Reuters La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, aseguró que al sospechoso "nunca se le tenía que haber permitido que entrara en el país".

El presidente Donald Trump ha suspendido el programa de lotería de la Green Card, la tarjeta de residencia permanente en Estados Unidos, después de un tiroteo masivo ocurrido la semana pasada en la Universidad Brown, en el que murieron dos personas.

El sospechoso, un ciudadano de origen portugués que fue hallado muerto este jueves, entró en el país con una visa DV1 que obtuvo a través del programa de diversidad de visados, que se realiza por sorteo, y con la que le concedieron una Green Card.

Se denomina "de diversidad" porque se sortea entre solicitantes que procedan de países con tasas históricamente bajas de inmigración a EE.UU.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que ha suspendido este programa de visados siguiendo las instrucciones de Trump para "garantizar que ningún estadounidense más resulte perjudicado por este desastroso programa".

Las autoridades estadounidenses creen que el sospechoso, Claudio Neves Valente, de 48 años, también asesinó a principios de esta semana al profesor portugués del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) Nuno Loureiro.

Cómo funciona el programa

El programa otorga anualmente en torno a 50.000 visados a solicitantes de una lista de países que va variando cada año, según la información disponible en la página web del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos.

En 2025 casi 20 millones de personas en todo el mundo se apuntaron a esta lotería.

Solo un número reducido de países quedan excluidos del programa, aquellos que han aportado más de 50.000 migrantes a EE.UU. en los últimos cinco años en categorías regulares (familia y empleo).

Para el año fiscal 2026 (del 30 de septiembre de 2025 al 1 de octubre de 2026) se habían ofertado 55.000 visados.

Los países de América Latina que podían solicitar participar en la lotería del Green Card este año eran: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

Excluidos habían quedado Colombia, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Honduras, México y Venezuela.

Sin embargo, la suspensión del programa deja a todos en un limbo.

Ser ganador del sorteo no otorga automáticamente la Green Card. Los seleccionados deben solicitarla pasando por todos los controles y chequeos habituales, entre ellos una entrevista en el consulado estadounidense correspondiente.

El Departamento de Estado de EE.UU. realiza esta lotería mediante un sorteo informático aleatorio y distribuye los visados de diversidad entre seis regiones geográficas. Ningún país puede recibir más del siete por ciento de las DV disponibles en un año.

En 2025, más de 131.000 personas fueron seleccionadas para los visados DV, entre ellos los cónyuges o dependientes de los ganadores del sorteo. Los ciudadanos portugueses, nacionalidad del sospechoso del ataque en la Universidad Brown, solo obtuvieron 38 plazas.

En una publicación en las redes sociales, Noem afirmó que Trump ya había "peleado para acabar" con este programa en 2017, después de que ocho personas murieran en un atentado con un camión en la ciudad de Nueva York.

Según Noem, Sayfullo Saipov, ciudadano de Uzbekistán y partidario del Estado Islámico que cumple varias cadenas perpetuas por el atentado, entró en Estados Unidos a través del programa DV1.

El ataque en la Universidad Brown

Sus comentarios se produjeron pocas horas después de que Neves Valente fuera hallado muerto en un almacén de Salem, en el estado de New Hampshire, por lo que la policía cree que fue una herida de bala autoinfligida.

La policía afirmó que las pruebas de video y las pistas proporcionadas por el público llevaron a los investigadores a una empresa de alquiler de autos, donde encontraron el nombre del sospechoso, tras una persecución de seis días por varios estados.

El pasado 13 de diciembre, un hombre irrumpió en el edificio de ingeniería de la Universidad Brown y abrió fuego durante los exámenes finales.

Dos estudiantes murieron y otros nueve resultaron heridos.

Las víctimas fueron identificadas como Ella Cook, de 19 años, estudiante de segundo año procedente de Alabama, y Mukhammad Aziz Umurzokov, de 18 años, uzbeko-estadounidense que acababa de empezar en la universidad.

La presidenta de la Universidad Brown, Christina Paxson, afirmó que Neves Valente estuvo matriculado en esta universidad de la Ivy League, una de las más prestigiosas del país, desde el otoño de 2000 hasta la primavera siguiente, y que estaba cursando un doctorado en Física.

Según ella, "actualmente no tenía ninguna afiliación activa" con Brown.

Las autoridades también creen que Neves Valente disparó y mató al profesor del MIT Nuno F. Gomes Loureiro, de 47 años, el lunes en su casa de Brookline, a unos 80 km de Providence.

Ambos habían estudiado en la misma universidad en Portugal a finales de la década de 1990, según la policía.

Las autoridades afirmaron que los casos estaban relacionados cuando se identificó el vehículo del sospechoso a través de las imágenes de las cámaras de seguridad y un testigo de la Universidad Brown.

El mismo coche fue visto cerca del lugar del tiroteo que le costó la vida al profesor, que ocurrió solo dos días después.

Las autoridades no han proporcionado ningún posible motivo para ninguno de los dos ataques.

Claudio Neves Valente fue hallado muerto este jueves con una bolsa y dos armas de fuego. Las pruebas encontradas en un vehículo cercano coincidían con las de la escena del tiroteo en la Universidad Brown de Providence, según el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha.

BBC

