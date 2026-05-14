Getty Image

El gigante automovilístico japonés Honda sufrió sus primeras pérdidas en 70 años.

La razón principal, según la compañía, fue que sus inversiones en el mercado de vehículos eléctricos (VE) no cumplieron las expectativas.

La demanda de vehículos eléctricos no ha sido tan fuerte como habían previsto, registrando Honda unas pérdidas operativas totales de US$2.680 millones para el período que finalizó en marzo de 2026.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La empresa dijo que estaba descartando algunos de sus objetivos de producción de vehículos eléctricos y que compraría piezas en China, donde los precios son más bajos, para mantener los costos controlados.

Honda mencionó los cambios en la política estadounidense como uno de los factores que acrecentaron sus pérdidas, como por ejemplo, la supresión de los incentivos fiscales para los consumidores estadounidenses dispuestos a comprar vehículos eléctricos y la imposición de aranceles.

Getty Images

Subsidios y aranceles

Antes, los consumidores estadounidenses podían recibir hasta US$7.500 en créditos fiscales si compraban un vehículo eléctrico nuevo, pero el presidente Donald Trump acabó con los subsidios en septiembre de 2025.

Los aranceles que impuso en 2025 a los automóviles y autopartes importados también afectaron las ganancias de varios de los principales fabricantes del sector automotriz, a pesar de que los aranceles se redujeron del 25% al 15%.

Honda, que cotizó por primera vez en bolsa en 1957, ha crecido a lo largo de los años hasta convertirse en la segunda mayor empresa automovilística de Japón.

Los analistas afirman que su enorme tamaño y su carácter tradicional hacen que le resulte difícil adaptarse rápidamente a las caídas y subidas de la demanda de vehículos eléctricos.

Honda dijo que ahora se centraría en hacer crecer su exitoso negocio de motocicletas, sus servicios financieros y su fabricación de vehículos híbridos.

Citó a Norteamérica, Japón e India como "mercados prioritarios para su crecimiento futuro", aunque suspendió sus planes de fabricar vehículos eléctricos y baterías en Canadá.

El director ejecutivo, Toshihiro Mibe, dijo que Honda eliminaría su objetivo de que los vehículos eléctricos representaran una quinta parte de las ventas de automóviles nuevos para 2030.

Agregó que Honda también estaba desechando su objetivo de que todos sus vehículos fueran eléctricos para 2040.

Honda espera nuevas pérdidas relacionadas con los vehículos eléctricos en el próximo ejercicio que finalizará en marzo de 2027.

Bloomberg via Getty Images La demanda de vehículos eléctricos no ha sido tan fuerte como había previsto la compañía.

"Un hito sombrío"

"Es un hito sombrío para Honda, pero no sorprendente", dijo Danni Hewson, jefe de análisis financiero de AJ Bell.

"Al igual que muchos fabricantes de automóviles tradicionales, apostó por que los automovilistas se pasarían rápidamente a los vehículos eléctricos, y perdieron a medida que el mundo cambiaba".

El experto dijo que las políticas, el costo de la vida y la competencia de las empresas chinas obligaron a Honda a dejar de lado sus planes para los vehículos eléctricos y a "tragarse los costos".

Hewson añadió que, si bien la demanda de vehículos eléctricos ha aumentado en los últimos meses debido al incremento del precio de la gasolina provocado por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, "las empresas como Honda tienen que adaptarse sobre la marcha, lo que es difícil para las compañías de esta envergadura".

Señaló también que las cosas podrían ponerse más difíciles con más "giros y vueltas" en el horizonte.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más