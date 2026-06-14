El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, dijo que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz. Sharif ha actuado como mediador en el conflicto.
"Tras intensas conversaciones, nos complace anunciar que se ha alcanzado el acuerdo de paz entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán", escribió en X.
"Ambas partes han declarado el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano", agregó y dijo que la ceremonia oficial de firma tendrá lugar el 19 de junio en Suiza.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado la información de Pakistán de que Estados Unidos e Irán han llegado a un acuerdo.
"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está cerrado", escribió en Truth Social.
"Por la presente, autorizo plenamente la apertura del estrecho de Ormuz sin restricciones y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos", sostuvo.
"¡Barcos del mundo, arranquen motores! ¡Que fluya el petróleo!”, agregó.
La noticia está en desarrollo.
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