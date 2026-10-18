Antonia Okonma Shittu El negocio de Antonia prosperó y ahora tiene como clientes a personalidades del deporte y la moda.

Cuando a Antonia Okonma Shittu le dijeron que tenía esclerosis múltiple (EM) y que tendría que usar una silla de ruedas en el plazo de un año, se negó a aceptarlo.

La joven de 26 años, que combinaba trabajos como actriz con un empleo en un centro de llamadas, dijo que el diagnóstico fue un "punto de inflexión importantísimo" en su vida.

"Realmente te hace reflexionar sobre lo que quieres hacer en la vida", dijo.

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Recordó lo que le gustaba hacer de niña —peinar— y decidió usar el impacto del diagnóstico para convertir su pasión en un negocio.

Antonia, que creció en una conjunto de viviendas sociales en el oeste de Londres, compró dos pelucas y empezó a ir de puerta en puerta vendiéndolas desde el maletero de su auto.

Casi dos décadas después, es dueña de una marca multimillonaria, con clientas de alto perfil como la leyenda del tenis Serena Williams, la actriz Niecey Nash y la modelo Naomi Campbell. La semana pasada ganó un premio Black British Business Award.

Antonia, que ahora tiene 44 años, sigue luchando contra sus problemas de salud, ya que también le han diagnosticado la enfermedad de Graves, una afección autoinmune, e insuficiencia cardíaca, pero espera que su experiencia dirigiendo un gran negocio de peluquería mientras acude a citas médicas pueda inspirar a otras mujeres.

Antonia Okonma Shittu Antonia Okonma Shittu (i) decidió lanzar su proyecto tras recibir un diagnóstico que cambiaría su vida.

"No me sentía yo misma después de perder el pelo"

Antonia afirma que detectó un hueco en el mercado cuando trabajaba en televisión y cine. Recuerda que estaba rodeada de pelucas "horribles".

"Las mujeres querían pelucas de aspecto natural y simplemente no las había. ¡Parecían cascos!", dice.

Antonia creó una página de Facebook y empezó a anunciarse en una página de anuncios clasificados. "Tenía recursos muy limitados. No contaba con ningún inversor. Vengo de orígenes muy humildes".

Según ella, su experiencia con la esclerosis múltiple ha contribuido a su éxito. Antonia perdió el cabello durante la quimioterapia tras un trasplante de médula ósea, por lo que sabe lo que es estar completamente calva.

Esto le permitió conectar más profundamente con sus clientas, explica, ya que comprende la pérdida de control que sienten algunas mujeres cuando pierden el cabello.

"No me sentía yo misma", dice, "pero poder ponerme una peluca que se parezca a mi pelo antes, o al estilo que tenía, es como si pudiera volver a sentirme yo misma".

Ver a una mujer ponerse una peluca y que "se le ilumina toda la cara" puede ser "muy, muy gratificante", dice.

"Cuando nos sentimos bien con nosotros mismos… tenemos más confianza, podemos lograr más. Sentía que estaba cambiando el mundo, una persona cada vez".

Antonia Okonma Shittu Antonia sufrió pérdida de cabello tras someterse a quimioterapia.

Equilibrar la salud y los negocios

Si bien el negocio de Antonia, A-List Lace Hair, ha crecido de forma imparable y ahora cuenta con salones en Londres y Nueva York, ha tenido que lidiar con las consecuencias de sus problemas de salud.

Debido a su esclerosis múltiple padece fatiga y usa silla de ruedas, pero afirma que esto no ha frenado su éxito. Simplemente ha cambiado la forma en que dirige su negocio.

"Antes pensaba que ser una buena emprendedora consistía en poder hacer todo lo que pudiera por mí misma", dice.

"Debido a mis problemas de salud, hay días en los que literalmente no siento las piernas, las siento como gelatina; hay días en los que estoy completamente agotada después de dormir, me despierto totalmente destrozada".

Esto la ha obligado a "confiar en otras personas y a fortalecerse mediante la formación de un equipo".

Antonia Okonma Shittu Antonia ha sido premiada recientemente por su iniciativa empresarial.

Como mujer de negocios, estar en silla de ruedas a veces puede hacer que Antonia se sienta "más pequeña", ya que la gente a menudo tiene que mirarla desde arriba en los eventos del sector.

"La gente suele sorprenderse cuando empiezo a hablar de mi negocio, como si pensaran: '¿Cómo has conseguido todo esto en silla de ruedas?’".

Antonia, quien tiene tres hijos pequeños, dice que ser subestimada puede ser algo bueno, y quiere hablar abiertamente sobre su salud para inspirar a otras mujeres.

Dice que antes se sentía "débil" debido a su discapacidad, pero ahora siente que ha ganado "mucha fuerza" al compartir en línea su experiencia.

Cuando se le pregunta qué le diría a otra mujer que teme que su edad, discapacidad o salud puedan interponerse en su camino hacia el éxito, responde: "La animaría a que simplemente empiece".

"Puede que no tengas control sobre tu salud, puede que no sepas qué te depara el mañana y puede que no cuentes con todos los recursos. Pero empieza con lo que sí tienes y veamos qué puede pasar después".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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