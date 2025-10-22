Reuters

Hace dos semanas, el Ministerio de Comercio de China publicó un documento denominado "Anuncio n.° 62 de 2025".

Pero no se trataba de una simple misiva burocrática. Ha hecho tambalear la frágil tregua arancelaria con Estados Unidos.

El anuncio detallaba nuevas y drásticas restricciones a las exportaciones de tierras raras, una medida que refuerza el control de Beijing sobre el suministro global de estos minerales críticos y le recordó a Donald Trump la gran influencia que tiene China en la guerra comercial.

China tiene un cuasimonopolio en el procesamiento de tierras raras, crucial para la producción de todo tipo de productos, desde teléfonos inteligentes hasta aviones de combate.

Bajo las nuevas normas, las empresas extranjeras ahora necesitan la aprobación del gobierno chino para exportar productos que contengan incluso una pequeña cantidad de tierras raras y deben declarar su uso previsto.

En respuesta, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer un arancel adicional del 100% a los productos chinos y establecer controles de exportación para software clave.

Getty Images Los minerales de tierra rara se usan para todo tipo de productos tecnológicos, incluidos teléfonos celulares.

"Esto es China contra el mundo. Han apuntado con una bazuca a las cadenas de suministro y a la base industrial de todo el mundo libre, y no vamos a permitirlo", declaró el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

Poco después, China afirmó que Estados Unidos había "provocado deliberadamente malentendidos y pánico innecesarios" por las restricciones a las tierras raras.

"Siempre que las solicitudes de licencia de exportación cumplan con los requisitos y estén destinadas al uso civil, serán aprobadas", añadió un portavoz del Ministerio de Comercio.

Y la semana pasada, las dos mayores economías del mundo también se impusieron mutuamente nuevas tasas portuarias a sus buques.

El recrudecimiento de la guerra comercial pone fin a meses de relativa calma después de que altos funcionarios estadounidenses y chinos negociaran una tregua en mayo.

A finales de este mes, se espera que Trump y el presidente chino, Xi Jinping, se reúnan, y expertos han declarado a la BBC que las restricciones a las tierras raras darán ventaja a China.

Los nuevos controles de China seguramente "sorprenderán al sistema", ya que apuntan a vulnerabilidades en las cadenas de suministro estadounidenses, afirmó Naoise McDonagh, profesora de negocios internacionales de la Universidad Edith Cowan de Australia.

"El momento elegido ha alterado drásticamente el cronograma de negociaciones que Estados Unidos deseaba", añadió.

Materiales esenciales

Getty Images Los minerales de tierras raras son cruciales para la producción de aviones de combate como el F-35

Los minerales de tierras raras son esenciales para la producción de una amplia gama de tecnologías, como paneles solares, coches eléctricos y equipos militares.

Por ejemplo, se estima que un solo avión de combate F-35 necesita más de 400 kg de tierras raras para sus recubrimientos de sigilo, motores, radares y otros componentes.

Las exportaciones chinas de tierras raras también representan alrededor del 70% del suministro mundial de metales utilizados en imanes para motores de vehículos eléctricos, según Natasha Jha Bhaskar, de la firma de asesoría Newland Global Group.

Beijing ha trabajado arduamente para lograr su dominio en la capacidad mundial de procesamiento de tierras raras, afirmó Marina Zhang, investigadora de minerales críticos de la Universidad Tecnológica de Sídney.

El país ha desarrollado una vasta reserva de talento en este campo, mientras que su red de investigación y desarrollo está años por delante de la de sus competidores, añadió.

Si bien Estados Unidos y otros países están invirtiendo fuertemente para desarrollar alternativas a China en el suministro de tierras raras, aún les queda mucho camino por recorrer para lograr ese objetivo.

Con sus propios grandes depósitos de tierras raras, Australia se ha perfilado como un potencial rival para China. Sin embargo, su infraestructura de producción aún está subdesarrollada, lo que encarece el procesamiento, afirmó Zhang.

