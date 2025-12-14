Getty Images Policías armados en el lugar donde ocurrió el tiroteo en Bondi Beach en Sídney el 14 de diciembre.

Las autoridades australianas confirmaron este domingo la muerte de 16 personas, incluido un atacante, y al menos 40 heridos en un tiroteo en Bondi Beach, Sídney.

En la playa se estaba celebrando un evento para marcar el inicio de Janucá (una festividad judía) al que asistían más de 1.000 personas, dijo la policía.

El primer ministro de Nueva Gales del Sur (NSW), Chris Minns, afirmó que el ataque fue "diseñado para atacar a la comunidad judía de Sídney".

Lo que debería haber sido una "noche de paz y alegría" fue "destrozada" por un "ataque horrible y perverso", añade.

Se informó que uno de los atacantes murió y otro se encuentra bajo custodia policial y herido de gravedad.

El comisionado de la policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, indicó que el ataque había sido designado como un incidente terrorista y que se está investigando si hubo un tercer atacante.

El comisionado Indicó que recibieron varios informes sobre las 18:47 (hora local) por disparos en Archer Park, una zona verde de Bondi Beach.

Confirmó que unas 29 personas fueron trasladadas a diversos hospitales, incluidos dos agentes de policía que se encuentran en estado grave.

Lanyon agregó que se hará una "investigación exhaustiva" dirigida por la unidad antiterrorista. "No se dejará piedra sin remover", añadió.

Cuando se le preguntó sobre por qué el incidente fue declarado un ataque terrorista, Lanyon dijo: "El hecho de que sea el primer día de Janucá, el tipo de armas… algunos de los otros objetos que encontramos en el lugar de los hechos… encontramos un artefacto explosivo improvisado en un coche vinculado al agresor fallecido".

"Escenas impactantes"

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, publicó un comunicado en el que describe las escenas en Bondi como "impactantes y angustiosas".

"Estamos trabajando con la policía de Nueva Gales del Sur y proporcionaremos más información a medida que se confirme", dijo.

Posteriormente, en una conferencia de prensa, Albanese calificó el tiroteo como un ataque dirigido contra los australianos en un día que debería ser "de alegría".

"Un acto de antisemitismo perverso, un acto de terrorismo que ha golpeado el corazón de nuestrp país", declaró.

Albanese agregó que no hay cabida para este "vil acto de violencia y odio".

Getty Images

Getty Images La policía está trabajando activamente en la zona para para despejar lo que podrían ser artefactos explosivos improvisados (IED).

BBC

Seguridad mínima

Por Tessa Wong, periodista de BBC desde Bondi Beach

El tiroteo tuvo lugar en una zona animada y concurrida del norte de Bondi Beach.

El evento de Janucá se estaba celebrando en una zona verde detrás de la playa, junto a una pasarela que permitía cruzar a la playa, y que al parecer los tiradores usaron como punto de observación.

Apenas una hora antes del tiroteo, crucé el puente y vi el evento en pleno apogeo: una multitud de al menos 200 personas, música a todo volumen, zonas de actividades que incluían un muro de escalada.

Había una barrera metálica instalada alrededor del evento, y la gente tenía que entrar y salir por una puerta con lo que parecían ser revisiones de bolsos, pero en general la seguridad parecía mínima.

BBC

En las redes sociales comenzaron a surgir lo que se describe como "videos muy gráficos" sobre el incidente en Bondi Beach.

Un video verificado por la BBC muestra a dos hombres armados disparando desde un pequeño puente que cruza desde el estacionamiento de Campbell Parade hacia la playa.

El puente está a solo 50 metros del parque infantil Bondi Park.

Otro video, también verificado, muestra a varios policías en el mismo puente. Uno parece estar dando primeros auxilios a un hombre inmóvil mientras alguien grita "¡Está muerto, está muerto!".

A otro hombre inmóvil le están cortando la camisa con tijeras. Hay manchas de sangre en el suelo y un chaleco antibalas está tirado cerca junto con al menos ocho casquillos de bala.

No se sabe con certeza si los hombres en el suelo son las mismas personas que se ven disparando en el otro video.

Otros videos verificados muestran a cientos de bañistas gritando y corriendo por el parque de Bondi Beach mientras se oyen disparos constantemente.

Getty Images

Otro video verificado por la BBC parece mostrar a un hombre derribando a uno de los pistoleros, quitándole el arma y obligándolo a retroceder.

El hombre salta y forcejea con el pistolero por detrás, antes de arrebatarle el arma. Ésta se dispara de nuevo mientras forcejean. Luego empuja al atacante al suelo y le vuelve a apuntar. El atacante retrocede.

El ciudadano baja el arma y levanta las manos, aparentemente demostrando a la policía que no es uno de los tiradores.

Cerca del puente, otro pistolero continúa disparando. No se sabe a quién o a qué apunta.

Mientras continúa el vídeo, un peatón parece estar herido y huye del lugar, y un policía llega detrás de los atacantes y comienza a dispararles.

Getty Images La policía informó que se estableció una zona de exclusión en el lugar del tiroteo.

BBC

