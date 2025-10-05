Reuters Cazas polacos sobrevolaron el espacio aéreo del país, vecino con Ucrania, para impedir que el paso de drones o misiles rusos.

Rusia bombardeó Ucrania con decenas de misiles y drones durante la noche del sábado y la mañana del domingo, centrándose en la importante ciudad occidental de Lviv.

Polonia, vecina de Ucrania, desplegó aviones de combate para garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco, confirmó el ejército polaco.

Aviones de países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) también fueron desplegados.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reportó que cinco personas murieron en ataques. Cuatro de los decesos ocurrieron en Lviv, precisó el jefe de la región, Maksym Kozytskyi.

Una persona también murió en Zaporizhia, en el este del país.

Zelensky afirmó que Rusia disparó más de 50 misiles y alrededor de 500 drones contra objetivos de la infraestructura energética ucraniana.

Moscú, por su parte, no se ha pronunciado sobre los ataques nocturnos.

Las regiones de Ivano-Frankivsk, Chernigov, Sumy, Járkov, Jersón, Odesa y Kirovogrado también fueron blanco de las fuerzas del Kremlin, aseveró Zelensky.

"Necesitamos mayor protección y una implementación más rápida de todos los acuerdos de defensa, especialmente en materia de defensa aérea, para detener este terror aéreo sin sentido", afirmó el mandatario.

"Un alto el fuego unilateral en el cielo es posible, y es precisamente eso lo que podría abrir el camino a una verdadera diplomacia", agregó.

AFP via Getty Images Ucrania ha vivido un otro fin de semana en vela, debido a una nueva ola de ataques rusos con misiles y drones.

En alerta máxima

"Aviones polacos y aliados operan en nuestro espacio aéreo, mientras que los sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento por radar se encuentran en su máximo nivel de alerta", declaró el mando operativo polaco en una publicación en X.

A las 05:10 (02:10 GMT), toda Ucrania se encontraba bajo alerta antiaérea tras las advertencias de la Fuerza Aérea sobre ataques con misiles y drones rusos.

Rusia ha intensificado sus ataques contra la infraestructura energética de Ucrania en los últimos días.

El alcalde de Lviv, Andriy Sadovyi, declaró que parte de la ciudad, a 70 kilómetros de la frontera con Polonia, se encontraba sin electricidad.

Asimismo, aseguró que los sistemas de defensa aérea trabajaron intensamente para repeler primero un ataque con drones y luego uno con misiles.

A las 07:30 (04:30 GMT), partes de la ciudad no solo sin suministró de energía eléctrica, sino también sin transporte público.

Sadovyi instó a los habitantes de la urbe a mantenerse en sus casas. "Es peligroso salir a la calle", escribió en un mensaje en Telegram.

Global Images Ukraine via Getty Images Los ataques rusos de la noche del sábado se suman al registrado en horas antes contra un tren, el cual dejó decenas de muertos.

Por su parte, en Zaporiyia, al este del país, un ataque nocturno ruso dejó a "más de 73.000 consumidores están sin electricidad", afirmó Ivan Fedorov, gobernador regional, quien indicó una persona murió y nueve resultaron heridas.

Una joven de 16 años se encontraba entre quienes recibían asistencia médica, añadió el funcionario, quien publicó fotos que aparentemente mostraban un bloque de pisos parcialmente destruido y un auto incendiado en el lugar del ataque.

El transporte público en Ivano-Frankivsk, otra ciudad occidental, "comenzaría a operar más tarde de lo habitual" el domingo, según informó su alcalde.

Los múltiples ataques formaron parte de las amenazas de Rusia contra toda Ucrania durante la noche.

Alrededor de las 06:00 (03:00 GMT), la Fuerza Aérea de Ucrania declaró que todo el país estaba bajo la amenaza de nuevos ataques con misiles rusos, tras horas de alertas de ataques aéreos y advertencias de ataques con drones y misiles.

Fin de semana sangriento

Horas antes, el sábado, unos drones rusos mataron a más de 30 personas en la región ucraniana de Sumy, al norte del país y cerca de la frontera con Rusia.

Los vehículos no tripulados se estrellaron contra dos trenes de pasajeros que se encontraban estacionados en la estación ferroviaria de la ciudad de Shostka, reportó el presidente Zelensky.

En Rusia, por su parte, las unidades de defensa aérea también tuvieron una noche agitada.

32 drones ucranianos fueron destruidos, informó el domingo la agencia de noticias estatal RIA, citando datos del Ministerio de Defensa.

Los ataques se producen días después de que el enviado especial de EE.UU. a Ucrania, Keith Kellogg, declaró a la cadena Fox News que Washington apoyaría a Kyiv en la realización de bombardeos dentro del territorio ruso.

"La respuesta es sí, hay que usar la capacidad de atacar a gran profundidad; no existen los santuarios", respondió Kellogg al ser preguntado sobre si el presidente Donald Trump consideraba que Ucrania podía realizar ataques de largo alcance.

AFP via Getty Images Lituania cerró durante unas horas su principal aeropuerto y su espacio aéreo, luego de detectar una serie de objetos voladores.

Lituania se suma a la lista

Mientras tanto, otro miembro de la OTAN, Lituania, tuvo que cerrar brevemente su espacio aéreo tras el avistamiento de una serie de objetos aéreos.

Este incidente se suma a los registrados en las últimas semanas en Dinamarca, Noruega y Alemania.

Las autoridades lituanas suspendieron los vuelos en su aeropuerto más grande y concurrido, Vilna, durante varias horas, antes de reabrirlo a las 04:50 (01:50 GMT) del domingo.

El operador de la terminal declaró que la medida fue adoptada "debido a una serie de posibles globos".

*Con información de Emily Atkinson

BBC

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más