"Incluso si Estados Unidos y todos sus aliados convirtieran el procesamiento de tierras raras en un proyecto nacional, diría que tardarían al menos cinco años en alcanzar a China".

Caída en exportaciones

Getty Images Los materiales de tierras raras se han convertido en un factor de negociación para China frente a los aranceles estadounidenses.

Las nuevas restricciones amplían las medidas anunciadas por Pekín en abril, que provocaron una crisis mundial de suministro, antes de que una serie de acuerdos con Europa y Estados Unidos aliviaran la escasez.

Las últimas cifras oficiales de China muestran que las exportaciones de estos minerales críticos disminuyeron en septiembre más de un 30% en comparación con el año anterior.

Sin embargo, los analistas afirman que es poco probable que la economía china se vea afectada por la caída de las exportaciones.

Las tierras raras representan una parte muy pequeña de la economía china, que genera US$18,7 billones de dólares anuales, según la profesora Sophia Kalantzakos, de la Universidad de Nueva York.

Algunas estimaciones sitúan el valor de las exportaciones en menos del 0,1 % del producto interior bruto (PIB) anual de China.

Si bien el valor económico de las tierras raras para China puede ser minúsculo, su valor estratégico "es enorme", afirmó, ya que otorgan a Beijing mayor influencia en las conversaciones con Estados Unidos.

A pesar de acusar a China de "traición", Bessent ha dejado la puerta abierta a las negociaciones. "Creo que China está abierta al diálogo y soy optimista de que se pueda reducir la tensión", afirmó.

Durante una reunión con Stephen Schwarzman, director ejecutivo del grupo estadounidense de capital privado Blackstone, el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, también destacó la necesidad de dialogar.

"Ambas partes deben mantener una comunicación efectiva, resolver adecuadamente las diferencias y promover un desarrollo estable, sano y sostenible de las relaciones entre China y Estados Unidos", declaró Wang, según el sitio web del ministerio.

Lo que China ha hecho recientemente es "organizar sus asuntos" antes de esas conversaciones comerciales con Estados Unidos, afirmó el profesor Kalantzakos.

Al frenar las exportaciones de tierras raras, Beijing ha encontrado su "mejor palanca inmediata" para presionar a Washington y lograr un acuerdo favorable, afirmó Bhaskar.

Getty Images Los altos funcionarios estadounidenses Scott Bessent y Jamieson Greer criticaron a China como "poco confiable".

Jiao Yang, de la Universidad de Administración de Singapur, cree que, si bien Beijing tiene la ventaja a corto plazo, Washington cuenta con algunas opciones estratégicas.

Estados Unidos podría ofrecer una reducción de aranceles, lo que probablemente resulte atractivo para Beijing, dado que la guerra comercial ha afectado duramente a sus fabricantes, afirmó el profesor Jiao.

La economía china depende de los ingresos provenientes de los bienes que fabrica y exporta. Las últimas cifras oficiales muestran que sus exportaciones a Estados Unidos disminuyeron un 27% en comparación con el año anterior.

Washington también puede amenazar con imponer más restricciones comerciales a China para obstaculizar sus esfuerzos por desarrollar su sector tecnológico, afirmó el profesor McDonagh.

Por ejemplo, la Casa Blanca ya ha puesto el foco en la necesidad china de semiconductores de alta gama bloqueando la compra de los chips más avanzados de Nvidia.

Sin embargo, los expertos afirman que es probable que esto tenga efectos limitados.

Las medidas dirigidas a la industria tecnológica de Beijing pueden frenar a China, pero no la detendrán por completo, concluyó el profesor McDonagh. China ha demostrado con su reciente estrategia económica que está dispuesta a aceptar ciertas dificultades para lograr sus objetivos a largo plazo, añadió.

"China puede seguir adelante incluso si cuesta mucho más bajo los controles de exportación estadounidenses.

"Pero si China corta el suministro de tierras raras, eso podría paralizar la industria de todos. Esa es la gran diferencia."

BBC

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más