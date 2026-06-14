Getty Images El hecho ocurrió en Recreio dos Bandeirantes, Río de Janeiro, Brasil.

Tras un choque en el aire de dos helicópteros en Recreio dos Bandeirantes, Río de Janeiro, seis personas murieron en la mañana de este domingo, según informó el Cuerpo de Bomberos Militares de Río de Janeiro.

En la lista de pasajeros a la que tuvo acceso BBC Brasil se encuentran el YouTuber argentino Gaspar Prim, conocido como Gaspi, el director de cine y videoclips también argentino, Lucas Vignale, y el cantante estadounidense Nickel Oliver Tree.

El argentino Gaspar Prim, de 23 años, ganó popularidad con videos de humor y entrevistas realizadas a personas desconocidas en la calle. En su canal de YouTube tiene casi 3 millones de suscriptores.

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"Gracias por todo tu arte, tu magia y tu sensibilidad. Cada uno de nosotros te va a extrañar mucho. Hasta siempre amigo", publicaron en la cuenta del canal de streaming Blender donde trabajaba Prim.

Getty Images Uno de los helicópteros cayó sobre un concesionario de autos eléctricos y provocó un incendio.

Mientras que Tree había compartido un video titulado "Gringo 24 horas en Brasil", en sus redes sociales con 2,3 millones de seguidores, en donde se lo veía con una camiseta de la selección de Brasil. El cantante estaba de gira y se preparaba para embarcarse hacia Europa.

El director audiovisual Lucas Vignale había compartido una última publicación en Instagram posando con el Cristo Redentor al fondo y la leyenda "#dios".

La Policía Civil de Río de Janeiro comunicó que los nombres de las víctimas aún no han sido confirmados oficialmente porque los cuerpos están carbonizados.

El Cuerpo de Bomberos Militares de Río de Janeiro señaló que uno de los helicópteros se precipitó sobre un concesionario de automóviles con vehículos eléctricos estacionados, lo que provocó un incendio que fue controlado y extinguido poco después.

En un comunicado, la Policía Civil informó que se solicitó el peritaje para el lugar y que los agentes realizan diligencias para determinar la causa de los hechos.

Con información de Julia Braun y Camilla Veras Mota de BBC News Brasil.

BBC

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