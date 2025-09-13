TURNING POINT USA "El llanto de esta viuda resonará en todo el mundo como un grito de guerra", sostuvo la esposa de Charlie Kirk.

"No tienen idea del fuego que han encendido en esta esposa; el llanto de esta viuda resonará en todo el mundo como un grito de guerra".

Con esas palabras Erika Kirk, la esposa del activista conservador Charlie Kirk, habló este viernes a la noche por primera vez tras la muerte de su marido, ocurrida el miércoles luego de que recibiera un disparo en una universidad de Utah.

"Todos deberían saber esto: si antes pensaban que la misión de mi esposo era poderosa, no tienen idea de lo que acaban de desatar en todo el país y en el mundo. No tienen idea", agregó.

Parada al costado de la silla vacía de Kirk, en un canal de streaming de la organización de su marido Turning Point USA que promueve ideas conservadoras entre los más jóvenes, Erika Kirk se refirió al asesinato de su esposo.

"Mataron a Charlie porque predicaba un mensaje de patriotismo, de fe y del amor misericordioso de Dios", sostuvo, en un discurso en el que destacó el valor de la familia tradicional, la fe en Dios y el sentimiento patriótico por Estados Unidos como los pilares fundamentales de su marido.

Nacido en un suburbio de Chicago en 1993, Charlie Kirk se inició tempranamente en la política conservadora.

A los 18 años, escribió un ensayo para el periódico derechista Breitbart News, en el que acusaba a las escuelas de difundir "propaganda" y "adoctrinamiento".

Getty Images Erika Kirk junto a su esposo, Charlie, que murió asesinado el miércoles 10 de septiembre durante un acto público en una universidad de Utah.

Erika Kirk, quien es empresaria y fue ganadora de Miss Arizona en EE.UU., conoció a su marido en 2018. La pareja tenía dos hijos: una niña de 3 años y un niño de 15 meses.

"Charlie dijo que si alguna vez se postulaba [a la presidencia], su máxima prioridad sería revitalizar la familia estadounidense. Esa era su prioridad", sostuvo Erika sobre su marido al que llamó un padre "perfecto".

"Charlie amaba a sus hijos. Y me amaba a mí. Con todo su corazón. Y se aseguraba de que lo supiera todos los días".

"Charlie amaba la vida. Amaba su vida. Amaba a Estados Unidos", agregó.

Tras agradecer a los miembros de la policía y a los sanitarios que lucharon para salvar la vida de Charles, Erika reconoció al presidente Donald Trump y a su familia por su apoyo tras el tiroteo.

"Señor presidente, mi esposo lo amaba. Y sabía que usted también lo amaba. La amistad que tenían era increíble. Usted lo apoyó muchísimo, y él también lo hizo por usted", destacó.

Getty Images "La amistad que tenían era increíble", dijo Erika Kirk sobre la relación de su marido con Donald Trump.

En un discurso cargado de emociones, con lágrimas y cambios en el tono de voz, con un crucifijo colgado del cuello, Erika Kirk hizo numerosas menciones a su fe en Dios.

"Que Charlie sea recibido en los brazos misericordiosos de Jesús, nuestro amoroso salvador", dijo, y citó un versículo de la Biblia.

Actualmente, Erika cursa un doctorado en estudios bíblicos y presenta el podcast Midweek Rise Up, que se centra en el liderazgo según la Biblia. Además cuenta con una línea de ropa religiosa Proclaim.

"Él nunca se rindió. Uno de sus lemas era: nunca rendirse. Así que quiero decir que nunca nos rendiremos", concluyó la esposa de Kirk con un tono desafiante y asegurando que la ideología de su marido seguirá expandiéndose.

"En un mundo lleno de caos, duda e incertidumbre, la voz de mi esposo permanecerá viva".

