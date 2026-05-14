Por qué Taiwán es tan importante para China y Estados Unidos The British Broadcasting Corporation

Durante décadas, la isla de Taiwán ha sido un punto de fricción en las relaciones entre China y Estados Unidos.

Pekín ve a Taiwán como una provincia rebelde que se reunificará con el continente tarde o temprano.

Pero numerosos taiwaneses están en desacuerdo. Taiwán se ve a sí mismo como un país independiente, gobernado democráticamente, pese a que nunca ha declarado oficialmente su independencia.

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Y a pesar de que la mayoría de los países del mundo no lo reconoce diplomáticamente, Estados Unidos lo considera un socio importante en la región.

Taiwán juega un papel clave en la cadena productiva de microchips y, gracias a su situación geográfica, es un importante aliado militar para EE.UU. en el Mar del Sur de China.

En la reunión que mantuvo este jueves con Trump en Pekín, el presidente Xi Jinping le dijo al presidente estadounidense que "la cuestión de Taiwán es el tema más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos".

"Si se maneja adecuadamente, la relación bilateral gozará de estabilidad general. De lo contrario, los dos países tendrán choques e incluso conflictos, poniendo en gran peligro toda la relación", dijo Xi, según una nota publicada por el gobierno chino.

Para comprender las tensiones sobre Taiwán, hay que conocer la rica historia de la isla y cómo esta ha forjado su actual papel en el complicado panorama internacional en el que habita.

En este video de BBC Mundo repasamos la historia de Taiwán.

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