Instagram Según se informa, la madre murió salvando la vida de su hija.

Una madre murió mientras salvaba a su hija durante el terremoto doble que azotó Venezuela el miércoles pasado.

La víctima se llamaba Andrea y era esposa del futbolista Héctor Bello.

Bello escribió en su Instagram un conmovedor mensaje en memoria de su "heroína favorita", quien según cuenta en el texto salvó la vida de su hija pequeña durante los sismos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Siempre vas a ser nuestra heroína favorita, mami. Me voy a encargar de recordarle a nuestra bebé lo maravillosa que fuiste, lo mucho que la amabas. Le contaré la historia de cómo la salvaste, amor, cómo diste tu propia vida por nuestra hija, que fuiste una mujer valiente, que dando tus últimos suspiros nunca la abandonaste, mami", escribió Bello.

Los rescatistas continúan buscando sobrevivientes entre los escombros después de que dos terremotos cerca de la capital, Caracas, causaran al menos 920 muertos y más de 3.000 heridos, según la información oficial divulgada hasta este viernes por la tarde.

En sus mensajes, Bello dijo que viajó a Caracas, donde su hija estaba en el hospital.

"Mi hija y su tía están bien, no recibirán el alta hoy; se quedarán en el hospital. Muchas gracias por apoyarme en medio de este inmenso dolor", publicó este viernes.

En otra historia de Instagram, Bello escribió: "¿Cómo le explico a tu hija que perdiste la vida para salvar la de ella y yo no estuve en ese momento para hacer nada, cómo le explico, dame fuerzas tú ahora porque no doy más", escribió Bello, de 28 años de edad y oriundo de Cumaná, una ciudad en el oriente de Venezuela.

Una organización local de prensa y difusión del fútbol venezolano, Cumaná de Campeones, también informó sobre la muerte.

"Lamentamos informar que la pareja del futbolista cumanés Héctor Bello "Kike", fue encontrada muerta entre los escombros tras el terremoto que sacudió al país el país".

"Su hija sí logró sobrevivir al derrumbe en el edificio donde residía toda la familia".

Instagram Héctor Bello escribió en un mensaje de tributo a su esposa que se ha quedado "solo" con su hija.

Se están reportando más muertes causadas por los terremotos y se está identificando a las víctimas, mientras que muchas más siguen desaparecidas después de que el desastre golpeara el miércoles.

Dos futbolistas se encuentran entre los fallecidos, según sus clubes y la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

El Caracas Fútbol Club informó que su jugador de la categoría sub-18 Razan Sijaa murió junto a miembros de su familia en su casa en La Guaira.

"Su alegría, dedicación y compañerismo nos acompañarán en cada paso de la institución", dijo el club en una publicación en redes sociales.

La FVF también informó sobre la muerte del jugador Yimvert Berroterán. "Un joven que representó con orgullo, compromiso y amor los colores de nuestro país".

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más