Alexander NEMENOV/AFP Putin ha mostrado pocas señales de disposición a llegar a un compromiso para poner fin a la guerra, aunque las conversaciones están programadas para continuar en Estados Unidos.

Rusia no librará más guerras después de la de Ucrania si se trata con respeto al país, afirmó el presidente ruso Vladímir Putin, quien calificó de "disparates" las afirmaciones de que Moscú planea atacar a otras naciones europeas.

En un maratónico evento televisado que duró casi cuatro horas y media, el periodista de la BBC Steve Rosenberg le preguntó al mandatario si habría nuevas "operaciones militares especiales", el término que Putin utiliza para referirse a la guerra a gran escala en Ucrania.

"No habrá ninguna operación si nos tratan con respeto, si respetan nuestros intereses tal como nosotros siempre hemos intentado respetar los suyos", aseguró.

Sus declaraciones coincidieron con un comentario reciente en el que dijo que Rusia no planeaba ir a la guerra, pero que estaba lista "ahora mismo" si Europa así lo quería.

También añadió la condición: "Si no nos engañan como nos engañaron con la expansión hacia el este de la OTAN".

Putin ha acusado durante mucho tiempo a la OTAN de incumplir una supuesta promesa occidental de 1990 hecha al entonces líder soviético Mijaíl Gorbachov antes de la caída de la Unión Soviética. Gorbachov posteriormente negó que tal afirmación se hubiera hecho.

El maratón de la "Línea Directa" combinó preguntas del público en general y de periodistas de toda Rusia en un salón de Moscú, con Putin sentado bajo un enorme mapa de Rusia que incluía las zonas ocupadas de Ucrania, incluida Crimea.

La televisión estatal rusa afirmó que se habían enviado más de tres millones de preguntas.

Aunque el evento estuvo en gran medida coreografiado, algunos comentarios críticos del público aparecieron en una gran pantalla, incluido uno que calificaba el evento de "circo", otro que lamentaba los cortes de internet y uno que señalaba la mala calidad del agua del grifo. Las autoridades han atribuido los cortes del internet móvil a ataques de drones ucranianos.

Putin también abordó el tema de la debilitada economía rusa, con los precios al alza, el crecimiento en descenso y el IVA subiendo del 20% al 22% el 1 de enero. Un mensaje dirigido al presidente decía: "¡Detengan la loca subida de precios de todo!".

El Kremlin utiliza habitualmente el evento de fin de año para destacar la resiliencia de la economía y, mientras Putin hablaba, el Banco Central de Rusia anunció que reducía los tipos de interés al 16%.

Ucrania, un tema recurrente

EPA Los organizadores del evento dijeron que se habían enviado tres millones de preguntas a Putin.

Los temas de política exterior se mezclaron con reflexiones sobre la patria, elogios a los negocios locales, los precios del pescado y la importancia de cuidar a los veteranos.

Pero el tema de los casi cuatro años de guerra a gran escala en Ucrania nunca estuvo lejos y a menudo aparecía en el trasfondo de muchas preguntas.

Putin volvió a afirmar que está "listo y dispuesto" a poner fin a la guerra en Ucrania "pacíficamente", pero ofreció pocas señales de compromiso.

Repitió su insistencia en los principios que había expuesto en un discurso de junio de 2024, cuando exigió que las fuerzas ucranianas abandonaran cuatro regiones que Rusia ocupa parcialmente y que Kyiv renuncie a sus esfuerzos por unirse a la OTAN.

Entre las principales demandas de Rusia está el control total del Donbás oriental de Ucrania, incluida aproximadamente el 23% de la región de Donetsk que Rusia no ha logrado ocupar.

Putin sostuvo que las fuerzas rusas estaban logrando avances a lo largo de la línea del frente en Ucrania y ridiculizó la visita de Volodymyr Zelensky al frente en Kupiansk la semana pasada, cuando el líder ucraniano pudo refutar las afirmaciones rusas de que habían capturado la ciudad.

Putin también ha exigido que se celebren nuevas elecciones en Ucrania como parte de las propuestas de paz que el presidente estadounidense Donald Trump ha presentado en sus esfuerzos por poner fin al conflicto. En su conferencia de prensa, Putin ofreció detener los bombardeos sobre Ucrania mientras se llevara a cabo la votación.

El servicio de seguridad ucraniano SBU dijo el viernes que por primera vez había alcanzado un petrolero que operaba como parte de la "flota fantasma" de Rusia en el Mediterráneo. Putin afirmó que el ataque no conduciría al resultado que Kyiv buscaba y que no interrumpiría las exportaciones rusas.

La mayoría de las preguntas de los medios rusos o del público no desafiaron a Putin, pero se permitió la participación de dos corresponsales occidentales: Keir Simmons, de la cadena estadounidense NBC, y Steve Rosenberg, de la BBC.

Cuando Simmons preguntó si Putin se sentiría responsable por las muertes de ucranianos y rusos si rechazaba el plan de paz de Trump, el mandatario elogió los esfuerzos "sinceros" del presidente estadounidense para poner fin a la guerra, pero afirmó que era Occidente, y no Rusia, quien estaba bloqueando un acuerdo.

"La pelota está en manos de nuestros oponentes occidentales", dijo, "principalmente de los líderes del régimen de Kyiv y, en este caso, ante todo, de sus patrocinadores europeos".

Trump ha declarado que un acuerdo de paz está más cerca que nunca y, a pesar de la aparente negativa de Putin a ceder, el presidente estadounidense ha expresado su esperanza de que "Ucrania actúe con rapidez porque Rusia está presente".

Una delegación ucraniana mantiene conversaciones en Miami este viernes con el enviado de Trump, Steve Witkoff, y el yerno del presidente, Jared Kushner. Funcionarios alemanes, franceses y británicos también se encuentran allí, días después de haberse reunido con los funcionarios estadounidenses en Berlín.

El enviado del Kremlin, Kirill Dmitriev, también tiene previsto llegar a Miami durante el fin de semana.

Putin declaró al editor de la BBC para Rusia: "Estamos dispuestos a trabajar con ustedes, con el Reino Unido, con Europa en general y con Estados Unidos, pero en igualdad de condiciones, con respeto mutuo".

"Estamos dispuestos a cesar las hostilidades de inmediato, siempre y cuando se garantice la seguridad de Rusia a medio y largo plazo, y estamos dispuestos a cooperar con ustedes".

Putin acusó a Occidente de convertir a Rusia en un enemigo. "Ustedes están librando una guerra contra nosotros con la ayuda de neonazis ucranianos", dijo antes de repetir su habitual diatriba contra los líderes de Ucrania -elegidos democráticamente- y pasando por alto su decisión de lanzar una invasión a gran escala en febrero de 2022.

Las agencias de inteligencia europeas han advertido que Rusia está a solo unos años de atacar la OTAN. El jefe de la alianza defensiva occidental, Mark Rutte, declaró este mes que Rusia ya estaba intensificando una campaña encubierta y que Occidente debía estar preparado para la guerra.

Aunque muchas de las preguntas fueron inocuas, incluidas varias de niños, una reportera de Yakutia, en el noreste de Siberia, destacó un aumento de diez veces en los precios de la energía en los últimos cuatro años. Putin le dijo que su equipo estudiaría fuentes alternativas de energía y que "tendrían a Yakutia en cuenta".

Hacia el final del maratón televisivo, a Putin le hicieron una serie de preguntas rápidas que abordaban sus opiniones sobre la amistad, la religión, la patria y el amor a primera vista. Dijo que creía en el amor a primera vista y luego añadió que él mismo estaba enamorado, sin revelar más detalles.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más