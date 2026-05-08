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La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó este jueves ocho casos de hantavirus -cinco confirmados y tres sospechosos- de pasajeros que se contagiaron en un crucero que navegaba entre Argentina y Cabo Verde y que ahora se dirige hacia las Islas Canarias.

De los ocho contagiados, tres personas han muerto y cuatro están hospitalizadas.

Otros pasajeros que estuvieron a bordo y que desembarcaron antes de que se declarara el brote han sido rastreados hasta Reino Unido, Suiza, Países Bajos, Alemania, Singapur, Sudáfrica y Estados Unidos, donde están siendo tratados o están bajo monitoreo.

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Una cepa poco común del virus, la conocida como Andes, que puede transmitirse entre personas que mantienen un contacto estrecho y prolongado, ha sido detectada en pacientes afectados que estuvieron a bordo del buque turístico.

El director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, indicó el jueves que se han confirmado cinco casos de hantavirus y que hay otros tres casos sospechosos relacionados con con el crucero, pero podrían surgir más debido al periodo de incubación de seis semanas del virus.

Explicó que a pesar de que se trata de una enfermedad grave, la OMS "evalúa el riesgo para la salud pública como bajo".

El brote se registró a bordo del crucero MV Hondius, que partió de la ciudad argentina de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego.

Se trata de un crucero polar -gestionado por la empresa turística Oceanwide Expeditions, con sede en los Países Bajos- con capacidad para 170 pasajeros distribuidos en 80 camarotes, además de 57 tripulantes, 13 guías y un médico.

Aquí te explicamos los detalles sobre esta enfermedad y cómo se propaga.

¿Qué es el hantavirus y cuáles son los síntomas?

El hantavirus, cuyo nombre proviene de un río de Corea del Sur, es una cepa de virus transmitida por roedores.

Los humanos se contagian, principalmente, por inhalación de partículas en suspensión procedentes de excrementos secos de estos animales.

Las infecciones suelen producirse cuando el virus se transmite por el aire desde la orina, los excrementos o la saliva de un roedor, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Las autoridades sanitarias sudafricanas señalaron que la cepa en el caso del crucero, común en América Latina, fue detectada en dos personas que fueron evacuadas de la embarcación hacia ese país, tras análisis realizados por el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles.

El virus de los Andes se encuentra principalmente en Argentina y Chile.

En su comparecencia de este jueves, el director general de la OMS explicó que los dos primeros casos detectados "recorrieron Argentina, Chile y Uruguay en un viaje de observación de aves que incluyó visitas a lugares donde estaba presente la especie de rata conocida por portar el virus".

Un informe presentado al Parlamento sudafricano, al que tuvo acceso la BBC, indica que la cepa andina es "la única conocida que puede transmitirse de persona a persona".

El documento subraya que la transmisión sigue siendo poco frecuente y ocurre solo en casos de "contacto muy estrecho".

También detallaba los esfuerzos para rastrear a los contactos de los infectados. Hasta el momento de su redacción, habían localizado a 42 de 62 personas identificadas.

BBC

Aunque es poco frecuente, el virus también puede transmitirse a través de mordeduras o arañazos de roedores. Puede causar dos enfermedades graves.

La primera, el síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), suele comenzar con fatiga, fiebre y dolores musculares, seguidos de dolor de cabeza, mareos, escalofríos y problemas abdominales.

Si se desarrollan síntomas respiratorios, la tasa de mortalidad es de aproximadamente el 38%, según los CDC.

La segunda enfermedad, la fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR), es más grave y afecta principalmente a los riñones.

Los síntomas posteriores pueden incluir hipotensión, hemorragia interna e insuficiencia renal aguda.

Según la OMS, existen más de 20 especies virales diferentes, casi todas ellas relacionadas con la infección por roedores, generalmente ratas y ratones, a través de la orina y las heces secas.

Getty Images Cartel de alerta contra el hantavirus en un parque natural en Estados Unidos.

