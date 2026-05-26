BBC/Lee Durant Rusia lanzó importantes ataques contra Kyiv hace unos días y ha amenazado con más.

La tensión en la guerra de Ucrania y Rusia ha crecido en las últimas horas, luego de que Moscú amenazara con efectuar "ataques constantes y sistemáticos contra Kyiv dirigidos a su complejo militar-industrial".

El gobierno ruso también ha advertido a los ciudadanos extranjeros y al personal diplomático que abandonen la capital ucraniana "lo antes posible".

Suena inquietante, pero ¿supone esto algo nuevo? Al recrudecer su retórica ¿está Rusia también a punto de intensificar su guerra?

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En cierto sentido, este tipo de amenazas no son nada nuevo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania señala que Rusia lleva más de cuatro años atacando pueblos y ciudades cada semana.

Considera que "el nivel general de amenazas a la seguridad que Rusia supone para Kyiv y otras ciudades sigue siendo el mismo que en los meses y años anteriores".

Lo que sí es nuevo es el lenguaje utilizado por el Kremlin para justificar tales ataques, y está relacionado con un incidente concreto.

Moscú ha acusado a Ucrania de matar deliberadamente a 21 estudiantes en un ataque la semana pasada sobre Starobilsk, en la provincia de Lugansk.

Ucrania sigue insistiendo en que atacó una instalación militar en territorio ocupado por Rusia. Pero Moscú está presentando el incidente, y lo que afirma que fue un ataque deliberado contra civiles, como una razón legítima para la represalia.

¿Control de narrativa?

En el pasado, este tipo de ataques rara vez requerían tal explicación. Rusia tampoco ha mostrado mucho remordimiento por causar víctimas civiles propias en Ucrania.

Cualquier represalia contra Kyiv probablemente solo causaría más muertes.

Pero Ivan Stupak, analista militar y exoficial de inteligencia ucraniano, cree que es una señal de que Moscú está luchando por controlar la narrativa de la guerra.

"Cuando tienes problemas con la economía y la sociedad rusa, entonces hay presión para vengarse", afirma Stupak.

BBC/Lee Durant La capital ucraniana ha sido objeto de ataques constantes desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022.

Es posible que la retórica refleje la creciente frustración y la ira del Kremlin, pero Andrii Kovalenko, del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, cree que hay otras razones para las amenazas, ajenas al ataque de Lugansk.

La primera es la falta de éxito de Rusia en el campo de batalla. "A falta de resultados estratégicos en el frente, el Kremlin está tratando de ejercer presión psicológica sobre Ucrania".

Cree que también se está ejerciendo presión sobre los aliados de Ucrania, ya que Moscú ha advertido al personal diplomático que abandone Kyiv.

El firme apoyo europeo a Ucrania, tanto político como militar, se ha considerado durante mucho tiempo en el Kremlin como un obstáculo importante para sus objetivos bélicos.

En tercer lugar, afirma Kovalenko, "hay un intento de desviar la atención de los ataques de largo alcance de Ucrania contra territorio ruso y de su propia capacidad para defender sus propios territorios, incluido Moscú".

En resumen, la guerra -que ahora entra en su quinto año- no va actualmente en la dirección deseada por Moscú.

El escenario en el interior de Rusia

El Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington, ha evaluado que "el carácter de la guerra está cambiando a favor de las fuerzas ucranianas, al menos por ahora".

Afirma que Rusia está perdiendo más soldados para obtener menos avances. Las bajas rusas han superado sus cifras de reclutamiento mensual durante cinco meses.

La presión está aumentando en Moscú.

Nigel Gould-Davies, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, afirma que, dado que Rusia "se enfrenta a crecientes limitaciones industriales y de mano de obra, pronto deberá decidir si moviliza por la fuerza a su economía y su sociedad".

Obligar a la gente a alistarse en el ejército "sería muy perturbador e impopular", afirma, y podría acarrear riesgos importantes para la estabilidad de Rusia.

BBC/Lee Durant Los dirigentes ucranianos advierten de que escasean los misiles de defensa aérea necesarios para proteger Kyiv y otras zonas.

Pero nada de esto altera la amenaza que se cierne sobre Ucrania.

Kyiv aún se está recuperando del último "ataque de venganza" de Rusia del fin de semana, cuando este país lanzó cerca de 600 drones y 90 misiles, la mayoría de ellos dirigidos contra la capital.

Las defensas aéreas de Ucrania destruyeron la mayoría de los drones, pero 35 misiles alcanzaron su objetivo.

El bombardeo incluyó el uso excepcional de al menos un misil hipersónico ruso Oreshnik, equipado con seis ojivas y extremadamente difícil de derribar con sistemas de defensa aérea convencionales.

Stupak afirma que el uso principal del misil es "con fines propagandísticos". Hasta ahora, dice, los Oreshniks rusos solo han llevado ojivas inertes y han causado daños limitados.

Es muy posible que Kyiv tenga dificultades para hacer frente a ataques similares a gran escala y repetidos.

Mientras, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha renovado sus llamamientos a los aliados para que le proporcionen más sistemas de defensa aérea.

Yurii Inhat, portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, afirma que el principal problema sigue siendo "el número limitado de misiles interceptores disponibles para la defensa aérea de Ucrania".

Los Patriots de fabricación estadounidense siguen siendo la única arma eficaz para derribar los misiles balísticos rusos.

Hay escasez de ellos.

Puede que haya indicios de que Rusia está cada vez más desesperada, pero para Ucrania y sus aliados eso también puede ser motivo de preocupación.

Información adicional de Anastasia Levchenko, Volodymyr Lozhko y Firle Davies.

BBC

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