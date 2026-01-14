Getty Images Un exalto cargo de las administraciones de Biden y Obama asegura que EE.UU. ni el mundo volverán a ser iguales tras Trump.

La acción militar de Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, muestra que Donald Trump tiene una perspectiva del poder y las esferas de influencia que se aproxima a la que tenían los imperios hace 150 años.

"Es una perspectiva del siglo XIX. Es la base del pensamiento del presidente Trump. Cree que el siglo XIX fue la época dorada de EE.UU., con control continental", le explica a BBC Brasil el exdiplomático estadounidense Ricardo Zúñiga, quien fue subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental durante el gobierno de Joe Biden y antes asesor para las Américas durante la administración de Barack Obama.

En 2026, ¿intentará Trump influir en las elecciones presidenciales de Brasil y Colombia -como ya lo hizo en las de Honduras-? ¿Qué puede pasar si no funciona la intervención en Venezuela? ¿Aprovechará China está coyuntura?

De ese y otros temas hablamos con el experto en América Latina.

Cortesía Ricardo Zúñiga Ricardo Zúñiga fue cónsul en San Paulo y también asesor de Obama y subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental con Biden.

¿La condena de Lula al ataque a Venezuela podría volver a tensar las relaciones entre Brasil y EE.UU.?

La postura que anunció es bien conocida en Brasil, bajo diferentes gobiernos.

Los gobiernos de centro, derecha e izquierda, en mayor o menor medida, se oponen estratégicamente al uso de fuerzas extranjeras en Sudamérica.

En este momento, lo cierto es que el presidente Trump probablemente ni siquiera ha notado esta reacción.

Claudia Sheinbaum (presidenta de México), figura relevante para Trump por su cercanía, también condenó la detención de Maduro, pero con mayor cautela, ya que debe mantener una relación mucho más estrecha con EE.UU. que Brasil.

Es cierto que podría haber un efecto negativo. Pero Brasil debe equilibrar muchos intereses. Uno de ellos es la cuestión de quién controla el gobierno en Caracas y cómo llegó a controlarlo.

Nadie lamentará la salida de Maduro. Esa es otra verdad. Sin embargo, la forma en que se llevó a cabo genera dudas en otras partes del mundo.

La reacciones países como Reino Unido, Alemania y Francia fueron cautelosas. ¿Cómo debemos interpretar esta cautela?

Europa debe preocuparse por un posible ataque contra Groenlandia y Dinamarca. No lamentarán la salida de Maduro; también estaban en su contra y tienen un fuerte interés en un cambio político en Venezuela. Gran parte de la droga que sale de Venezuela va a Europa.

Están concentrados en evaluar si vale la pena criticar a EE.UU. cuando existe un problema mucho más delicado y grave para ellos.

Getty Images Lula criticó la operación militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro, por considerarlo un "grave" precedente.

Trump volvió a hablar sobre Groenlandia y amenazó a Colombia y Cuba. ¿Es posible que haya una mayor ola de intervencionismo por parte de EE. UU.?

Oliver Stuenkel (analista político) hizo una observación muy acertada: los gobiernos democráticos también deben preocuparse por la posibilidad de un ataque de EE.UU., tanto como los gobiernos autoritarios.

Esto representa un cambio en los cálculos de los gobiernos de toda la región.

Los intereses de EE.UU. son claramente evidentes en los mensajes públicos de la Casa Blanca, como la declaración de que "el hemisferio occidental es nuestro".

Este es un mensaje muy diferente a decir que: somos parte de las Américas y del hemisferio occidental y que trabajaremos para garantizar la estabilidad.

La interpretación correcta es que EE.UU. está preparado para actuar militarmente para proteger y promover sus intereses, independientemente de si se alinean o no con los de sus aliados.

Esto es algo muy novedoso.

En 2026 habrá elecciones presidenciales en Brasil (y en Colombia, Costa Rica y Perú). ¿Existe la posibilidad de que Trump intente influir en ellas como lo hizo en otros países de América Latina?

Obviamente interfirió en Honduras y seguirá interfiriendo en otros países. Probablemente lo intentará en Colombia, donde apoyará a la oposición de derecha.

Es posible que haga lo mismo en Brasil, pero debo decir que este ambiente cordial entre el presidente Lula y Trump existe. Y él (Trump) es una persona que se guía por sus relaciones personales.

Por lo tanto, es posible que (el intento de influir en las elecciones) no se materialice de la misma manera.

En Brasil, esto será un factor en la campaña, pero hay otros factores que podrían ser mucho más importantes.

Si la intervención en Venezuela no funciona, ¿cuál es el riesgo para la imagen de Trump?

Lo de Venezuela ya es muy positivo para Trump.

Nadie habla del caso Epstein. Nadie habla del aumento del costo de la atención médica para los estadounidenses. Eso sí es muy importante.

Venezuela no le importa mucho a la población estadounidense. No le interesa.

Pero lo cierto es que la idea de una intervención es muy impopular.

(Trump) ganó (las elecciones) argumentando que los demócratas querían involucrar a EE.UU. en más conflictos internacionales y que él era el presidente de la paz.

Habla de los conflictos que ha resuelto e incluso quiso el Premio Nobel. Pero lo cierto es que también lideró intervenciones en su primer año y comenzó 2026 con un ataque a Venezuela.

Esta idea de mantener una política casi colonial en las Américas también es impopular en EE.UU. Hay simpatizantes que estaban en contra de los conflictos internacionales y ahora los apoyan porque los lidera Trump.

Pero una parte significativa de sus votantes está en contra de cualquier intervención, más aún si es para favorecer a las petroleras. Es un error interno.

¿Es viable atraer capital privado a Venezuela en este momento?

El secretario de Estado, Marco Rubio, habló de un proceso de tres fases.

