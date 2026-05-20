- El Departamento de Justicia de EE.UU. acusa al expresidente de Cuba Raúl Castro, de 94 años, de varios cargos por el Departamento de Justicia de EE.UU.
- El general en retiro fue imputado por el derribo de dos avionetas de la misión de exiliados cubanos Hermanos al Rescate en 1996.
- Cuatro personas fallecieron por ese ataque de las Fuerzas Armadas cubanas bajo el mando de Raúl y Fidel Castro.
- Hermanos al Rescate era una organización de exiliados de Miami dedicada a localizar a balseros que intentaban llegar a EE.UU.
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El Departamento de Justicia de EE.UU. presenta 4 cargos de asesinato contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996
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