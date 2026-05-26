Este nuevo modelo se aleja de la estética tradicional de Ferrari, convirtiéndose en el primer vehículo de cinco plazas en la historia de la marca italiana.

Fue creado en colaboración con la agencia LoveFrom, fundada por el exjefe de diseño de Apple, Jony Ive.

Y se ha convertido en uno de los más controversiales en la historia de la afamada marca italiana: el valor de las acciones de la compañía en el mercado de Milán cayó un 8% en las horas siguientes al lanzamiento del Luce, y los comentarios de los fanáticos de la marca en redes oscilan entre "chatarra digna del basurero" y una "magistral muestra de diseño".

El que pudo ser uno de los comentarios más fuertes en contra de nuevo modelo eléctrico vino de una de sus figuras más representativas, el que fuera director ejecutivo de la compañía entre 1991 y 2014 -era en la que Ferrari registró un aumento de las ventas de sus carros deportivos y disfrutó del dominio histórico de Michael Shumacher en la Fórmula 1-, Luca Cordero di Montezemolo.

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"Estamos arriesgando la destrucción de un mito y siento mucha pena por eso. Espero que al menos le quiten el caballo rampante a ese carro".

El lanzamiento del Luce viene en un momento en el que algunos de sus rivales en el segmento de los superdeportivos, como Lamborghini y Porsche, han reducido el alcance de sus planes en relación a los vehículos eléctricos dada la escasa demanda y la intensa competencia por parte de las marcas chinas.

Ferrari Se espera que el Ferrari Luce, completamente eléctrico, esté disponible a finales de este año.

Un paso arriesgado

El director ejecutivo de Ferrari, Benedetto Vigna, declaró en Roma que el Luce -término italiano que significa "luz"- se ha demorado media década en desarrollarse.

El lanzamiento del primer vehículo eléctrico de la marca se produce después de haber inicialmente descartado una iniciativa como esta, prefiriendo enfocar sus energías en diseñar carros híbridos, propulsados ​​tanto por gasolina como por electricidad.

El Luce funciona con un motor eléctrico fabricado por Ferrari en cada rueda, lo que permite al vehículo alcanzar las 60 mph (96 km/h) en aproximadamente 2,5 segundos.

La firma señaló que todos los componentes se fabrican internamente, lo que garantiza que la compañía misma pueda reparar el automóvil en el futuro a largo plazo, protegiendo así el valor de reventa del Luce.

La transición de los gigantes de la industria automotriz hacia los vehículos eléctricos ha enfrentado importantes obstáculos en los últimos años.

Fabricantes de automóviles como Ford y Volkswagen han redoblado su apuesta por los vehículos de gasolina -especialmente en Estados Unidos- debido a la escasa demanda y a los cambios normativos implementados bajo la presidencia de Donald Trump, quien recortó los incentivos para los compradores de vehículos eléctricos.

El lanzamiento del prototipo eléctrico de Jaguar fue objeto de duras críticas por haber abandonado el estilo clásico característico de la marca británica.

Parte de la innovación

Ferrari El Luce es el primer automóvil de cinco plazas de Ferrari.

La presentación del Luce por parte de Ferrari ha despertado críticas parecidas.

Un usuario en X comentó: "Ferrari acaba de destruir su marca, tal como hizo Jaguar. Esto es chatarra directa al basurero".

"¿Qué está pasando con los fabricantes europeos de automóviles de lujo? Primero Jaguar y ahora Ferrari", publicó otro usuario.

Sin embargo, no todos los comentaristas tuvieron una opinión negativa del nuevo carro; una publicación decía: "Un diseño auténticamente magistral. Ferrari acaba de desvelar el impresionante prototipo LUCE, y supone un cambio de paradigma total".

Flavio Manzoni, director de diseño de Ferrari, declaró en una entrevista con la youtuber Cleo Abram que las críticas forman parte del proceso de innovación.

Reconoció que la idea de un Ferrari eléctrico con un diseño novedoso resulta "polarizante", pero confía en que el público acabará valorándolo positivamente en los próximos meses.

Asimismo, Ferrari ha anunciado que seguirá ofreciendo modelos de gasolina e híbridos, además de su vehículo totalmente eléctrico.

Ferrari El interior del Ferrari Luce

Mientras tanto, los competidores directos de Ferrari han reducido sus ambiciones en el ámbito de los vehículos eléctricos.

Lamborghini abandonó sus planes de lanzar automóviles totalmente eléctricos, prefiriendo los modelos híbridos, citando la escasa demanda de vehículos eléctricos de lujo de alta gama.

La alemana Porsche ha recortado sus planes de electrificación debido a la débil demanda, viéndose atrapada entre las bajas ventas en China y los aranceles en Estados Unidos.

Los fabricantes de automóviles occidentales también han tenido que hacer frente a una intensa competencia por parte de las automotrices chinas, capaces de producir vehículos con mayor rapidez y a un coste inferior.

Ferrari es el fabricante de automóviles más valioso de Europa. Su estrategia se basa en la venta de vehículos altamente exclusivos, un enfoque que le ha permitido resguardarse de gran parte de la presión que afrontan sus rivales.

No obstante, las acciones de Ferrari han caído más de un 25% durante el último año, reflejando una desaceleración más amplia en el sector de las marcas de lujo, a medida que la inflación global ha mermado la demanda de bienes de alta gama.

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