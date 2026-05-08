EPA El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, afirmó que Irán no cedería ante la presión de Estados Unidos.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, acusó a Estados Unidos de optar por una "temeraria aventura militar" cada vez que "hay una solución diplomática sobre la mesa".

Los iraníes "nunca cederán ante la presión", afirmó Araghchi en una publicación en X, un día después de que ambas partes se acusaran mutuamente de lanzar ataques en el estrecho de Ormuz y mientras Estados Unidos disparaba contra más embarcaciones iraníes.

"¿Se trata de una burda táctica de presión?", preguntó el canciller iraní. "¿O es el resultado de un saboteador que, una vez más, engaña al POTUS [el presidente de EE.UU.] para arrastrarlo a otro atolladero?".

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A pesar de los enfrentamientos, el presidente Donald Trump ha dicho que el alto el fuego se mantiene intacto. Este tiene como objetivo facilitar las conversaciones para poner fin a la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron en febrero.

A la espera de noticias

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Se espera que Irán responda a las propuestas de Estados Unidos este viernes, según el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

"Espero que sea una oferta seria; de verdad que sí", dijo Rubio durante una visita a Italia.

Irán ha estado restringiendo el paso por el estrecho de Ormuz, además de atacar a los aliados de Estados Unidos en el Golfo, en represalia por los ataques estadounidenses e israelíes en su contra.

Aproximadamente el 20% del petróleo y del gas natural licuado del mundo transita por esta crucial vía fluvial, cuyo bloqueo ha provocado un vertiginoso aumento de los precios.

A principios de esta semana, Trump puso en marcha —y posteriormente suspendió— una operación militar para ayudar a liberar unos 2.000 buques que permanecen varados en la zona desde el mes de febrero.

Asimismo, Estados Unidos mantiene un bloqueo naval de los puertos iraníes con el fin de ejercer presión sobre Teherán para que acepte las condiciones estadounidenses; una medida que ha suscitado la indignación de las autoridades iraníes.

Incidentes

Getty Images El bloqueo del estrecho de Ormuz ha hecho que los precios de los combustibles se disparen

Este viernes, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que las fuerzas estadounidenses inutilizaron dos buques petroleros de bandera iraní —que navegaban sin carga— cuando intentaban acceder a un puerto iraní en el golfo de Omán, "en violación del bloqueo estadounidense vigente".

Las fuerzas estadounidenses dispararon "municiones de precisión contra sus chimeneas, impidiendo así que los buques infractores ingresaran en territorio iraní", explicó Centcom en un comunicado.

Estos nuevos ataques se produjeron tras los enfrentamientos registrados el jueves en el estrecho de Ormuz, de los cuales ambas partes se culparon mutuamente.

Getty Images Donald Trump ha celebrado los ataques de las fuerzas estadounidenses a embarcaciones iraníes en sus redes sociales.

El Centcom acusó a Irán de lanzar misiles, drones y embarcaciones menores contra tres de sus buques de guerra, en lo que calificó como un "ataque no provocado".

Mientras tanto, el alto mando militar de Irán alegó que Estados Unidos atacó un petrolero iraní y otra embarcación que se aproximaban al estrecho de Ormuz, y que realizó "ataques aéreos" sobre varias zonas costeras.

Uno de los buques de carga atacados cerca de las aguas de Minab se incendió, según Mohammad Radmehr, un funcionario de la provincia sureña de Hormozgan.

"Diez marineros heridos han sido trasladados al hospital, y grupos locales y equipos de búsqueda están tratando de averiguar el paradero de los demás marineros", declaró Radmehr a la agencia estatal de noticias iraní Mehr.

El presidente Trump publicó durante la noche del jueves en su plataforma Truth Social que Estados Unidos destruyó múltiples embarcaciones pequeñas, misiles y drones, añadiendo que se había infligido un "gran daño a los atacantes iraníes".

"Tal como los hemos neutralizado de nuevo hoy, los neutralizaremos con mucha más contundencia —y mucha más violencia— en el futuro ¡si no firman su Acuerdo RÁPIDO!".

BBC

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