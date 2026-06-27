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Más de 900 personas han muerto y 3.360 han resultado heridas a consecuencia de los terremotos que golpearon Venezuela el miércoles, según los datos preliminares proporcionados por las autoridades.

Dos fuertes sismos sacudieron Venezuela con apenas unos segundos de diferencia entre sí. El segundo sismo, con una magnitud de 7,5, fue uno de los más intensos registrados en el país en el último siglo.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este viernes en una comparecencia televisada que se registraron más de 200 réplicas desde los sismos iniciales.

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Getty Images Cientos de personas permanecen atrapadas entre los escombros.

Cuando los temblores golpearon, decenas de edificios colapsaron y los residentes de Caracas y del vecino estado de La Guaira, las zonas más afectadas, salieron a las calles en busca de refugio.

Los equipos de rescate continúan trabajando para localizar a posibles sobrevivientes atrapados bajo los escombros.

Se ha declarado el estado de emergencia y se han suspendido los servicios aeroportuarios, ferroviarios y de transporte.

Los heridos están siendo atendidos en instalaciones médicas improvisadas y un alto funcionario del gobierno venezolano informó que cientos de rescatistas internacionales han llegado al país y que hay más en camino.

Los centros médicos que siguen en funcionamiento están desbordados; el personal sanitario ha declarado a la BBC que, incluso antes del desastre, ya resultaba difícil atender a los pacientes.

"A todos nuestros hospitales les faltan suministros y medicamentos; no somos capaces de brindar atención médica a nuestra población ni siquiera en un día normal", afirmó el doctor Pedro Javier Fernández.

"Ahora, con esta tragedia, la emergencia es aún mayor y resulta más difícil de afrontar que en otros países", añadió.

Getty Images Los equipos de rescate continúan trabajando para localizar a posibles sobrevivientes.

Los sismos se produjeron mientras Venezuela celebraba un día festivo, lo que implicaba que había más personas en casa de las que habría en un día laborable habitual.

El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, informó que en Caracas las zonas más afectadas fueron los barrios de Los Palos Grandes y Altamira.

Estos sectores también estuvieron entre los más perjudicados en 1967, cuando ocurrió el último gran terremoto que azotó la capital venezolana, causando la muerte de 200 personas y la destrucción de edificios.

El gobierno informó que las réplicas afectaron principalmente a la costa norte del país, incluyendo los estados de La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón.

También se sintieron los temblores en Bogotá, Colombia, a más de 1.000 km de distancia de Caracas.

Cabello informó que el tránsito hacia y desde La Guaira quedaría restringido a partir de la noche del viernes, ante preocupaciones de congestión, caos y salud pública

Getty Images Los sismos han causado una gran conmoción dentro y fuera de Venezuela.

La cifra de fallecidos va en aumento

La cifra de muertos y heridos va en aumento con el paso de las horas y a medida que los equipos de rescate llegan a algunas de las zonas más afectadas.

Hasta el momento han sido rescatadas con vida decenas de personas, lo que "nos da alegría que puedan abrazar a sus familiares y seres queridos", dijo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Hay ciudadanos que han sacado a personas de edificios derrumbados con las manos desnudas, ya que la interrupción de las comunicaciones, los daños en las carreteras y la falta de recursos dificultaron la respuesta inicial de emergencia.

Getty Images Muchas personas y animales podría seguir atrapados con vida entre los escombros.

Se teme que muchas personas sigan atrapadas bajo los escombros y es probable que el número de muertos aumente aún más a medida que continúen los esfuerzos de rescate.

En las horas posteriores a los terremotos, el USGS dijo que había un 44% de posibilidades de que pudiera haber hasta 10.000 víctimas mortales y un 30% de posibilidades de que la cifra llegara a 100.000.

Sin embargo, estas cifras se calcularon en base a terremotos anteriores con características similares y a otros factores, como el tamaño y la profundidad de cada terremoto, por lo que no son predicciones exactas.

Otros factores influyen en las posibles heridas y muertes, incluida la calidad de los edificios y la hora del día en que se produjeron los terremotos.

La zona donde ocurrieron los terremotos es particularmente vulnerable, señaló el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Indicó que muchos edificios allí están construidos con mampostería de ladrillo no reforzado y bloques de adobe, y que la intensidad del sismo implicaba una alta probabilidad de destrucción de estructuras y víctimas fatales.

Los daños provocados

Jorge Rodríguez informó que cientos de edificios han sufrido daños o han quedado destruidos, principalmente en La Guaira.

Esta cifra incluye 13 hospitales y 25 centros comerciales, añadió.

Las fotografías y videos muestran escombros esparcidos por las calles. En algunas grabaciones se escucha a personas pidiendo auxilio.

La BBC ha verificado imágenes de un hotel de 10 plantas reducido a escombros en La Guaira, así como otro video que capta a personas gritando y huyendo mientras un edificio de varias plantas se desploma en El Junquito, al oeste de Caracas.

Otras imágenes verificadas muestran la destrucción en zonas más alejadas de la capital. Un video muestra un edificio de varias plantas -al parecer, un hotel- totalmente derrumbado en Tucacas, en la costa venezolana, a unos 250 km al noroeste de Caracas.

Getty Images Los sismos llevaron a los habitantes de la capital a salir a las calles.

El suministro de combustible ha quedado en parte interrumpido y también se han reportado cortes en el servicio de internet y electricidad.

