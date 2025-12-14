Getty Images José Antonio Kast se postuló por tercera vez a la presidencia este 2025.

El ultraderechista José Antonio Kast es el presidente electo de Chile al lograr una amplia victoria sobre la comunista Jeannette Jara.

Con el 57% del escrutinio, Kast suma 59% de votos por el 40% de Jara, que el mes pasado fue la candidata más votada en la primera vuelta.

Jara reconoció la derrota.

"La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo José Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile", escribió en su cuenta en X.

Kast aprovechó las transferencias de votos de los candidatos de derecha derrotados en la primera vuelta, tras conseguir el apoyo del libertario Johannes Kaiser y de la representante de la derecha más tradicional Evelyn Matthei.

También los votos del tercer candidato en primera vuelta, el economista antisistema Franco Parisi, que el mes pasado logró el 20% de los sufragios.

Entre los factores de incertidumbre que acompañaban esta elección estaba el destino de los votos de los más de cinco millones de chilenos que por primera vez estarán obligados a sufragar.

Eran los primeros comicios presidenciales en los que el voto era obligatorio.

Getty Images Jannette Jara había logrado la mayoría de votos en la primera vuelta en noviembre.

El abogado José Antonio Kast, líder de la ultraderecha y fundador del Partido Republicano, disputaba la presidencia por tercera vez con un discurso de "mano dura" centrado en los temas de seguridad y migración, así como también la reducción del gasto fiscal.

Jara, exministra del Trabajo del actual gobierno, es la representante de una alianza que agrupa a todos los sectores de la izquierda y la centroizquierda chilena.

Ambos intentaron conseguir el apoyo de los votantes que se consideran más cercanos al centro político, en una elección histórica marcada por el fuerte antagonismo que representaban los modelos de sociedad que cada uno defiende.

Pero Kast, en su tercer intento, fue el claro vencedor y confirmó el giro a la derecha de Chile tras cuatro años de gobierno de izquierda de Gabriel Boric.

Getty Images Los chilenos votaron en la segunda vuelta de la elección presidencial este domingo.

