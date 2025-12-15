BBC El hombre que desarmó a uno de los atacantes ha sido llamado un "verdadero héroe".

El "héroe" que fue filmado luchando con uno de los atacantes del tiroteo masivo en Bondi Beach, la popular playa de Sídney, Australia, fue identificado como Ahmed al Ahmed.

El video verificado por la BBC muestra a Ahmed corriendo hacia el atacante y arrebatándole el arma, antes de apuntarle con ella y obligarle a retirarse.

El hombre de 43 años es propietario de una frutería y padre de dos hijos. Permanece ingresado en el hospital, donde ha sido operado de las heridas de bala que presenta en el brazo y la mano, según ha informado su familia a la cadena 7News Australia.

El primo de Ahmed, Mustafa, declaró a 7News Australia el domingo por la noche: "Es un héroe, sin duda alguna. Tiene dos heridas de bala, una en el brazo y otra en la mano".

No está claro cómo Ahmed resultó herido, pero este lunes Mustafa dio más detalles sobre su estado: "Espero que esté bien. Lo vi anoche. Estaba bien, pero vamos a esperar lo que digan los doctores".

Los padres de Ahmed afirmaron a la cadena de medios australiana ABC que había recibido cuatro o cinco balazos.

"Rogamos a Dios que lo salve", declaró su madre.

Y su padre añadió: "Cuando hizo lo que hizo, no estaba pensando en el origen de las personas que estaba salvando, las personas muriendo en las calles".

"Él no discrimina entre una nacionalidad y la ota. Especialmente aquí en Australia, no hay diferencia entre un ciudadano y el otro".

Quince personas murieron y decenas resultaron heridas en el tiroteo del domingo por la noche, que tuvo lugar mientras más de 1.000 personas asistían a un evento para celebrar la festividad judía de Hanukkah.

La policía lo calificó como un incidente terrorista dirigido contra esa comunidad religiosa.

La policía afirma que los dos atacantes implicados eran un padre y un hijo de 50 y 24 años.

Confirmaron que el hombre de 50 años murió en el lugar de los hechos, mientras que el de 24 años permanece en el hospital en estado crítico.

La confrontación

Las imágenes del acto de Ahmed se hicieron virales rápidamente.

Muestran a uno de los atacantes de pie detrás de una palmera, cerca de un pequeño puente peatonal, apuntando y disparando su arma hacia un objetivo fuera de la vista.

Entonces aparece Ahmed, que estaba escondido detrás de un auto estacionado, abalanzándose hacia el atacante, al cual logra derribar.

Tras un forcejeo, consigue arrebatarle el arma, lo empuja al suelo y le apunta con la misma arma. El atacante entonces comienza a retroceder hacia el puente.

A continuación, Ahmed baja el arma y levanta una mano en el aire, aparentemente para mostrar a la policía que no era uno de los tiradores.

Más tarde se ve al mismo atacante en el puente recogiendo otra arma y disparando de nuevo.

El otro sospechoso también sigue disparando desde el puente. No está claro a quién o a qué apuntan.

Tessa Wong / BBC

"Es un auténtico héroe"

En una rueda de prensa celebrada el domingo por la noche, el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, rindió homenaje a la valentía de Ahmed, cuyo nombre aún no se había revelado en ese momento.

"Ese hombre es un auténtico héroe, y no me cabe duda de que hay muchas, muchas personas vivas esta noche gracias a su valentía".

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, dijo en una declaración: "Hoy hemos visto a australianos correr hacia el peligro para ayudar a otros. Estos australianos son héroes, y su valentía ha salvado vidas".

En tanto, desde la Casa Blanca el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también elogió a Ahmed, de quien dijo tenía "un gran respeto".

"Fue una persona muy, muy valiente, de hecho, la que llegó y atacó frontalmente a uno de los atacantes y salvó muchas vidas", declaró Trump.

BBC

