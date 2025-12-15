Getty Images

Las autoridades de Australia confirmaron este domingo la muerte de al menos 15 personas, incluido un atacante, y al menos 40 heridos en un tiroteo masivo ocurrido en Bondi Beach, Sídney.

En la playa se estaba celebrando un evento para marcar el inicio de Hanukkah (una festividad judía) al que asistían más de 1.000 personas, informó la policía.

Se informó que los dos atacantes eran padre e hijo. El primero, de 50 años, murió poco después del tiroteo y el hijo, de 24 años, se encuentra bajo custodia policial y herido de gravedad.

Las autoridades están investigando el caso como un ataque terrorista. Se trata del atentado masivo más grave en décadas en Australia, un país que ha reforzado durante años el control de armas.

El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, afirmó que el ataque fue planeado "para atacar a la comunidad judía de Sídney".

Lo que debería haber sido una "noche de paz y alegría" fue "destrozada" por un "ataque horrible y perverso", añadió.

Las edades de las 15 víctimas que fallecieron estaban entre 10 y 87 años, informó Minns, mientras que 42 heridos fueron hospitalizados.

El comisionado de la policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, informó que se está investigando si hubo otros implicados. La policía encontró un par de "artefactos explosivos improvisados" en un vehículo del atacante fallecido, pero el equipo especializado se encargó de desactivarlo.

Líderes de la comunidad judía en Australia, Israel y otras partes del mundo lamentaron lo ocurrido y pidieron al gobierno australiano medidas urgentes para contrarrestar el antisemitismo.

¿Qué se sabe de lo ocurrido?

Los primeros reportes que recibió la policía iniciaron a las 18:47 (hora local) en Archer Park, una zona verde de Bondi Beach, la playa más famosa de Australia.

Ahí se habían congregado más de 1.000 personas para conmemorar el primer día de Hanukkah.

Según algunos testigos, en la playa se comenzaron a escuchar disparos. Desde un pequeño puente peatonal, a pocos metros de un parque infantil, fueron vistos unos hombres armados abriendo fuego contra la multitud que se encontraba en el recinto vallado.

El ataque duró unos 10 minutos, lo que hizo que cientos de personas se dispersaran hacia la playa, las calles y los parques cercanos.

"Era un pandemónium, un caos absoluto", dijo a la BBC un testigo que se identificó como Barry.

Un video difundido por la televisión australiana muestra cómo un hombre se aproximó por la espalda a uno de los atacantes y logró desarmarlo luego de un forcejeo.

El arma se dispara mientras forcejean, pero el hombre logra empujar al atacante al suelo. En el video, que fue verificado por la BBC, se ve al hombre apuntar al atacante, quien retrocede hasta desaparecer de la imagen.

El ciudadano baja el arma y levanta las manos, aparentemente demostrando a la policía que no es uno de los tiradores.

La cadena 7NEWS Australia lo identificó como Ahmed Al Ahmed, de 43 años, quien según familiares, resultó herido.

"Sigue en el hospital y no sabemos exactamente qué está pasando, el médico dice que está bien. Esperamos que esté bien, es un héroe, sin duda alguna. Le dieron dos disparos, uno en el brazo y otro en la mano, y tuvo que ser operado", dijo su primo Mustafa a la emisora australiana.

BBC El hombre que desarmó a uno de los atacantes ha sido llamado un "verdadero héroe".

Lanyon informó que el atacante fallecido era titular de una licencia de armas de fuego y tenía seis armas asociadas con él. Se cree que las mismas fueron usadas en el ataque en Bondi Beach.

"Analizaremos los motivos que hay detrás de este ataque", afirmó el comisario. Las autoridades no tenían indicios de que los sospechosos estuvieran planeando el tiroteo o tuvieran algún perfil de radicalización religiosa.

"Escenas impactantes"

El primer ministro australiano Anthony Albanese dijo que el gobierno dedicará "todos los recursos necesarios" para investigar el ataque.

En una conferencia de prensa, Albanese calificó el tiroteo como un ataque dirigido contra los australianos en un día que debería ser "de alegría".

"Un acto de antisemitismo perverso, un acto de terrorismo que ha golpeado el corazón de nuestro país", declaró.

Albanese agregó que no hay cabida para este "vil acto de violencia y odio" en el país.

Por lo pronto, se ha incrementado el número de policías en las proximidades de las comunidades e instituciones judías, así como en calles y parques.

Algunos líderes judíos en Australia y otras partes del mundo exigieron a Albanese que actúe en contra del antisemitismo en el país.

"¡El gobierno australiano, que ha recibido innumerables señales de advertencia, debe entrar en razón!", escribió el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, en X.

Alex Ryvchin, codirector ejecutivo del Consejo Ejecutivo de la Comunidad Judía Australiana, declaró el domingo por la noche a Sky News que los "peores temores" de la comunidad judía se habían hecho realidad.

"Llevaba mucho tiempo gestándose bajo la superficie y ahora se ha materializado", dijo.

En un comunicado, Robert Gregory, de la Asociación Judía de Australia, afirmó que muchos judíos se preguntarían esta noche si tienen futuro en el país.

"Enfrentarse a este horrible acto de violencia antisemita durante la festividad judía de la luz y la esperanza es devastador. En momentos como este, nos apoyamos mutuamente", declaró el Consejo Judío de Australia en un comunicado.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo: "En Australia hubo un ataque terrible… y obviamente fue un ataque antisemita".

Seguridad mínima

Por Tessa Wong, periodista de BBC desde Bondi Beach

El tiroteo tuvo lugar en una zona animada y concurrida del norte de Bondi Beach.

El evento de Hanukkah se estaba celebrando en una zona verde detrás de la playa, junto a una pasarela que permitía cruzar a la playa y que al parecer los tiradores usaron como punto de observación.

Apenas una hora antes del tiroteo, crucé el puente y vi el evento en pleno apogeo: una multitud de al menos 200 personas, música a todo volumen, zonas de actividades que incluían un muro de escalada.

Había una barrera metálica instalada alrededor del evento y la gente tenía que entrar y salir por una puerta donde parecían hacer revisiones de bolsos, pero en general la seguridad era mínima.

En las redes sociales comenzaron a surgir lo que se describe como "videos muy gráficos" sobre el incidente en Bondi Beach.

Un video verificado por la BBC muestra a dos hombres armados disparando desde un pequeño puente que cruza desde el estacionamiento de Campbell Parade hacia la playa.

El puente está a solo 50 metros del parque infantil Bondi Park.

Otro video, también verificado, muestra a varios policías en el mismo puente. Uno parece estar dando primeros auxilios a un hombre inmóvil mientras alguien grita: "¡Está muerto, está muerto!".

A otro hombre inmóvil le están cortando la camisa con tijeras. Hay manchas de sangre en el suelo y un chaleco antibalas está tirado cerca junto con al menos ocho casquillos de bala.

Otros videos verificados muestran a cientos de bañistas gritando y corriendo por el parque de Bondi Beach mientras se oyen disparos constantemente.

Se estima que en Australia, un país de 27 millones de habitantes, hay unas 150.000 personas que se identifican como judías. De acuerdo con Reuters, alrededor de un tercio de ellas vive en los suburbios del este de Sídney, incluyendo Bondi.

Getty Images La policía informó que se estableció una zona de exclusión en el lugar del tiroteo.

