatario.
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