El principal aeródromo internacional de Venezuela, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, ubicado a las afueras de Caracas, también ha sido cerrado debido a los daños del terremoto.

También se han suspendido los servicios de metro y tren en todo el país, y las clases escolares también están en pausa.

La declaración de estado de emergencia por parte de Rodríguez permite que se utilicen recursos y personal adicionales para los esfuerzos de recuperación.

Muchos venezolanos han pasado las últimas noches en la calle. El Ministerio del Interior del país llamó a la gente a abandonar las casas dañadas por temor a la inestabilidad de las construcciones y a la posibilidad de que las líneas de gas se vean afectadas.

Getty Images Al menos 13 hospitales han sido destruidos por los sismos.

La respuesta internacional

Estados Unidos ha anunciado el despliegue de buques de guerra y aviones de transporte, así como la movilización de US$150 millones en ayuda.

En un comunicado, el Comando Sur de Estados Unidos informó que sus fuerzas brindarán apoyo "a los equipos de búsqueda y rescate" y a los "socios interinstitucionales de Estados Unidos mientras evalúan los daños, localizan a los heridos y entregan asistencia crítica para salvar vidas".

Oficiales del Comando Sur de EE.UU. inspeccionaron este viernes junto a funcionarios venezolanos las condiciones del aeropuerto con miras a determinar sus capacidades operativas y coordinar el flujo de ayuda que entra al país.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, había dicho anteriormente que Washington estaba "listo, dispuesto y capacitado" para ayudar, y afirmó haber dado instrucciones a las agencias gubernamentales para que "actuaran rápido".

"Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos", escribió Trump en Truth Social.

En la madrugada del jueves, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que Estados Unidos estaba desplegando "de inmediato" equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria.

Rodríguez agradeció a Trump a través de X, señalando que su país "nunca olvidaría la mano amiga" tendida por Estados Unidos.

Getty Images Los venezolanos siguen buscando a sus familiares entre los escombros.

El viernes, equipos de rescate de Argentina, España, México, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, República Dominicana y Suiza habían llegado a Venezuela para rescatar a víctimas atrapadas entre los escombros.

Delcy Rodríguez dijo que en las próximas horas se debían sumar rescatistas de otra docena de países.

El jefe de ayuda de Naciones Unidas dijo que estaba "totalmente movilizado" para apoyar al pueblo de Venezuela, incluido el rápido despliegue de equipos de búsqueda y rescate y el fortalecimiento de su misión humanitaria en el país.

"Los próximos días requerirán un esfuerzo colectivo masivo", dijo Tom Fletcher en un comunicado.

La UE activó su sistema de vigilancia por satélite para ayudar en los esfuerzos de recuperación y estaba dispuesta a "intensificar la ayuda", afirmó su comisaria de gestión de crisis, Hadja Lahbib.

Getty Images Decenas de países han enviado equipos de rescate a Venezuela.

Cómo fueron los terremotos

Los dos terremotos ocurrieron alrededor de las 18:04 hora local del miércoles.

El primero tuvo una magnitud de 7,2 y tuvo su epicentro el estado de Yaracuy, al oeste de Caracas, a una profundidad de 22 km, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Menos de un minuto después, un sismo más fuerte, de magnitud 7,5, sacudió una zona cercana, a una profundidad de unos 10 km.

Aunque ambos epicentros se situaron fuera de la capital venezolano, se sintieron con fuerza en toda la ciudad, lo que provocó que los edificios se tambalearan y algunos llegaran a derrumbarse por completo.

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Las causas de los terremotos

Venezuela se encuentra en el límite entre las placas tectónicas del Caribe y América del Sur, que se mueven una sobre la otra.

El USGS dice que la repentina liberación de fricción entre estas dos placas probablemente haya provocado los terremotos.

El segundo terremoto de magnitud 7,5 fue el más fuerte que ha afectado a Venezuela desde 1900, según el USGS.

Pero otro factor crucial es a qué distancia por debajo de la superficie de la Tierra ocurrió.

Los terremotos que ocurren más cerca de la superficie suelen provocar temblores más fuertes y concentrados.

Los dos terremotos del miércoles ocurrieron a menos de 25 kilómetros bajo tierra. Los terremotos "superficiales" se definen como aquellos que ocurren a una profundidad de 70 kilómetros o menos.

La combinación de una magnitud tan grande con su poca profundidad explica en cierta medida por qué el daño ha sido tan extenso.

BBC

Según el USGS, los sismos se produjeron en una secuencia de tipo "doblete", fenómeno que ocurre cuando dos terremotos de magnitud similar golpean poco después el uno del otro y en una ubicación parecida.

Esto sugiere que el primer terremoto contribuyó a desencadenar el segundo, a diferencia de una secuencia típica en la que a un sismo mayor le siguen réplicas de mucha menor magnitud.

Que se produzcan dos terremotos de tal magnitud con tan poca diferencia de tiempo es algo particularmente inusual, aunque no inédito en esta parte del mundo.

El norte de Venezuela sufrió un doblete sísmico en septiembre de 2025, aunque los temblores fueron mucho más débiles, con magnitudes de 6,2 y 6,3.

Los terremotos de Turquía y Siria de febrero de 2023, que causaron la muerte de más de 50.000 personas, también constituyeron una secuencia de doblete.

Informe adicional de Mark Poynting, periodista climático

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