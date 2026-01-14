Getty Images Los presidentes de El Salvador y Costar Rica, Nayib Bukele y Rodrigo Chaves, mantienen una estrecha cooperación.

El famoso y polémico Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador se está replicando en Costa Rica, en una versión reducida y adaptada a las leyes del país.

El gobierno de Rodrigo Chaves inicia este miércoles la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad, inspirada en el centro donde Nayib Bukele recluye a decenas de miles de pandilleros desde 2023.

El propio Bukele aterrizó el martes en San José para colocar la primera piedra del nuevo centro penitenciario costarricense: el Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (Cacco).

Aunque Costa Rica no busca crear una copia exacta, sí va a replicar muchos aspectos del Cecot -la megacárcel donde El Salvador encierra a pandilleros en condiciones de seguridad extremas- ajustándolo a sus propias necesidades y legislación del país.

La visita de Bukele a Costa Rica para inaugurar la nueva prisión no ha estado exenta de polémica, ya que llega en plena campaña electoral hacia las presidenciales del 1 de febrero.

Opositores han acusado al gobierno de Chaves de electoralismo encubierto -la candidata oficialista, Laura Fernández, lidera las encuestas- mientras el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica (TSE) recordó al presidente de El Salvador que no puede involucrarse en el proceso electoral.

Getty Images A su llegada a San José, Bukele fue recibido por la vicepresidenta costarricense, Mary Munive, y el canciller, Arnoldo André Tinoco.

En todo caso, Costa Rica comienza la construcción de su nueva cárcel, que acogerá a 5.100 reos en cinco módulos.

BBC Mundo entrevistó el pasado junio al ministro de Justicia y Paz costarricense, Gerald Campos, que ofreció algunos detalles del proyecto.

Campos asegura que, gracias a la cooperación técnica de El Salvador, el país ha ahorrado US$25 millones, ya que el nuevo centro penitenciario tendrá un costo estimado de US$35 millones respecto a los US$60 millones inicialmente presupuestados.

La prisión se financia con recursos del presupuesto nacional, sin recurrir a endeudamiento externo, y debería estar lista para este año 2026.

Getty Images El ministro Campos visitó las instalaciones del Cecot a inicios de abril.

Por qué Costa Rica necesita una nueva cárcel

El sistema penitenciario de Costa Rica atraviesa una situación crítica debido al hacinamiento en las prisiones, aseguró el ministro.

Las instalaciones han quedado en su mayoría obsoletas tras décadas de falta de inversión, y el paulatino aumento de la población reclusa desde 2022 desborda las capacidades de acogida de los 20 centros penitenciarios del país centroamericano.

Las prisiones costarricenses albergaban en 2025 a unos 18.061 reclusos, en comparación con los 14.907 del año 2022, según datos del Ministerio de Justicia y Paz.

Este organismo cifraba en un 34,4% el exceso de población en las cárceles.

"Ya teníamos sobrepoblación y ahora estamos con niveles de hacinamiento", alerta Campos.

Getty Images El presidente, Rodrigo Chaves, en una de las cárceles de Costa Rica, que según el gobierno se han quedado obsoletas por la falta de inversión.

La infraestructura carcelaria es otro de los grandes problemas: la mayoría de los centros penitenciarios tienen entre 20 y 25 años de antigüedad y, según el ministro, "carecen de las condiciones o los estándares en cuanto a temas de seguridad".

El ministro criticó que durante años no se haya invertido en la mejora de los centros penitenciarios, lo que ha llevado a una saturación de instalaciones, pensadas para menos reclusos y sin una adecuada clasificación de estos.

Además, señaló que en muchas prisiones "teníamos todos los privados de libertad, por decirlo de una manera coloquial, revueltos", sin distinción entre reos peligrosos y aquellos que cometieron delitos ocasionales.

Aseguró que el nuevo proyecto busca corregir eso, con módulos separados según el perfil delictivo.

"Queremos actualizar el sistema y dejar atrás ese modelo obsoleto que no responde a las necesidades actuales del país", concluyó Campos.

El contexto de seguridad ha influido en la urgencia del proyecto: Costa Rica registró en el 2025 un total de 873 homicidios y una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Es la tercera cifra más alta de la historia del país solo superando a los 905 homicidios de 2023 y los 876 del año 2024, lo que confirma un aumento de la violencia en esta década en el país.

El país centroamericano tampoco está exento del crimen organizado internacional, con la presencia de estructuras como el Tren de Aragua, según han reconocido sus autoridades.

Getty Images Fotografía de una celda del Cecot en El Salvador tomada durante la visita de autoridades costarricenses.

¿Un Cecot en versión reducida?

