Getty Images

Una nueva investigación sugiere que las personas que dejan de usar inyecciones para adelgazar —como Ozempic, Mounjaro o Wegovy— pueden recuperar el peso perdido cuatro veces más rápido que quienes abandonan la dieta convencional.

Los datos publicados este mes en el British Medical Journal indican que las personas con sobrepeso pierden alrededor de una quinta parte de su peso corporal con estas inyecciones, pero una vez que suspenden el tratamiento, recuperan un promedio de 0,8 kg al mes.

Esto significa que en un año y medio recuperan su peso anterior a a las inyecciones.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Por el contrario, las personas que hacen dieta pueden esperar perder menos peso que con las inyecciones, pero después el mismo se recupera más lentamente, cerca de 0,3 kg al mes en promedio, según los investigadores del estudio.

"Las personas que compran estos medicamentos deben ser conscientes del riesgo de recuperar peso rápidamente al finalizar el tratamiento", advierte la investigadora Susan Jebb, doctora de la Universidad de Oxford en Reino Unido y una de las autoras del estudio.

Los investigadores analizaron 37 estudios que abarcaban más de 9.000 pacientes para poder comparar las populares inyecciones para bajar de peso con las dietas convencionales u otras pastillas.

La propia Jebb subrayó que la mayoría de los hallazgos provienen de ensayos clínicos controlados y que serían útiles más estudios sobre los efectos a largo plazo de las nuevas inyecciones para la obesidad.

Además, los estudios sobre el tema son relativamente pocos y el período máximo de seguimiento fue de un año después de suspender la medicación, por lo que las cifras son una estimación.

¿Una solución a corto plazo?

Getty Images

Para muchas personas, las inyecciones para bajar de peso han conseguido lo que las dietas jamás lograron.

Sin embargo, entidades como el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) recomiendan estas inyecciones para personas con sobrepeso y riesgos para la salud relacionados con la obesidad, no para quienes simplemente desean adelgazar un poco.

Además, los médicos deben recetar cambios en el estilo de vida que incluyan una alimentación saludable y suficiente ejercicio para ayudar a las personas a mantener un peso saludable.

Muchos afirman que el tratamiento debería considerarse de por vida, dado el riesgo de recaída.

Las personas que han intentado dejar las inyecciones lo describen como "un interruptor que se activa y de repente sientes un hambre insaciable".

Una mujer dijo: "Fue como si algo se activara en mi mente y me dijera: 'Come de todo, adelante, te lo mereces porque no has comido nada en mucho tiempo’".

Adam Collins, doctor experto en nutrición de la Universidad de Surrey en Reino Unido, explica que la forma en que actúan las inyecciones en el cerebro y el cuerpo podría explicar por qué el aumento de peso se intensifica una vez que se dejan de tomar.

Estas inyecciones imitan una hormona natural llamada GLP-1, que regula el hambre.

"Proporcionar artificialmente niveles de GLP-1 varias veces superiores a los normales durante un largo período puede hacer que el cuerpo produzca menos GLP-1 natural y también puede disminuir la sensibilidad a sus efectos", explica.

"No hay problema mientras se toman los medicamentos —agrega—, pero tan pronto como se interrumpe este suministro artificial de GLP-1, el apetito deja de estar controlado y es mucho más probable comer en exceso".

"Dejarlo de golpe es un verdadero desafío", afirma Collins.

"Esto se agrava aún más si la persona en cuestión ha dependido únicamente del GLP-1 para controlar su peso, suprimiendo artificialmente su apetito sin haber implementado cambios en su dieta o de comportamiento que la ayuden a largo plazo".

Beneficios para la salud

Getty Images La popularidad de los medicamentos inhibidores del GLP-1 los hace uno de los medicamentos más exitosos de la historia

Según las últimas estimaciones, solo en Reino Unido alrededor de 1,6 millones de adultos han utilizado este tipo de inyecciones en el último año.

Otras 3,3 millones de personas afirman estar interesadas en usarlas durante el próximo año, lo que significa que uno de cada diez adultos las ha probado o le gustaría hacerlo, según Cancer Research UK, basándose en encuestas representativas a nivel nacional realizadas en el primer trimestre de 2025.

Su uso fue el doble de común entre las mujeres que entre los hombres, y más frecuente entre las personas de 40 y 50 años.

Naveed Sattar, profesor de la Universidad de Glasgow, afirmó que estas inyecciones podrían proporcionar beneficios adicionales para la salud al ayudar a reducir el peso rápidamente.

"Es plausible que tener un peso menor durante incluso 2 o 3 años gracias al uso a corto plazo de estos medicamentos pueda ayudar a ralentizar el daño en las articulaciones, el corazón y los riñones. Se necesitarán ensayos clínicos más amplios y a largo plazo para responder a esta pregunta", dice

"Es importante destacar que el uso continuado de estos medicamentos durante 3 o 4 años —continúa— permite a las personas mantener un peso significativamente menor del que tendrían de otra manera, un beneficio que no suele observarse con la pérdida de peso inducida por cambios en el estilo de vida".

En el NHS, por ejemplo, estos medicamentos se pueden ofrecer gratuitamente a quienes tienen mayor necesidad clínica y cumplen ciertos criterios, como tener problemas de salud relacionados con el peso.

Actualmente, no existe un límite de tiempo específico para las recetas de Mounjaro en el NHS, mientras que Wegovy solo se puede recetar por un máximo de dos años.

Una portavoz de la farmacéutica Eli Lilly, fabricante de Mounjaro, afirmó que el uso de medicamentos para bajar de peso debe ir acompañado de una alimentación saludable, actividad física y seguimiento médico.

"Cuando se interrumpe el tratamiento, el peso puede recuperarse, lo que refleja la biología de la afección y no una falta de esfuerzo".

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más