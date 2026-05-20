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El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al expresidente de Cuba Raúl Castro por varios delitos relacionados con el derribo de dos avionetas civiles en el estrecho de Florida ocurrido en 1996 y en el que fallecieron cuatro personas.

La imputación se produce en el contexto de las crecientes presiones del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, para intentar forzar cambios en La Habana.

Las avionetas derribadas pertenecían a la organización Hermanos al Rescate que, durante la década de 1990, se dedicaba a sobrevolar las aguas del estrecho de Florida para localizar balseros cubanos que intentaban llegar a EE.UU.

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El 24 de febrero de 1996, cazas MiG-29 cubanos derribaron dos de tres avionetas de Hermanos al Rescate que se hallaban en pleno vuelo, causando la muerte a sus tripulantes.

El gobierno cubano alegó entonces que las avionetas habían violado repetidamente el espacio aéreo de la isla y que el grupo llevaba a cabo acciones provocadoras contra el régimen, como el lanzamiento de panfletos antigubernamentales.

La Organización de los Estados Americanos, por su parte, concluyó que las avionetas fueron abatidas en espacio aéreo internacional y que Cuba había violado el derecho internacional.

Este miércoles, después de hacerse públicos los cargos, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo que esa medida "evidencia la soberbia y la frustración" que provoca "la inquebrantable firmeza de la Revolución Cubana", en los representantes de EE.UU.

"Se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba", agregó Díaz-Canel en un mensaje publicado en X.

Asesinato y otras acusaciones

Reuters El fiscal general interino, Todd Blanche, anunció los cargos desde Miami.

La acusación de presentada este miércoles alcanza a Raúl Castro y a otras cinco personas que, según la Fiscalía estadounidense, habrían participado en las operaciones militares para la planeación y el derribo de las dos avionetas : Lorenzo Alberto Pérez Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González Pardo Rodríguez.

Los cargos incluidos en la imputación son: conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, dos cargos de destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato.

Según la acusación, estas cinco personas imputadas junto a Castro eran pilotos de aviones caza que estaban destacados en el aeropuerto de San Antonio de los Baños.

De acuerdo con el documento presentado por la Fiscalía, en enero de 1996 estos pilotos recibieron entrenamiento para detectar y seguir el vuelo lento de avionetas como las usadas por Hermanos al Rescate.

El texto indica que en febrero de 1996, Raúl Castro presuntamente autorizó el uso de fuerza letal contra las avionetas de Hermanos al Rescate.

Además, agrega que fue el avión capitaneado por Pérez Pérez el responsable de derribar las dos avionetas de Hermanos al Rescate y apunta que aviones caza tripulados por Gual Barzaga, Simanca Cárdenas y González Pardo Rodríguez siguieron a una tercera avioneta, aunque esta logró escapar.

El documento señala que semanas antes del derribo, el gobierno de Cuba instruyó a sus espías infiltrados en Hermanos al Rescate que evitaran volar en esas avionetas y les proveyó de palabras clave para que informaran a Cuba sobre si iban a volar en ellas.

De acuerdo con la acusación, el 24 de febrero de 1996 cazas militares cubanos -bajo la cadena de mando que encabezaba Raúl Castro- dispararon sin previo aviso misiles aire-aire en contra de dos avionetas civiles desarmadas mientras volaban fuera del territorio cubano.

El ataque destruyó las aeronaves y causó la muerte de los cuatro tripulantes: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Todos eran para ese momento ciudadanos estadounidenses, con excepción de Morales, quien tenía pasaporte cubano.

Al anunciar los cargos, el fiscal general interino, Todd Blanche, aseguró que EE.UU. sigue comprometido con llevar ante la justicia a los responsables de estas muertes.

Más presión sobre Cuba

Las acusaciones contra Castro, de 94 años de edad, ocurren luego de meses de una fuerte campaña de presión sobre La Habana por parte del gobierno de Trump que, yendo más allá de las sanciones económicas, impuso un embargo petrolero sobre Cuba que afectó gravemente la disponibilidad de combustible en la isla.

Durante meses, en especial, tras la operación del 3 de enero pasado en la que fue capturado el entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Trump ha dicho que quiere reformas profundas en Cuba y ha anunciado de forma reiterada su disposición a forzar un cambio en la isla, al punto de que en marzo pasado dijo que tendría "el honor de tomar Cuba".

El mandatario estadounidense ha hecho numerosas referencias a un diálogo con Cuba, algo que finalmente fue confirmado en marzo por el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel y que, recientemente, incluyó una visita del director de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA), John Ratcliffe, a La Habana.

En la última semana, sin embargo, la prensa estadounidense publicó informes sobre la presunta adquisición de unos 300 drones armados por parte de Cuba como parte de una supuesta estrategia de defensa militar en caso de un conflicto con EE.UU. y Díaz-Canel advirtió que un ataque de EE.UU. a la isla provocaría "un baño de sangre de consecuencias incalculables".

Este miércoles, horas antes de que se hiciera pública la acusación contra Raúl Castro, Trump afirmó que su país "no tolerará que un Estado díscolo albergue operaciones militares, de inteligencia y terroristas extranjeras hostiles a tan solo 90 millas (145 kilómetros) del territorio estadounidense".

¿Qué papel tuvo Raúl Castro en el derribo de las avionetas?

Getty Images La acusación de EE.UU. destaca que la cadena de mando detrás del derribo de las aeronaves culminaba en Raúl y en Fidel Castro.

En febrero de 1996, cuando se produjo el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, Raúl Castro ocupaba los cargos de jefe de las Fuerzas Armadas de Cuba y de segundo secretario del Partido Comunista de Cuba (el primer secretario era su hermano, Fidel Castro).

Según el historiador Juan Antonio Blanco, Fidel Castro fue el responsable político de la operación, mientras que Raúl Castro, fue el ejecutor de la operación.

Blanco, quien era diplomático en La Habana cuando se produjo el derribo de las aeronaves, califica el suceso como "una emboscada preparada por Fidel Castro".

"Fidel Castro sabía de antemano quiénes eran los que iban a volar ese día, cuáles eran las avionetas que iban a volar y la ruta que iban a tomar", dijo Blanco en una entrevista con BBC Mundo.

Por su parte, el politólogo cubano Carlos Alzugaray aseguró desde Cuba a BBC Mundo que en la época del derribo de los aviones los miembros de Hermanos al Rescate "dejaron de hacer aquello que decían que querían hacer, que era ayudar a salvar balseros, y se pusieron a entrar en el espacio aéreo cubano y a lanzar octavillas sobre La Habana".

Aunque reconoce que "no hubo un acto de terrorismo per se", Alzugaray cree que "entrar en el espacio aéreo cubano desafiando las reglas y las normas es una acción que prácticamente linda con el terrorismo".

Se sabe que para la época, los servicios de inteligencia de Cuba contaban con un espía infiltrado en Hermanos al Rescate: Juan Pablo Roque, un exmilitar cubano que había logrado ganarse la confianza del grupo en Miami.

Roque, quien vivía en Miami bajo una identidad falsa e incluso mantenía un matrimonio ficticio, proporcionó previamente a La Habana información detallada sobre las aeronaves y el plan de vuelo de aquel día.

BBC

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