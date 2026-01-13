Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigió un inesperado mensaje a las personas que desde hace más de dos semanas protestan contra el gobierno en varias ciudades de Irán.

"Patriotas iraníes, ¡sigan protestando!, ¡tomen el control de sus instituciones! Anoten los nombres de los asesinos y los responsables de los abusos. Ellos pagarán un alto precio", escribió este martes en su red Truth Social.

Y agregó: "He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen los asesinatos sin sentido de los manifestantes. La ayuda está en camino".

Más de 2.000 personas (de ellas 1.847 manifestantes) han muerto en Irán desde que comenzaron las manifestaciones el 28 de diciembre, según datos de la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (Hrana), con sede en Estados Unidos.

La cifra coincide con la aportada por un funcionario iraní, que habló de unas 2.000 muertes, la primera vez que el régimen de los ayatolás reconoce el elevado número de fallecidos en las protestas, si bien culpó a agentes externos.

Trump ofreció unas breves declaraciones a medios de comunicación tras publicar el mensaje, pero no mencionó el tema de Irán, por lo que se desconocen más detalles sobre las intenciones del presidente en relación a las manifestaciones.

Durante el fin de semana, el líder estadounidense sugirió que podría estar dispuesto a considerar las vías diplomáticas, tras lo que describió como una oferta de diálogo enviada por Irán.

Sin embargo, también afirmó que baraja una posible acción militar como respuesta a la represión del gobierno iraní sobre la población civil.

Irán, por su parte, aseguró estar "preparado para la guerra" aunque expresó su preferencia por la vía diplomática.

El lunes, Trump anunció aranceles del 25% a los productos de cualquier país que comercie con Irán, uno de los principales exportadores de petróleo de la región que está sometido a duras sanciones estadounidenses.

Irán exporta gran parte de su petróleo a China, y también mantiene importantes lazos comerciales con Turquía, India, Irak o Emiratos Árabes Unidos.

China protestó por la imposición de los nuevos aranceles, mientras Rusia calificó como "categóricamente inaceptables" las amenazas estadounidenses de una acción militar contra Teherán.