¿Cuántos casos de hantavirus se registran a nivel mundial?

Se estima que ha habido unos 150.000 casos de fiebre hemorrágica con síndrome renal en todo el mundo cada año, principalmente en Europa y Asia, según un informe de los Institutos Nacionales de la Salud.

Más de la mitad de los casos suelen producirse en China.

Los datos más recientes de Estados Unidos muestran que, entre 1993, cuando comenzó la vigilancia del hantavirus, y 2023, se registraron 890 casos en el país.

Sin embargo, el virus de Seúl, una de las principales cepas de hantavirus transmitida por ratas noruegas (también conocidas como ratas pardas), se encuentra en todo el mundo, incluido Estados Unidos.

Getty Images El crucero MV Hondius frente a las costas de Praia, la capital de Cabo Verde, este domingo 3 de mayo.

¿Cómo se trata?

No existe un tratamiento específico para las infecciones por hantavirus.

Los CDC recomiendan cuidados de apoyo para tratar los síntomas, que pueden incluir oxigenoterapia, ventilación mecánica, medicamentos antivirales e incluso diálisis.

Los pacientes con síntomas graves pueden necesitar ser ingresados ​​en unidades de cuidados intensivos. En casos graves, algunos pueden necesitar ser intubados.

Los CDC recomiendan evitar el contacto con roedores en hogares o lugares de trabajo para reducir la exposición al virus.

La agencia también recomienda sellar los puntos de entrada en sótanos o áticos por donde los roedores puedan entrar a las viviendas.

Se sugiere usar equipo de protección al limpiar excrementos de roedores para evitar inhalar aire contaminado.

Getty Images Los roedores son transmisores de este virus.

¿Cuán común es el hantavirus en Argentina?

En Argentina circulan dos especies del virus hanta, Andes y Laguna Negra, con una decena de variantes.

En el sur del país predomina la cepa Andes, que posee una característica única y preocupante a diferencia de otras variantes del virus: la capacidad de transmisión de persona a persona.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional argentino, entre mediados de 2025 y comienzos de 2026 se habían registrado más de 50 casos.

La mayor proporción de casos se encuentra en la región central del país, con el 62% de los casos, seguida por el noroeste , que concentra el 29%, y la región Sur, con el 8%.

El año pasado, el Ministerio de Salud emitió una alerta por el aumento del 17% en los casos registrados en Argentina con respecto a períodos anteriores.

Lo que más preocupó a las autoridades sanitarias del país sudamericano fue la mayor letalidad del virus. Mientras que, a partir del año 2019, la mortalidad asociada al hantavirus no superaba el 17% anual, en 2025 trepó al 33,6%, con 28 muertes.

Este lunes, el diario argentino La Nación informó que el hecho de que el crucero haya iniciado su itinerario en Ushuaia "pone el foco de la investigación epidemiológica en la región patagónica, donde el hantavirus es una enfermedad zoonótica transmitida principalmente por el roedor colilargo (Oligoryzomys longicaudatus)".

Sin embargo, las autoridades sanitarias de Tierra del Fuego indicaron que no existen casos de hantavirus identificados en la provincia desde que hay registros de esta enfermedad y remarcaron que la zona endémica del virus en el sur argentino se ubica principalmente en áreas cordilleranas de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Tierra del Fuego no forma parte de los territorios donde habitualmente circula el virus.

BBC

¿Ha habido casos recientes de hantavirus?

En febrero de 2025, Betsy Arakawa, esposa del actor ganador del Oscar Gene Hackman, falleció a causa de una enfermedad respiratoria relacionada con el hantavirus.

Los investigadores médicos creen que Arakawa contrajo el síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), la cepa más común en Estados Unidos.

Se encontraron nidos y algunos roedores muertos en las dependencias anexas a la casa donde fue hallada.

Los registros policiales indicaron que Arakawa buscó información en internet sobre los síntomas de la gripe y la covid-19 en los días previos a su muerte.

*Con información de Yang Tian Tinshui Yeung.

BBC

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