La cooperación entre Costa Rica y El Salvador para el desarrollo del nuevo centro penitenciario comenzó a inicios de abril, con una visita oficial de autoridades costarricenses al país vecino.

La comitiva de Costa Rica, liderada por el ministro Campos, mantuvo reuniones con autoridades del gobierno, entre ellas el presidente Bukele, y de los centros penitenciarios salvadoreños.

La visita incluyó recorridos por varias cárceles de El Salvador, incluyendo el Cecot, una prisión de máxima seguridad con capacidad para 40.000 reclusos, y la cárcel "Cero Ocio".

"Nos compartieron los procesos, cómo hicieron ellos los diseños, cómo adjudicaron y el plazo que duraron", detalló el ministro a BBC Mundo.

Remarcó que, aunque el proyecto costarricense se inspirará en el modelo salvadoreño, no será una copia exacta del Cecot.

"No es que estamos replicando un Cecot, estamos utilizando un sentido común de qué es lo que requiere nuestro país", explicó Campos.

La experiencia de El Salvador, asegura, ha permitido a Costa Rica reducir sustancialmente el presupuesto estimado, y a su vez aumentar la capacidad proyectada.

"Hace dos años se nos estaba ofreciendo construir una cárcel para 900 personas a un costo de casi US$60 millones. Viendo los costos y procesos, y teniendo solo el ejemplo de Costa Rica en ese momento, no se veía que eso estuviera mal. Yo pregunté a Bukele cuánto le había costado a él la cárcel en El Salvador, y me dijo que US$100 millones para una cárcel de 40.000 personas’", remarcó Campos.

Getty Images El Cecot tiene una capacidad de 40.000 internos, mientras Costa Rica espera que su nuevo centro pueda albergar a 5.000.

Tras el asesoramiento del gobierno salvadoreño, explicó el ministro, Costa Rica pasó de proyectar US$60 millones para una cárcel de 900 internos a US$35 millones para 5.000 reclusos.

"Gracias a los procesos y los diseños, y cómo ellos lo implementaron, lo que estamos haciendo acá es ahorrándole recursos al país", afirmó.

Desde el punto de vista técnico, entre los elementos que se adoptarán destacan la seguridad estructural, el diseño de módulos según niveles de contención y un sistema integral de videovigilancia, según el ministro.

"Quiero que absolutamente todo lo que suceda ahí quede grabado, que sea trazable y con evidencia, para evitar cuestionamientos de que vamos a cometer abusos de autoridad", sentenció Campos.

Costos, plazos y controversias

La cárcel tendrá capacidad para albergar a 5.000 reclusos distribuidos en cinco módulos, lo que permitirá organizar a los internos según su perfil de peligrosidad.

La cárcel se financiará con el presupuesto nacional: "el Ministro de Hacienda nos ha dicho que eso va a salir del giro presupuestario anual, que no requerimos endeudarnos para hacerlo", aseguró el titular de Justicia y Paz.

Aun así, aclaró que si los plazos técnicos se extienden, podrían integrarlo en un presupuesto extraordinario.

En todo caso, aseguró que el gobierno está "haciendo todo lo posible por poner la primera piedra en ejecución este año".

Mencionó como referencia que El Salvador construyó el Cecot en 195 días y matizó que, aunque en Costa Rica serán más prudentes, aspiran a seguir un calendario similar para una cárcel mucho más pequeña.

Getty Images El Cecot tiene una capacidad de 40.000 internos, mientras Costa Rica espera que su nuevo centro pueda albergar a 5.000.

El Cecot ha recibido constantes críticas de organismos de derechos humanos y medios internacionales, al considerar que vulnera derechos fundamentales de los reclusos detenidos bajo el régimen de excepción de Bukele, que ha transformado a El Salvador de uno de los países más peligrosos a uno de los más seguros de América Latina.

Costa Rica, en todo caso, ha defendido la cooperación técnica con su vecino centroamericano al subrayar que en la nueva cárcel se respetarán plenamente los derechos humanos.

A diferencia del Cecot, donde los reclusos permanecen encerrados sin acceso a luz solar ni recreación, en Costa Rica, aseguró el ministro, sí se garantizarán estos derechos ya que no habrá cambios en la legislación actual.

"No vamos a cambiar absolutamente nada. Ya las celdas comunes existen. Aquí tenemos módulos de 80 a 120 personas y estamos buscando hacer módulos de más o menos 50 a 60 personas que tengan sus horas de ocio, de sol, y todos estos aspectos, obviamente respetando nuestra normativa jurídica", alegó.

* Esta nota se publicó originalmente en junio de 2025 y se actualizó el 14 de enero de 2026 a propósito del comienzo de la construcción de la cárcel.