Primero: estabilizar el país trabajando con el gobierno actual. Segundo, mejorar la situación económica, especialmente en el sector energético. Y tercero, al final, una transición política.

Lo cierto es que será difícil llevar a cabo una transición política en Venezuela por razones que todos conocemos: Es un régimen que no quiere cambiar.

Pero la capacidad de influencia de EE.UU. en este momento es enorme.

Lo podemos ver con el anuncio de que Venezuela entregará 50 millones de barriles de petróleo a EE.UU. para su distribución.

Este es un mensaje muy claro: las autoridades quieren negociar con EE.UU. y ceder.

Lo que no será fácil para estas autoridades es renunciar al poder. Lo que vemos ahora en las calles es represión contra la oposición, los periodistas y cualquiera que, en su opinión, haya favorecido el ataque contra Maduro.

Esta forma de intervención en Venezuela es diferente a otras, sin ocupación de territorio. ¿Es una lección que EE.UU. aprendió de otros episodios?

Fue un ataque espectacular, con el objetivo de capturar a una persona. Y lo lograron.

Es una operación que se analizará no solo en Venezuela, sino también en Cuba, Nicaragua, Rusia y China.

Pudieron ver que la capacidad militar de EE.UU. sigue siendo enorme.

¿Qué logró EE.UU. con esto? Una relación con el mismo régimen, pero ahora con mayor influencia. Pero no sabemos qué pasará ahora, cómo terminará esto.

La ONU afirma que la operación estadounidense violó claramente el derecho internacional. ¿Cuál es el papel de la ONU en este conflicto?

Las Naciones Unidas no le importan a EE.UU. en este momento.

Esa es su política, la estrategia internacional presentada por el gobierno. Está muy claro que harán todo lo que esté dentro de su capacidad militar, y la ley no importa.

Reuters La precisión de los ataques estadounidenses contra instalaciones militares venezolanas ha sorprendido.

Hay quienes sugieren que la intervención en Venezuela busca reforzar el control estadounidense sobre Latinoamérica, dejando Asia en manos de China. ¿Tiene sentido esta interpretación?

Es una perspectiva del siglo XIX. Es la base del pensamiento del presidente Trump. Cree que el siglo XIX fue la época dorada de EE.UU., con control continental.

Cree que esa fue la mejor época para EE.UU. y la está recreando ahora.

Sin duda, el objetivo de la administración Trump es desmantelar el sistema de alianzas de EE.UU. e imponer este mundo dividido en tres partes: una para EE.UU., otra para Rusia y otra para China.

Esto no se alinea con los intereses del país moderno que es EE.UU., que tiene fuertes intereses globales.

La economía no es lo que era en el pasado, y EE.UU. no puede vivir en un mundo de hostilidades permanentes, ni con sus vecinos ni con sus socios globales.

Esta agresividad y tono, emblemáticos de esta administración, no son sostenibles más allá de la administración de Trump.

El hecho de que EE.UU. sea un actor dominante no significa que pueda actuar sin restricciones en todo el mundo.

Se necesitan amistades, verdaderos socios, no solo países que le teman a EE.UU. Todavía no lo entienden y no lo entenderán.

La OTAN está en el centro de todo esto. Quieren desmantelarla porque consideran a Europa un adversario cultural. Al mismo nivel que Rusia. Pero la gran mayoría de la élite estadounidense no lo cree.

Esto será lo más difícil de comunicar al mundo después de esta administración: que nunca volveremos al mundo de antes de Trump. Pero EE.UU. tampoco será el mismo después de él, porque no es sostenible.

Para Trump, el largo plazo no es importante. Obviamente, quiere aumentar su riqueza y la de sus amigos, y lo logrará.

Está desmantelando las alianzas tradicionales de EE.UU. y dominando la escena política en el país. Para él, las cosas van muy bien, pero su visión contradice a la opinión pública. Su índice de aprobación es muy bajo actualmente. No cuenta con el apoyo de la población.

Getty Images Al descabezar al gobierno venezolano, Trump ha conseguido una enorme influencia en lo que queda del ejecutivo chavista.

Algunos analistas creen que China podría aprovechar esta situación para aislar a EE.UU. y presentarse como un socio confiable. ¿Cómo evalúa esto?

China ya lo está haciendo. Es la política estratégica que presentó para las Américas en 2025. Para contrastar con EE.UU., se presenta como el socio confiable.

Y lo cierto es que, para muchos países, este será el mensaje que recibirán de EE.UU.

Este enfoque de EE.UU. en su capacidad militar coercitiva, a corto plazo, tendrá una influencia considerable en la región.

Los países buscarán evitar conflictos con EE.UU. Se atendrán, en cierta medida, a las políticas de la administración Trump.

Pero todos sabemos que, a largo plazo, cuando un país es visto como una amenaza estratégica, otros países buscan otros socios para enfrentarlo. Es un gran riesgo para EE.UU. que otros países lo consideren de alto riesgo y a China un socio preferente, estable y confiable.

China, en este momento, tiene un argumento muy sólido.

En el caso de Rusia, ¿espera alguna reacción también?

En primer lugar, la capacidad militar estadounidense para llevar a cabo todo esto causó conmoción. Deben reconocer esa sólida capacidad militar.

Al mismo tiempo, un mundo dividido, donde EE.UU. ya no tiene esta capacidad global y donde está en conflicto con antiguos aliados, es un buen mundo para Rusia. Donde pueden operar estratégicamente, de forma favorable en comparación con EE.UU.

El problema es que esta administración (estadounidense) confunde miedo con influencia. EE.UU. puede infundir miedo en otros. Pero cualquier país necesita amigos, no rehenes.

*Este artículo es una versión de la entrevista publicada por BBC News Brasil. Para leer el original en portugués haz clic aquí.

